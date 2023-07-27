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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дукаджини
0:1
Второй тайм: 61'
Риека
0'
23' Желтая карточка
Altin Merlaku
0:1
30' Гол
Янкович Нико
50' Желтая карточка
Уго Витор

Ход матча

23'
Altin Merlaku
 
30'
0:1
Янкович Нико
(Обрегон Хорхе)
50'
Уго Витор
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 111
Дукаджини 9.9% (11)
X 13.5% (15)
Риека 76.6% (85)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дукаджини
Ничья
Риека
6.20
7.60
1.61
Все Коэффициенты
30
Kenan
Haxhihamza
44
Даллку
Ардин
6
Ilir
Syla
5
Elton
Basriu
99
Cendrim
Kameraj
95
Гонсалвес
Иран
77
Уго
Витор
8
Фека
Дрен
23
Зульфийи
Ильяса
9
Marclei
10
Altin
Merlaku
1
Лабрович
Недилько
77
Danilo
Veiga
66
Дилавер
Эмир
26
Раделич
Степан
3
Года
Бруно
25
Ходжа
Велдин
22
Банда
Эммануэль
4
Янкович
Нико
23
Гргич
Ален
9
Обрегон
Хорхе
21
Фрук
Тони
Дукаджини
4-3-3
Риека
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Дукаджини
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зульфийи Ильяса 3 (1) 1
Шабани Буяр 1 0.33
Шала Арбер 1 0.33
Altin Merlaku 0 0
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкович Нико 1 1
Обрегон Хорхе 0 0

Карточки

Дукаджини
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллку Ардин 1 1
Уго Витор 2 0
Шала Арбер 2 0
Шабани Буяр 0 1
Cendrim Kameraj 1 0
Фека Дрен 1 0
Altin Merlaku 1 0
Elton Basriu 1 0
Blerind Morina 1 0
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Дукаджини
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Дукаджини
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дукаджини
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Европа - Дукаджини 2:3 Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Трепча 3:1
Дреница - Дукаджини 1:4 Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1 Дукаджини - Приштина 1:0
Риека
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3
Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0 Риека - Шибеник 1:0 Риека - Осиек 1:1 Риека - Целе 1:1 Динамо Загреб - Риека 1:0

Результаты матчей

Дукаджини
Риека

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дукаджини
Риека

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Vitor Hugo получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Обрегон Хорхе сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Янкович Нико бьет в цель!
  • 23'
    Altin Merlaku получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 111
Дукаджини 9.9% (11)
X 13.5% (15)
Риека 76.6% (85)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дукаджини
Ничья
Риека
6.20
7.60
1.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дукаджини 0:1 Риека онлайн

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Прогнозы на матч Дукаджини 0:1 Риека

Исход игры
Дукаджини
9.9% (11)
Ничья
13.5% (15)
Риека
76.6% (85)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:2 Риека
45% (50)
0:1 Риека
21.6% (24)
1:1 Ничья
10.8% (12)
2:1 Дукаджини
6.3% (7)
0:2 Риека
5.4% (6)
1:3 Риека
3.6% (4)
2:0 Дукаджини
1.8% (2)
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