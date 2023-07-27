Тур: 2. Стадион: Фадиль Вокри.
0'
23' Желтая карточкаAltin Merlaku
0:1
30' ГолЯнкович Нико
50' Желтая карточкаElton Basriu
62' Вторая желтая карточкаAltin Merlaku
71' Желтая карточкаБанда Эммануэль
73' Желтая карточкаГода Бруно
86' Желтая карточкаBlerind Morina
89' Желтая карточкаДаллку Арменд
89' Вторая желтая карточкаДаллку Арменд
90'+6
Ход матча
23'
30'
0:1
50'
62'
71'
73'
86'
88'
89'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 8
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
6 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
44
Даллку
Ардин
77
Уго
Витор
9
Marclei
77
Danilo
Veiga
66
Дилавер
Эмир
25
Ходжа
Велдин
23
Гргич
Ален
21
Фрук
Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Даллку АрдинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Уго ВиторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 MarcleiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Янузи АхмедНападающий
- Нападающий
-
19 Rinor Kuqi
-
-
-
-
55 Rion Selimi
-
-
-
93 Faton Neziri
-
-
Главный тренер: Armend Dallku
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Danilo VeigaЗащитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гргич АленНападающий
- Нападающий
-
21 Фрук ТониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джуара НаисПолузащитник
-
28 Ivan Smolcic
-
-
Главный тренер: Якирович Сергей
Бомбардиры внутри турнира
Дукаджини
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зульфийи Ильяса
|3 (1)
|1
|Шабани Буяр
|1
|0.33
|Шала Арбер
|1
|0.33
|Altin Merlaku
|0
|0
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкович Нико
|1
|1
Карточки
Дукаджини
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллку Арменд
|1
|1
|Даллку Ардин
|1
|1
|Altin Merlaku
|1
|1
|Шала Арбер
|2
|0
|Elton Basriu
|2
|0
|Blerind Morina
|2
|0
|Шабани Буяр
|0
|1
|Уго Витор
|1
|0
|Cendrim Kameraj
|1
|0
|Фека Дрен
|1
|0
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Года Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Дукаджини
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Дукаджини
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Дукаджини
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дукаджини
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Европа - Дукаджини 2:3 Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Трепча 3:1
Дреница - Дукаджини 1:4 Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1 Дукаджини - Приштина 1:0
Риека
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3
Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0 Риека - Шибеник 1:0 Риека - Осиек 1:1 Риека - Целе 1:1 Динамо Загреб - Риека 1:0
Результаты матчей
Дукаджини
Риека
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дукаджини
Риека
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Дукаджини 0:1 Риека
Исход игры
Дукаджини
9.9% (11)
Ничья
13.5% (15)
Риека
76.6% (85)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:2 Риека
45% (50)
0:1 Риека
21.6% (24)
1:1 Ничья
10.8% (12)
2:1 Дукаджини
6.3% (7)
0:2 Риека
5.4% (6)
1:3 Риека
3.6% (4)
2:0 Дукаджини
1.8% (2)
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