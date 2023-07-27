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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Кальмар
0:0
Первый тайм: 42'
Пюник
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 119
Кальмар 54.6% (65)
X 26.9% (32)
Пюник 18.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Пюник
2.24
3.60
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
11
Скрабб
Симон
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
9
Райович
Милета
20
Тренсков
Якоб
71
Бучнев
Станислав
90
Милькович
Александар
10
Григорян
Артак
6
Карлос
Джуниор
II
9
Дашян
Артак
11
Арутюнян
Оганес
95
Братков
Антон
5
Джеймс
97
Давидян
Давид
2
Джуричич
Лука
14
Отубаньо
Юсуф
Кальмар
4-1-2-3
Пюник
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Лука 2 0.67
Джеймс 1 0.33
Дашян Артак 1 0.33
Карлос Джуниор II 1 0.33
Арутюнян Оганес 0 0
Малакян Эдгар 0 0
Давидян Давид 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Джуниор II 1 0

Результаты матчей

Кальмар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Кальмар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Кальмар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пюник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1
Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0
Пюник
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Нарва Транс - Пюник 0:3 Пюник - Нарва Транс 2:0 Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2
Пюник - Урарту 0:1 ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0 Лернаин Арцах - Пюник 0:6 Пюник - Ноа Ереван 2:0 Ван - Пюник 1:3 Пюник - Ширак 4:1

