Первый тайм

10' Штрафной с левого фланга подает Шмидт, и снова арбитр определяет фол в атаке, один из швейцарцев затоптал на дальней штанге Чеснокова.

9' Напомним, что "Тобол" в первом раунде квалификации прошел финский клуб "Хонка" - дома была победа со счётом 2:1, а в гостях удалось сыграть по нулям.

8' Угловой в исполнении "Базеля" опять к опасному моменту не приводит, в этот раз Коновалов добирается до мяча на выходе, плюс против Ивана были нарушены правила.

7' Ндой с правого фланга простреливает в штрафную гостей, где экс-защитник "Акрона" Рогач выбивает мяч за лицевую линию.

5' Угловой на правом фланге атаки заработали хозяева, Шмидт исполнил невысокий навес на ближнюю штангу, однако оборона "Тобола" отбилась.

4' В противостоянии с "Тоболом" швейцарцы являются очевидными фаворитами, потому стараются они сейчас доказать свое превосходство с первых минут.