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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Конец матча
Паневежис
0'
1:0
35' Гол
Элиас Шай
69' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
90' Желтая карточка
Паласиос-Мартинес Федерико
90'+5

Ход матча

35'
Элиас Шай
(Сафури Рамиз)
1:0
58'
Паун-Александру Константин
Guy Badash
 
58'
 
Сарпонг Джеффри
Ринкон Себастьян
58'
 
Паласиос-Мартинес Федерико
Мирошник Роман
58'
 
Элиошюс Таутвидас
Тигруджа Шафик
69'
Джехезкель Сагив
 
69'
Тургеман Алон
Климала Патрик
 
69'
Стоянов Йоан
Петерсон Кристофер
 
69'
 
Щедрый Артём
Ремейкис Матиюс
74'
Гордана Роэй
Элиас Шай
 
74'
Amir Ganah
Сафури Рамиз
 
80'
 
Мбо Ноэль
Смит Ариагнер
90'
 
Паласиос-Мартинес Федерико

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 109
Хапоэль Беэр-Шева 92.7% (101)
X 6.4% (7)
Паневежис 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Марсиано
Офир
11
Джехезкель
Сагив
5
Абу-Абайд
Ияд
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
35
Барейро
Лукас
7
Сафури
Рамиз
24
Guy
Badash
9
Климала
Патрик
23
Петерсон
Кристофер
1
Черняускас
Витаутас
3
Мирошник
Роман
2
Климавичюс
Линас
4
Дубра
Каспар
33
Кейта
Сейдина
17
Сирвис
Пиюс
20
Чадженович
Йован
21
Ремейкис
Матиюс
10
Ринкон
Себастьян
48
Тигруджа
Шафик
11
Смит
Ариагнер
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3
Паневежис
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиас Шай 1 1
Сафури Рамиз 0 0
Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит Ариагнер 1 0.33
Кейта Сейдина 1 0.33
Чадженович Йован 1 (1) 0.33
Тигруджа Шафик 0 0
Ремейкис Матиюс 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джехезкель Сагив 1 0
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарпонг Джеффри 1 0
Паласиос-Мартинес Федерико 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Чадженович Йован 1 0

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0
Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1 Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Паневежис
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Паневежис - Шяуляй 2:0 Милсами - Паневежис 0:1 Паневежис - Милсами 2:2 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0
Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0 Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 109
    Хапоэль Беэр-Шева 92.7% (101)
    X 6.4% (7)
    Паневежис 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Паневежис

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    92.7% (101)
    Ничья
    6.4% (7)
    Паневежис
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (40)
    Меньше
    62.96% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (45)
    Нет
    58.33% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    33% (36)
    2:0 Хапоэль Беэр-Шева
    31.2% (34)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    23.9% (26)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    3:1 Хапоэль Беэр-Шева
    2.8% (3)
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