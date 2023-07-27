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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дукаджини
0:1
Конец матча
Риека
0'
23' Желтая карточка
Altin Merlaku
0:1
30' Гол
Янкович Нико
50' Желтая карточка
Elton Basriu
62' Вторая желтая карточка
Altin Merlaku
71' Желтая карточка
Банда Эммануэль
73' Желтая карточка
Года Бруно
86' Желтая карточка
Blerind Morina
89' Желтая карточка
Даллку Арменд
89' Вторая желтая карточка
Даллку Арменд
90'+6

Ход матча

23'
Altin Merlaku
 
30'
0:1
Янкович Нико
50'
Elton Basriu
 
62'
Altin Merlaku
 
65'
Faton Neziri
Гонсалвес Иран
 
69'
 
Franjo Ivanovic
Обрегон Хорхе
69'
 
Либер Адриан
Фрук Тони
69'
 
Пашалич Марко
Гргич Ален
71'
 
Банда Эммануэль
73'
 
Года Бруно
75'
Blerind Morina
Зульфийи Ильяса
 
75'
 
Селахи Линдон
Банда Эммануэль
79'
 
Лепиница Иван
Ходжа Велдин
86'
Blerind Morina
 
88'
Albion Pllana
Cendrim Kameraj
 
88'
Dardan Morina
Marclei
 
89'
Даллку Арменд
 
89'
Даллку Арменд
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 111
Дукаджини 9.9% (11)
X 13.5% (15)
Риека 76.6% (85)
Все прогнозы
30
Kenan
Haxhihamza
44
Даллку
Ардин
6
Ilir
Syla
5
Elton
Basriu
99
Cendrim
Kameraj
95
Гонсалвес
Иран
77
Уго
Витор
8
Фека
Дрен
23
Зульфийи
Ильяса
9
Marclei
10
Altin
Merlaku
1
Лабрович
Недилько
77
Danilo
Veiga
66
Дилавер
Эмир
26
Раделич
Степан
3
Года
Бруно
25
Ходжа
Велдин
22
Банда
Эммануэль
4
Янкович
Нико
23
Гргич
Ален
9
Обрегон
Хорхе
21
Фрук
Тони
Дукаджини
4-3-3
Риека
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Дукаджини
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зульфийи Ильяса 3 (1) 1
Шабани Буяр 1 0.33
Шала Арбер 1 0.33
Altin Merlaku 0 0
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкович Нико 1 1

Карточки

Дукаджини
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллку Арменд 1 1
Даллку Ардин 1 1
Altin Merlaku 1 1
Шала Арбер 2 0
Elton Basriu 2 0
Blerind Morina 2 0
Шабани Буяр 0 1
Уго Витор 1 0
Cendrim Kameraj 1 0
Фека Дрен 1 0
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0

Результаты матчей

Дукаджини
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Дукаджини
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Дукаджини
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дукаджини
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Европа - Дукаджини 2:3 Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Трепча 3:1
Дреница - Дукаджини 1:4 Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1 Дукаджини - Приштина 1:0
Риека
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3
Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0 Риека - Шибеник 1:0 Риека - Осиек 1:1 Риека - Целе 1:1 Динамо Загреб - Риека 1:0

Результаты матчей

Дукаджини
Риека

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дукаджини
Риека

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Altin Merlaku получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 50'
      Elton Basriu получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Обрегон Хорхе сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Янкович Нико бьет в цель!
    • 23'
      Altin Merlaku получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Дукаджини 9.9% (11)
    X 13.5% (15)
    Риека 76.6% (85)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Дукаджини 0:1 Риека онлайн

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    Прогнозы на матч Дукаджини 0:1 Риека

    Исход игры
    Дукаджини
    9.9% (11)
    Ничья
    13.5% (15)
    Риека
    76.6% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    67.59% (73)
    Нет
    32.41% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Риека
    45% (50)
    0:1 Риека
    21.6% (24)
    1:1 Ничья
    10.8% (12)
    2:1 Дукаджини
    6.3% (7)
    0:2 Риека
    5.4% (6)
    1:3 Риека
    3.6% (4)
    2:0 Дукаджини
    1.8% (2)
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