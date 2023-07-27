Тур: 2. Стадион: Фадиль Вокри.
Ход матча
23'
30'
0:1
50'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
44
Даллку
Ардин
77
Уго
Витор
9
Marclei
77
Danilo
Veiga
66
Дилавер
Эмир
25
Ходжа
Велдин
23
Гргич
Ален
21
Фрук
Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Даллку АрдинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Уго ВиторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 MarcleiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Янузи АхмедНападающий
- Нападающий
-
19 Rinor Kuqi
-
-
-
-
55 Rion Selimi
-
-
-
93 Faton Neziri
-
-
Главный тренер: Armend Dallku
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Danilo VeigaЗащитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гргич АленНападающий
- Нападающий
-
21 Фрук ТониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джуара НаисПолузащитник
-
28 Ivan Smolcic
-
-
Главный тренер: Якирович Сергей
Бомбардиры внутри турнира
Дукаджини
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зульфийи Ильяса
|3 (1)
|1
|Шабани Буяр
|1
|0.33
|Шала Арбер
|1
|0.33
|Altin Merlaku
|0
|0
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкович Нико
|1
|1
|Обрегон Хорхе
|0
|0
Карточки
Дукаджини
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллку Ардин
|1
|1
|Уго Витор
|2
|0
|Шала Арбер
|2
|0
|Шабани Буяр
|0
|1
|Cendrim Kameraj
|1
|0
|Фека Дрен
|1
|0
|Altin Merlaku
|1
|0
|Elton Basriu
|1
|0
|Blerind Morina
|1
|0
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Дукаджини
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Дукаджини
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дукаджини
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Европа - Дукаджини 2:3 Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Трепча 3:1
Дреница - Дукаджини 1:4 Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1 Дукаджини - Приштина 1:0
Риека
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3
Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0 Риека - Шибеник 1:0 Риека - Осиек 1:1 Риека - Целе 1:1 Динамо Загреб - Риека 1:0
Результаты матчей
Дукаджини
Риека
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Дукаджини
Риека
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогнозы на матч Дукаджини 0:1 Риека
Исход игры
Дукаджини
9.9% (11)
Ничья
13.5% (15)
Риека
76.6% (85)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:2 Риека
45% (50)
0:1 Риека
21.6% (24)
1:1 Ничья
10.8% (12)
2:1 Дукаджини
6.3% (7)
0:2 Риека
5.4% (6)
1:3 Риека
3.6% (4)
2:0 Дукаджини
1.8% (2)
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