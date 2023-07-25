Тур: 26.
2:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолБарко Валентин
2:0
46' ГолМедина Кристиан
55' Желтая карточкаВалентини Николас
58' Желтая карточкаМерентиель Мигель
62' Желтая карточкаФернандес Пол
69' Желтая карточкаJherson Mosquera
72' Желтая карточкаВальдес Бруно
84' Желтая карточкаМедина Кристиан
85' Желтая карточкаJorge Recalde
2:1
90' ГолJorge Recalde
90'+5
Ход матча
21'
1:0
46'
62'
69'
72'
84'
85'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.35 Обе забьют (да)
-
18
Фабра
Франк
13
Сфорца
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Misael Jaime
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
27 матчей
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.69
Среднее время на гол
70
130
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.37
0.81
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
65
110
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7
|0.27
|Пайеро Мартин
|4
|0.15
|Бенедетто Дарио
|3
|0.12
|Медина Кристиан
|3
|0.12
|Luca Langoni
|3
|0.12
|Фигаль Хорхе
|3
|0.12
|Ромеро Оскар
|2
|0.08
|Фернандес Пол
|2
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Барко Валентин
|1
|0.04
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Варела Алан
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|6 (1)
|0.23
|Сордо Рамиро
|3
|0.12
|Феррейра Кристиан I
|2
|0.08
|Веласкес Виктор
|2
|0.08
|Jherson Mosquera
|2
|0.08
|Агирре Брайан
|1
|0.04
|Bruno Pitton
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.04
|Сфорца Хуан
|1
|0.04
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.04
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.04
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0.04
|Jeremias Perez
|0
|0
|Ivan Gomez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|10
|0
|Варела Алан
|10
|0
|Фигаль Хорхе
|6
|1
|Фернандес Игнасио
|3
|2
|Валентини Николас
|4
|1
|Вальдес Бруно
|5
|0
|Фабра Франк
|4
|0
|Медина Кристиан
|4
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|1
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jherson Mosquera
|8
|1
|Сфорца Хуан
|7
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Мартино Анджело
|4
|1
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Jorge Recalde
|4
|0
|Lucas Hoyos
|4
|0
|Агирре Брайан
|4
|0
|Перес Пабло II
|3
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Портилльо Маркос
|3
|0
|Хайнце Габриэль
|1
|1
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Julian Contrera
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
8
Бока Хуниорс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
10
12
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
42% (11)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
14
20
Голы по времени матча
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
21%
3
30%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
4
40%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
30%
3
15%
1-15
1
10%
7
35%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
3
30%
1
5%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
5
38%
5
42%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
6
46%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Забито
32
22
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
5
16%
3
14%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
10
31%
7
32%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
13%
4
17%
1-15
7
30%
8
33%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
5
22%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
84
68
48
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
86
48
311
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1610
1016
719
422
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7