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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Второй тайм: 61'
Паневежис
0'
1:0
35' Гол
Элиас Шай

Ход матча

35'
Элиас Шай
(Сафури Рамиз)
1:0
58'
Паун-Александру Константин
Guy Badash
 
58'
 
Сарпонг Джеффри
Ринкон Себастьян
58'
 
Паласиос-Мартинес Федерико
Мирошник Роман
58'
 
Элиошюс Таутвидас
Тигруджа Шафик

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 109
Хапоэль Беэр-Шева 92.7% (101)
X 6.4% (7)
Паневежис 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Паневежис
1.63
7.70
5.82
Все Коэффициенты
1
Марсиано
Офир
11
Джехезкель
Сагив
5
Абу-Абайд
Ияд
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
35
Барейро
Лукас
7
Сафури
Рамиз
24
Guy
Badash
9
Климала
Патрик
23
Петерсон
Кристофер
1
Черняускас
Витаутас
3
Мирошник
Роман
2
Климавичюс
Линас
4
Дубра
Каспар
33
Кейта
Сейдина
17
Сирвис
Пиюс
20
Чадженович
Йован
21
Ремейкис
Матиюс
10
Ринкон
Себастьян
48
Тигруджа
Шафик
11
Смит
Ариагнер
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3
Паневежис
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиас Шай 1 1
Сафури Рамиз 0 0
Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит Ариагнер 1 0.33
Кейта Сейдина 1 0.33
Чадженович Йован 1 (1) 0.33
Тигруджа Шафик 0 0
Ремейкис Матиюс 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарпонг Джеффри 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Чадженович Йован 1 0

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0
Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1 Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Паневежис
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Паневежис - Шяуляй 2:0 Милсами - Паневежис 0:1 Паневежис - Милсами 2:2 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0
Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0 Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Сафури Рамиз сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Элиас Шай бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 109
Хапоэль Беэр-Шева 92.7% (101)
X 6.4% (7)
Паневежис 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Паневежис
1.63
7.70
5.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Паневежис онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Паневежис

Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
92.7% (101)
Ничья
6.4% (7)
Паневежис
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
41.67% (45)
Нет
58.33% (63)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
33% (36)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
31.2% (34)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
23.9% (26)
1:1 Ничья
5.5% (6)
3:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.8% (3)
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Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис
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