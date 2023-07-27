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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Базель
0:0
Первый тайм: 12'
Тобол
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 117
Базель 95.7% (112)
X 2.6% (3)
Тобол 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Тобол
1.45
6.05
9.28
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сальви
Мирко
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
25
Finn
van
Breemen
33
Калафьори
Рикардо
23
Бургер
Ваутер
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
27
Ндой
Дан
9
Барри
Тьерно
30
Каде
Антон
23
Коновалов
Иван
24
Каиров
Багдат
4
Рогач
Иван
30
Младжович
Боян
3
Асранкулов
Роман
14
Жарынбетов
Самат
6
Илич
Йован
20
Оразов
Рамазан
11
Чесноков
Ислам
8
Дебле
Серж
21
Вукадинович
Милян
Базель
4-3-3
Тобол
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукадинович Милян 2 0.67
Дебле Серж 0 0
Чесноков Ислам 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мужиков Серикжан 1 0
Дебле Серж 1 0
Вукадинович Милян 1 0
Мркаич Момчило 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Младжович Боян 1 0

Результаты матчей

Базель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тобол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Базель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2
Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4
Тобол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1
Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0 Ордабасы - Тобол 4:1 Тобол - Астана 0:1 Жетысу - Тобол 1:1

Результаты матчей

Базель
Тобол

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Базель
Тобол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    10'
    Штрафной с левого фланга подает Шмидт, и снова арбитр определяет фол в атаке, один из швейцарцев затоптал на дальней штанге Чеснокова.
  • 9'
    Напомним, что "Тобол" в первом раунде квалификации прошел финский клуб "Хонка" - дома была победа со счётом 2:1, а в гостях удалось сыграть по нулям.
  • Угловой
    8'
    Угловой в исполнении "Базеля" опять к опасному моменту не приводит, в этот раз Коновалов добирается до мяча на выходе, плюс против Ивана были нарушены правила.
  • 7'
    Ндой с правого фланга простреливает в штрафную гостей, где экс-защитник "Акрона" Рогач выбивает мяч за лицевую линию.
  • Угловой
    5'
    Угловой на правом фланге атаки заработали хозяева, Шмидт исполнил невысокий навес на ближнюю штангу, однако оборона "Тобола" отбилась.
  • 4'
    В противостоянии с "Тоболом" швейцарцы являются очевидными фаворитами, потому стараются они сейчас доказать свое превосходство с первых минут.
  • 3'
    Напомним, что "Базель" стартует в Лиге конференций, первый раунд отбора швейцарский клуб пропускал. Зато в выходные команда Тимо Шульца стартовала в чемпионате, уступив на выезде "Санкт-Галлену".
  • 2'
    Проход Каде левым флангом завершается острым прострелом вдоль линии вратарской, Барри не удается в борьбе с защитником нанести акцентированный удар.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Базель 0:0 Тобол

Исход игры
Базель
95% (113)
Ничья
2.5% (3)
Тобол
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
38.74% (43)
Нет
61.26% (68)
Популярный счёт
2:0 Базель
40.3% (48)
2:1 Базель
17.6% (21)
3:1 Базель
15.1% (18)
3:0 Базель
9.2% (11)
1:0 Базель
5.9% (7)
4:1 Базель
1.7% (2)
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