Результаты матчей

Кальмар
Пюник

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Пюник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    43'
    Олафссон на левом фланге атаки шведской команды заработал штрафной удар. Высокорослые футболисты в красной форме подтягиваются в штрафную площадку гостей.
  • Судья
    42'
    Дашян оказался на правом фланге, где упал в борьбе с соперником, но арбитр назначил штрафной удар в пользу "Кальмара". Артак выглядит крайне возмущённым.
  • 41'
    Понятно, что это только начало нового сезона и футболисты не успели обрести оптимальные кондиции. Сложно в такой ситуации требовать от них интенсивной атакующей игры.
  • 40'
    Ереванцы теперь неспешно перепасовываются на своей половине поля, снова не встречая никакого прессинга со стороны оппонентов.
  • Опасный момент
    39'
    Ромариньо решился на удар по воротам гостей с внушительной дистанции. Получился он у него точным, но недостаточно сильным, так что Бучнев успел переместиться и поймал мяч.
  • 38'
    После небольшого всплеска активности на поле игра снова вернулась в спокойное русло. Шведы просто пасуются поперёк поля.
  • 37'
    Дашян снова подключился к контратаке "Пюника", но в очередной раз его диагональная подача в штрафную площадку была далека от совершенства. Не идёт игра у Артака.
  • 36'
    Резкий вертикальный пас последовал в полукружие штрафной площади гостей на Райовича, но нападающий не сумел обработать такой сложный мяч.
  • Угловой
    35'
    Два угловых подряд с левого фланга подали гости из Армении, но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечено не было.
  • Угловой
    34'
    Пошли в прессинг ереванцы на чужой половине поля, заставив соперников ошибиться и фактически подарить гостевой команде угловой удар.
  • Угловой
    33'
    Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали хозяева. Скрабб выполнил подачу в штрафную площадку, но никому из его партнёров по команде не удалось нанести акцентированный удар.
  • 32'
    Пытаются футболисты "Кальмара" сейчас завестись и взвинтить темп в этом матче. Игрокам "Пюника" также надо пытаться прибавить, иначе они будут зажаты на своей трети поля.
  • Опасный момент
    31'
    Наконец-то первая угроза воротам возникла в этой встрече. Нетабай с левого фланга подал точно на голову Райовича, который метров с пяти сильно пробил над перекладиной.
  • 30'
    Олафссон вроде бы примерялся к мощному удару метров с 30, но так и не осмелился разрядить свою пушку, в итоге отдав короткий пас поперёк поля.
  • 29'
    Почти треть нашего матча уже позади, а нам фактически нечего вспомнить. Очень печальную игру мы здесь наблюдаем.
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    • Фол, нарушение
      28'
      Давидян открывался под передачу на правом фланге атаки, но нарвался на корпус соперника. Доборолся он в этом эпизоде до конца, но смог только нарушить правила.
    • 27'
      Дашян с левого фланга выполнил диагональную подачу в центр штрафной площади хозяев поля, но там оказалось только два центральных защитника "Кальмара".
    • 26'
      Всё нормально вроде бы с вратарём "Кальмара", но пока что он продолжает наступать на повреждённую ногу с опаской. Запасному стражу на всякий случай стоило бы провести лёгкую разминку.
    • 25'
      На трибунах замечены два несовершеннолетних парня с армянскими флагами на плечах. Небольшая поддержка здесь у "Пюника", но искренняя.
    • Травма, повреждение
      24'
      Как-то неудачно в прошлом эпизоде приземлился Фридрих, повредив колено. На поле приходится приглашать медиков, тогда как все остальные футболисты отправились на водопой.
    • Фол, нарушение
      23'
      На правом фланге теперь в глубине поля ереванцы заработали штрафной удар. Последовала подача мяча к линии вратарской площади, но теперь уже Фридрих продемонстрировал своё умение работать кулаком на выходе.
    • Офсайд
      22'
      Штрафной удар гости заработали в глубине поля. Со стандарта последовала подача на правый край штрафной площади, где Григорян неудачно попытался сделать скидку, да ещё и офсайд у него зафиксирован.
    • 21'
      Аут на правом фланге атаки заработали ереванцы. Последовало сильное вбрасывание в штрафную площадку, но шведы отбили мяч. В атаке вторым темпом Дашян сплоховал с диагональной подачей с левого фланга - мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      20'
      А теперь фол на чужой половине поля зафиксирован со стороны Нетабая, который негодует, а его в этом поддерживают болельщики на трибунах, которые затянули протяжное: "У-у-у-у-у!"
    • Фол, нарушение
      19'
      Карлссон подключился в атаку по правому флангу, но не успел на передачу партнёра, после чего при попытке отбора подтолкнул своего оппонента в спину.
    • 18'
      Армяне попытались развить свою контратаку с помощью заброса мяча по центральной оси к штрафной площади, но Фридрих вовремя это прочитал и забрал мяч на выходе у полукружия.
    • 17'
      Большинство болельщиков на трибунах начали демонстрировать признаки скуки. Только в организованном фан-секторе "Кальмара" ни на минуту не стихают песни и кричался.
    • 16'
      Теперь уже с игры следовал навес во владения "Пюника" с правого фланга, но Бучнев нейтрализовал его в той же манере, врезав по игровому снаряду кулаком.
    • Угловой
      15'
      Свой первый угловой на левом фланге атаки сейчас заработали шведы. Со стандарта пошёл навес к линии вратарской площади, но Бучнев смело пошёл на выход и отбил мяч кулаком.
    • 14'
      С левого фланга прошла сейчас прострельная передача в центр штрафной площади "Пюника", но там мяч ожидал только один ереванский защитник.
    • 13'
      Всё очень медленно и прямолинейно делают обе команды в попытках своих наступательных действиях. В такой ситуации даже попыток ударов по воротам будет минимум.
    • 12'
      Первые минуты этого матча определённо намекают нам на то, что большого количества забитых голов здесь ждать не стоит. Не стоит даже исключать вероятность нулевой ничьей.
    • 11'
      Наконец-то попытались запрессинговать соперников на чужой половине поля шведы, но Карлос Джуниор спокойно отдал пас назад на Бучнева, который просто выбил мяч далеко в поле.
    • 10'
      Левым флангом провели свою атаку кальмаровцы с навесной подачей к вратарской площади, но мяч в этом эпизоде стал достаточно простой добычей для Бучнева.
    • Фол, нарушение
      9'
      Смогли отобрать мяч подопечные Хенрика Йенсена, после чего заработали для себя штрафной удар. Зрители на трибунах встретили это событие звонкими аплодисментами.
    • 8'
      Шведы не стремятся пока что работать в высоком прессинге, спокойно наблюдая, как соперники практически в пешем темпе комбинируют мяч поперёк поля в центральной зоне.
    • 7'
      Букмекеры видят фаворитом этой встречи "Кальмар", оценивая вероятность его победы примерно в 50%. По 25% вероятности отдаётся ничейному результату и победе гостей.
    • Угловой
      6'
      Первый угловой в матче на правом фланге сумели заработать гости из Еревана. Подача от флажка была выполнена в центр штрафной площади, но там на высоте были обороняющиеся.
    • 5'
      Нет аншлага сегодня на "Гульдфогельн Арене", но всё же 7-8 тысяч шведских зрителей пришли сегодня поддержать своих любимцев.
    • 4'
      Попытка первой контратаки от гостей сейчас всё же прошла левым флангом, но прострелить в штрафную площадку игроки "Кальмара" не позволили, пришлось отыгрывать назад к центральной линии.
    • 3'
      Армяне на первых минутах совсем не намерены как-то форсировать ситуацию, отсиживаясь всем составом на своей половине поля, сосредоточившись строго на разрушении игры соперника.
    • Фол, нарушение
      2'
      Левым флангом попытались шведы провести свою первую атаку, но мяч был потерян до подхода к штрафной площади, после чего при попытке ответного отбора судья зафиксировал фол.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором шведский "Кальмар" сыграет дома с армянским "Пюником". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 27.5% пользователей.
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      • Прогнозы 119
      Кальмар 54.6% (65)
      X 26.9% (32)
      Пюник 18.5% (22)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Кальмар
      Ничья
      Пюник
      2.24
      3.60
      4.60
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 27.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальмар 0:0 Пюник

    Исход игры
    Кальмар
    55% (66)
    Ничья
    26.7% (32)
    Пюник
    18.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Кальмар
    27.5% (33)
    1:1 Ничья
    25.8% (31)
    1:0 Кальмар
    18.3% (22)
    1:2 Пюник
    9.2% (11)
    0:1 Пюник
    6.7% (8)
    2:0 Кальмар
    3.3% (4)
    3:0 Кальмар
    1.7% (2)
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