Тур: 1. Стадион: Аноэта. Зрители: 30848 Главный судья: Francisco Jose Fernandez Maeso
1:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолКубо Такефуса
9' Желтая карточкаМартинес Арнау
12' Undefined phrase: football_event_Блинд Дэйли
45' Желтая карточкаСтуани Кристиан
45' Желтая карточкаЛе Норман Робен
1:1
72' ГолДовбик Артём
79' Желтая карточкаГутьеррес Мигель
85' Желтая карточкаОласагасти Хон
90' Желтая карточкаДавид Лопес
90' Желтая карточкаГассанига Пауло
90'+6
Ход матча
5'
1:0
12'
45'
45'
64'
72'
1:1
79'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
378 Количество передач 415
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
23
Браис
Мендес
17
Блинд
Дэйли
16
Савио
III
14
Гарсия
Алеш
20
Коуто
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
24 Вальехо МануПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Торре ПаблоНападающий
-
28 Selvi Oya
-
30 Iker Almena
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Реал Сосьедад
Жирона
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|1
|1
|Муньос Айхен
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|1
|1
|Цыганков Виктор
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Мартинес Арнау
|1
|0
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0
Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1
Жирона
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2
Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1
|Жирона
|Довбик Артём
|1
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|1
|Валенсия
|Герра Хавьер
|1
|Севилья
|Баде Луак
|1
|Севилья
|Ракитич Иван
|1
|Жирона
|Стуани Кристиан
|1
|Севилья
|Гудель Неманья
|1
|Жирона
|Гутьеррес Мигель
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Жирона
Исход игры
Реал Сосьедад
88.4% (107)
Ничья
9.9% (12)
Жирона
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (61)
Меньше
47.41% (55)
Обе команды забьют
Да
56.03% (65)
Нет
43.97% (51)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.1% (51)
1:0 Реал Сосьедад
22.3% (27)
2:0 Реал Сосьедад
18.2% (22)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:2 Ничья
4.1% (5)
3:1 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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