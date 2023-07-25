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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Бока Хуниорс
2:0
Второй тайм: 59'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
21' Гол
Барко Валентин
2:0
46' Гол
Медина Кристиан
56' Желтая карточка
58' Желтая карточка
13
Гарсия
Хавьер
4
Фигаль
Хорхе
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
57
Вейгандт
Марсело
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
19
Барко
Валентин
36
Медина
Кристиан
16
Мерентиель
Мигель
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
23
Мартино
Анджело
22
Портилльо
Маркос
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
27
Jeremias
Perez
28
Jorge
Recalde
18
Агирре
Брайан
Бока Хуниорс
5-3-1-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

27 матчей

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:0
ЛП
0:1
КДМЗ4
2:0
КДМЗ4
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
П
1:0
П
4:1
П
4:0
П
0:1
П
0:0
П
2:3
КЛ
0:0
П
4:0
КЛ
0:0
П
0:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
4:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:4
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.69

Среднее время на гол

70
130

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.37
0.81

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

65
110

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 0.27
Пайеро Мартин 4 0.15
Бенедетто Дарио 3 0.12
Luca Langoni 3 0.12
Фигаль Хорхе 3 0.12
Ромеро Оскар 2 0.08
Фернандес Пол 2 0.08
Медина Кристиан 2 0.08
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Васкес Луис 1 0.04
Барко Валентин 1 0.04
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Варела Алан 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 5 (1) 0.19
Сордо Рамиро 3 0.12
Феррейра Кристиан I 2 0.08
Веласкес Виктор 2 0.08
Jherson Mosquera 2 0.08
Агирре Брайан 1 0.04
Bruno Pitton 1 0.04
Франциско Гонсалес I 1 0.04
Сфорца Хуан 1 0.04
Guillermo Luis Ortiz 1 0.04
Захир Факундо Мансиллья 1 0.04
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0.04
Jeremias Perez 0 0
Ivan Gomez 0 0
Портилльо Маркос 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Алан 10 0
Фернандес Пол 9 0
Фигаль Хорхе 6 1
Фернандес Игнасио 3 2
Валентини Николас 3 1
Фабра Франк 4 0
Вальдес Бруно 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Медина Кристиан 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Бенедетто Дарио 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 7 1
Jherson Mosquera 7 1
Дитта Вильер 3 2
Мартино Анджело 4 1
Феррейра Кристиан I 5 0
Lucas Hoyos 4 0
Агирре Брайан 4 0
Перес Пабло II 3 0
Ivan Gomez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Jorge Recalde 3 0
Портилльо Маркос 3 0
Хайнце Габриэль 1 1
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Реаско Джоркаефф 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Justo Giani 1 0
Jeremias Perez 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Julian Contrera 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
7
Бока Хуниорс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

10
12
Бока Хуниорс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
44% (11)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
24%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
44%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
3
33%
3
17%
1-15
1
11%
6
33%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
2
22%
1
6%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
5
38%
5
42%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
6
46%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Забито

30
21
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
5
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
10
33%
6
29%
76-90

Пропущено

22
22
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
14%
4
18%
1-15
7
32%
7
32%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
4
18%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
7 раз 28%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
4
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
3
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
15
10
9
16
1.5
7
18
4
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 26 14 7 5 41 - 22 49
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
6.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
7.
Бока Хуниорс
 2:0 26 12 5 9 31 - 23 41
8.
Росарио Сентраль
 26 10 11 5 36 - 29 41
9.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Расинг Авельянеда
 26 9 9 8 35 - 33 36
12.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:2 26 8 10 8 22 - 23 34
15.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
18.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 7 8 11 20 - 28 29
20.
Банфилд
 26 7 8 11 21 - 32 29
21.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
22.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
23.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
24.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
25.
Унион Санта-Фе
 26 5 12 9 17 - 25 27
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 2:0 14 8 3 3 19 - 9 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:2 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
14.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
15.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
16.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
17.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
19.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 2:0 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:2 14 2 5 7 10 - 19 11
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
23.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
24.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
25.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
26.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Г О О О О Л - Барко Валентин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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