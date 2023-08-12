Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Стуани Кристиан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

47' Гарсия Алеш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Давид Лопес не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Стуани Кристиан из команды Жирона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Мартинес Арнау создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Удар от ворот произведет Жирона

39' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Жирона

33' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

32' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Савио III из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Жирона

24' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Субельдия Игор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

17' Оярсабаль Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' После проверки VAR рефери поменял решение - Реал Сосьедад не будет бить пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реал Сосьедад

12' Хорошую попытку сделал Оярсабаль Микель . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Фернандес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Жирона

10' Браис Мендес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

9' Мартинес Арнау - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

8' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Г О О О О Л - Кубо Такефуса забивает с левой ноги!

4' Эррера Янгель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эррера Янгель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Жирона

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.