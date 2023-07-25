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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Бока Хуниорс
2:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
21' Гол
Барко Валентин
2:0
46' Гол
Медина Кристиан
55' Желтая карточка
Валентини Николас
58' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
62' Желтая карточка
Фернандес Пол
69' Желтая карточка
Jherson Mosquera
72' Желтая карточка
Вальдес Бруно
84' Желтая карточка
Медина Кристиан
85' Желтая карточка
Jorge Recalde
2:1
90' Гол
Jorge Recalde
90'+5
13
Гарсия
Хавьер
4
Фигаль
Хорхе
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
57
Вейгандт
Марсело
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
19
Барко
Валентин
36
Медина
Кристиан
16
Мерентиель
Мигель
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
23
Мартино
Анджело
22
Портилльо
Маркос
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
27
Jeremias
Perez
28
Jorge
Recalde
18
Агирре
Брайан
Бока Хуниорс
5-3-1-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

27 матчей

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:0
ЛП
0:1
КДМЗ4
2:0
КДМЗ4
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
П
1:0
П
4:1
П
4:0
П
0:1
П
0:0
П
2:3
КЛ
0:0
П
4:0
КЛ
0:0
П
0:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
4:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:4
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.69

Среднее время на гол

70
130

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.37
0.81

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

65
110

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 0.27
Пайеро Мартин 4 0.15
Бенедетто Дарио 3 0.12
Медина Кристиан 3 0.12
Luca Langoni 3 0.12
Фигаль Хорхе 3 0.12
Ромеро Оскар 2 0.08
Фернандес Пол 2 0.08
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Васкес Луис 1 0.04
Барко Валентин 1 0.04
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Варела Алан 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 6 (1) 0.23
Сордо Рамиро 3 0.12
Феррейра Кристиан I 2 0.08
Веласкес Виктор 2 0.08
Jherson Mosquera 2 0.08
Агирре Брайан 1 0.04
Bruno Pitton 1 0.04
Франциско Гонсалес I 1 0.04
Сфорца Хуан 1 0.04
Guillermo Luis Ortiz 1 0.04
Захир Факундо Мансиллья 1 0.04
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0.04
Jeremias Perez 0 0
Ivan Gomez 0 0
Портилльо Маркос 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 10 0
Варела Алан 10 0
Фигаль Хорхе 6 1
Фернандес Игнасио 3 2
Валентини Николас 4 1
Вальдес Бруно 5 0
Фабра Франк 4 0
Медина Кристиан 4 0
Мерентиель Мигель 2 1
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Барко Валентин 3 0
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Бенедетто Дарио 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jherson Mosquera 8 1
Сфорца Хуан 7 1
Дитта Вильер 3 2
Мартино Анджело 4 1
Феррейра Кристиан I 5 0
Jorge Recalde 4 0
Lucas Hoyos 4 0
Агирре Брайан 4 0
Перес Пабло II 3 0
Ivan Gomez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Портилльо Маркос 3 0
Хайнце Габриэль 1 1
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Реаско Джоркаефф 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Justo Giani 1 0
Jeremias Perez 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Julian Contrera 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
8
Бока Хуниорс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

10
12
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
42% (11)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

14
20

Голы по времени матча

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
21%
3
30%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
4
40%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
30%
3
15%
1-15
1
10%
7
35%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
3
30%
1
5%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
5
38%
5
42%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
6
46%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Забито

32
22
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
5
16%
3
14%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
10
31%
7
32%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
13%
4
17%
1-15
7
30%
8
33%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
5
22%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
8
1.5
4
8
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
6
4
8
1.5
3
11
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
16
10
10
16
1.5
7
19
4
22
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 26 14 7 5 41 - 22 49
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
6.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
7.
Бока Хуниорс
 26 12 5 9 31 - 24 41
8.
Росарио Сентраль
 26 10 11 5 36 - 29 41
9.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Расинг Авельянеда
 26 9 9 8 35 - 33 36
12.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 8 10 8 23 - 23 34
15.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
18.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 7 8 11 20 - 28 29
20.
Банфилд
 26 7 8 11 21 - 32 29
21.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
22.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
23.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
24.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
25.
Унион Санта-Фе
 26 5 12 9 17 - 25 27
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
14.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
15.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
16.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
17.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
19.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
23.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
24.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
25.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
26.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Г О О О О Л - Барко Валентин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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