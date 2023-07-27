Тур: 2. Стадион: Яаков Тернер.
1:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
24
Guy
Badash
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Guy BadashНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Элиаси НивВратарь
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
27 Стоянов ЙоанПолузащитник
-
15 Мадмон ИлайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
16 Amir Ganah
-
-
-
Главный тренер: Барда Эльянив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сирвис ПиюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Щедрый АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мбо НоэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джино Леттьери
Бомбардиры внутри турнира
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиас Шай
|1
|1
|Сафури Рамиз
|0
|0
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит Ариагнер
|1
|0.33
|Кейта Сейдина
|1
|0.33
|Чадженович Йован
|1 (1)
|0.33
|Тигруджа Шафик
|0
|0
|Ремейкис Матиюс
|0
|0
Карточки
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарпонг Джеффри
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Чадженович Йован
|1
|0
Результаты матчей
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0
Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1 Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Паневежис
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Паневежис - Шяуляй 2:0 Милсами - Паневежис 0:1 Паневежис - Милсами 2:2 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0
Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0 Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4
Результаты матчей
Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Паневежис
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
92.7% (101)
Ничья
6.4% (7)
Паневежис
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
41.67% (45)
Нет
58.33% (63)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
33% (36)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
31.2% (34)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
23.9% (26)
1:1 Ничья
5.5% (6)
3:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!