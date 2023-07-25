Тур: 26.
2:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
21'
1:0
46'
56'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.35 Обе забьют (да)
-
18
Фабра
Франк
13
Сфорца
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Misael Jaime
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
27 матчей
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.69
Среднее время на гол
70
130
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.37
0.81
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
65
110
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7
|0.27
|Пайеро Мартин
|4
|0.15
|Бенедетто Дарио
|3
|0.12
|Luca Langoni
|3
|0.12
|Фигаль Хорхе
|3
|0.12
|Ромеро Оскар
|2
|0.08
|Фернандес Пол
|2
|0.08
|Медина Кристиан
|2
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Барко Валентин
|1
|0.04
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Варела Алан
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|5 (1)
|0.19
|Сордо Рамиро
|3
|0.12
|Феррейра Кристиан I
|2
|0.08
|Веласкес Виктор
|2
|0.08
|Jherson Mosquera
|2
|0.08
|Агирре Брайан
|1
|0.04
|Bruno Pitton
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.04
|Сфорца Хуан
|1
|0.04
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.04
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.04
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0.04
|Jeremias Perez
|0
|0
|Ivan Gomez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Алан
|10
|0
|Фернандес Пол
|9
|0
|Фигаль Хорхе
|6
|1
|Фернандес Игнасио
|3
|2
|Валентини Николас
|3
|1
|Фабра Франк
|4
|0
|Вальдес Бруно
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Медина Кристиан
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|7
|1
|Jherson Mosquera
|7
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Мартино Анджело
|4
|1
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Lucas Hoyos
|4
|0
|Агирре Брайан
|4
|0
|Перес Пабло II
|3
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Портилльо Маркос
|3
|0
|Хайнце Габриэль
|1
|1
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Julian Contrera
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
7
Бока Хуниорс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
10
12
Бока Хуниорс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
44% (11)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
24%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
44%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
3
33%
3
17%
1-15
1
11%
6
33%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
2
22%
1
6%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
5
38%
5
42%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
6
46%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Забито
30
21
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
5
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
10
33%
6
29%
76-90
Пропущено
22
22
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
14%
4
18%
1-15
7
32%
7
32%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
4
18%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
7 раз 28%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
58
48
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
48
310
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
1510
916
718
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|4
|4
|48 - 19
|58
|2.
|26
|14
|7
|5
|41 - 22
|49
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|26
|12
|8
|6
|36 - 21
|44
|5.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|7.
|2:0
|26
|12
|5
|9
|31 - 23
|41
|8.
|26
|10
|11
|5
|36 - 29
|41
|9.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|26
|9
|9
|8
|35 - 33
|36
|12.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|13.
|25
|8
|10
|7
|25 - 28
|34
|14.
|0:2
|26
|8
|10
|8
|22 - 23
|34
|15.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|25
|7
|8
|10
|20 - 30
|29
|18.
|26
|7
|8
|11
|23 - 26
|29
|19.
|26
|7
|8
|11
|20 - 28
|29
|20.
|26
|7
|8
|11
|21 - 32
|29
|21.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|22.
|25
|7
|7
|11
|22 - 28
|28
|23.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|24.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|25.
|26
|5
|12
|9
|17 - 25
|27
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|25
|5
|3
|17
|16 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|2:0
|14
|8
|3
|3
|19 - 9
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|9.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|10.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|11.
|0:2
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|12.
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|14.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|15.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|16.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|17.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|18.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|19.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|20.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|21.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|2:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|16.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|0:2
|14
|2
|5
|7
|10 - 19
|11
|22.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|23.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|24.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7