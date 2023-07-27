Дашян снова подключился к контратаке "Пюника", но в очередной раз его диагональная подача в штрафную площадку была далека от совершенства. Не идёт игра у Артака.

После небольшого всплеска активности на поле игра снова вернулась в спокойное русло. Шведы просто пасуются поперёк поля.

Ромариньо решился на удар по воротам гостей с внушительной дистанции. Получился он у него точным, но недостаточно сильным, так что Бучнев успел переместиться и поймал мяч.

Ереванцы теперь неспешно перепасовываются на своей половине поля, снова не встречая никакого прессинга со стороны оппонентов.

Понятно, что это только начало нового сезона и футболисты не успели обрести оптимальные кондиции. Сложно в такой ситуации требовать от них интенсивной атакующей игры.

Дашян оказался на правом фланге, где упал в борьбе с соперником, но арбитр назначил штрафной удар в пользу "Кальмара". Артак выглядит крайне возмущённым.

Олафссон на левом фланге атаки шведской команды заработал штрафной удар. Высокорослые футболисты в красной форме подтягиваются в штрафную площадку гостей.

Почти треть нашего матча уже позади, а нам фактически нечего вспомнить. Очень печальную игру мы здесь наблюдаем.

Олафссон вроде бы примерялся к мощному удару метров с 30, но так и не осмелился разрядить свою пушку, в итоге отдав короткий пас поперёк поля.

Наконец-то первая угроза воротам возникла в этой встрече. Нетабай с левого фланга подал точно на голову Райовича, который метров с пяти сильно пробил над перекладиной.

Пытаются футболисты "Кальмара" сейчас завестись и взвинтить темп в этом матче. Игрокам "Пюника" также надо пытаться прибавить, иначе они будут зажаты на своей трети поля.

Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали хозяева. Скрабб выполнил подачу в штрафную площадку, но никому из его партнёров по команде не удалось нанести акцентированный удар.

Пошли в прессинг ереванцы на чужой половине поля, заставив соперников ошибиться и фактически подарить гостевой команде угловой удар.

Два угловых подряд с левого фланга подали гости из Армении, но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечено не было.

Резкий вертикальный пас последовал в полукружие штрафной площади гостей на Райовича, но нападающий не сумел обработать такой сложный мяч.

28' Давидян открывался под передачу на правом фланге атаки, но нарвался на корпус соперника. Доборолся он в этом эпизоде до конца, но смог только нарушить правила.

27' Дашян с левого фланга выполнил диагональную подачу в центр штрафной площади хозяев поля, но там оказалось только два центральных защитника "Кальмара".

26' Всё нормально вроде бы с вратарём "Кальмара", но пока что он продолжает наступать на повреждённую ногу с опаской. Запасному стражу на всякий случай стоило бы провести лёгкую разминку.

25' На трибунах замечены два несовершеннолетних парня с армянскими флагами на плечах. Небольшая поддержка здесь у "Пюника", но искренняя.

24' Как-то неудачно в прошлом эпизоде приземлился Фридрих, повредив колено. На поле приходится приглашать медиков, тогда как все остальные футболисты отправились на водопой.

23' На правом фланге теперь в глубине поля ереванцы заработали штрафной удар. Последовала подача мяча к линии вратарской площади, но теперь уже Фридрих продемонстрировал своё умение работать кулаком на выходе.

22' Штрафной удар гости заработали в глубине поля. Со стандарта последовала подача на правый край штрафной площади, где Григорян неудачно попытался сделать скидку, да ещё и офсайд у него зафиксирован.

21' Аут на правом фланге атаки заработали ереванцы. Последовало сильное вбрасывание в штрафную площадку, но шведы отбили мяч. В атаке вторым темпом Дашян сплоховал с диагональной подачей с левого фланга - мяч улетел за пределы поля.

20' А теперь фол на чужой половине поля зафиксирован со стороны Нетабая, который негодует, а его в этом поддерживают болельщики на трибунах, которые затянули протяжное: "У-у-у-у-у!"