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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Кальмар
 
Позже
Пюник
Прогнозы 50
Кальмар 52% (26)
X 22% (11)
Пюник 26% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Пюник
2.00
3.70
4.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Лука 2 1
Джеймс 1 0.5
Дашян Артак 1 0.5
Карлос Джуниор II 1 0.5
Арутюнян Оганес 0 0
Малакян Эдгар 0 0
Давидян Давид 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Джуниор II 1 0

Результаты матчей

Кальмар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Кальмар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Кальмар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пюник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1
Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0
Пюник
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Нарва Транс - Пюник 0:3 Пюник - Нарва Транс 2:0 Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2
Пюник - Урарту 0:1 ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0 Лернаин Арцах - Пюник 0:6 Пюник - Ноа Ереван 2:0 Ван - Пюник 1:3 Пюник - Ширак 4:1

Результаты матчей

Кальмар
Пюник

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Пюник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кальмар - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Кальмар 52% (26)
    X 22% (11)
    Пюник 26% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальмар
    Ничья
    Пюник
    2.00
    3.70
    4.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кальмар - Пюник онлайн

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    Прогнозы на матч Кальмар - Пюник

    Исход игры
    Кальмар
    52% (26)
    Ничья
    22% (11)
    Пюник
    26% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (22)
    Меньше
    54.17% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Кальмар
    28% (14)
    1:1 Ничья
    22% (11)
    1:0 Кальмар
    14% (7)
    1:2 Пюник
    14% (7)
    0:1 Пюник
    10% (5)
    2:0 Кальмар
    6% (3)
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