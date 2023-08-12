  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 30848 Главный судья: Francisco Jose Fernandez Maeso
Реал Сосьедад
1:1
Конец матча
Жирона
0'
1:0
5' Гол
Кубо Такефуса
9' Желтая карточка
Мартинес Арнау
12' Undefined phrase: football_event_
Блинд Дэйли
45' Желтая карточка
Стуани Кристиан
45' Желтая карточка
Ле Норман Робен
1:1
72' Гол
Довбик Артём
79' Желтая карточка
Гутьеррес Мигель
85' Желтая карточка
Оласагасти Хон
90' Желтая карточка
Давид Лопес
90' Желтая карточка
Гассанига Пауло
90'+6

Ход матча

5'
Кубо Такефуса
(Муньос Айхен)
1:0
9'
 
Мартинес Арнау
12'
 
Блинд Дэйли
45'
 
Стуани Кристиан
45'
Ле Норман Робен
 
59'
Барренечеа Андер
Фернандес Карлос
 
64'
 
Довбик Артём
Стуани Кристиан
64'
 
Торре Пабло
Коуто Ян
64'
 
Фернандес Валери
Савио
72'
1:1
Довбик Артём
(Цыганков Виктор)
74'
Сола Алекс
Траоре Амари
 
74'
Чо Мохамед-Али
Кубо Такефуса
 
75'
Умар Садик
Оярсабаль Микель
 
79'
 
Гутьеррес Мигель
80'
Оласагасти Хон
Туррьентес Беньят
 
85'
Оласагасти Хон
 
86'
 
Мартин Иван
Эррера Янгель
90'
 
Давид Лопес
90'
 
Бернардо Эспиноса
Мартинес Арнау
90'
 
Гассанига Пауло

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 378 Количество передач 415
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Реал Сосьедад 88.4% (107)
X 9.9% (12)
Жирона 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
14
Кубо
Такефуса
9
Фернандес
Карлос
10
Оярсабаль
Микель
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
16
Савио
III
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
20
Коуто
Ян
8
Цыганков
Виктор
7
Стуани
Кристиан
Реал Сосьедад
4-3-3
Жирона
4-4-1-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Жирона

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:5
П
0:0
П
0:0
П
5:0
П
1:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 1 1
Муньос Айхен 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 1 1
Цыганков Виктор 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Давид Лопес 1 0
Мартинес Арнау 1 0

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0
Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1
Жирона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2
Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Жирона Довбик Артём 1
Севилья Эн-Несири Юссеф 1
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1
Валенсия Герра Хавьер 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Жирона Стуани Кристиан 1
Севилья Гудель Неманья 1
Жирона Гутьеррес Мигель 1
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Реал Сосьедад: 48%, Жирона: 52%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 30848 болельщиков
  • 96'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 96'
    Оласагасти Хон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Давид Лопес успешно блокирует удар.
  • 95'
    Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Реал Сосьедад 88.4% (107)
    X 9.9% (12)
    Жирона 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:1 Жирона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Жирона

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    88.4% (107)
    Ничья
    9.9% (12)
    Жирона
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.59% (61)
    Меньше
    47.41% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    56.03% (65)
    Нет
    43.97% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    42.1% (51)
    1:0 Реал Сосьедад
    22.3% (27)
    2:0 Реал Сосьедад
    18.2% (22)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     