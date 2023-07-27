Тур: 2. Стадион: Мунисипаль де Дифферданж.
1:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолErico II
38' Желтая карточкаМилец Мартин
45' Желтая карточкаNestor Mongue
47' Желтая карточкаLucas Pruzzo
51' Желтая карточкаUlisses
52' Желтая карточкаAmine Naifi
1:1
90' ГолЯкупович Арнел
90'+7
Ход матча
25'
1:0
38'
45'
47'
51'
52'
73'
84'
90'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
16
Руффье
Ромен
88
Ulisses
23
Lucas
Pruzzo
10
Amine
Naifi
9
Erico
II
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
14
Урата
Ицуки
30
Лаушич
Марин
15
Репас
Ян
24
Колар
Марко
- Основной состав
-
16 Руффье РоменВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 UlissesПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas PruzzoПолузащитник
-
10 Amine NaifiНападающий
-
9 Erico IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Asim Huskic
-
-
13 Diogo Lamas
-
77 Gianluca Bei
-
-
30 Rui Nibra
-
-
-
-
73 Edgar Neves
-
Главный тренер: Pedro Resende
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Урата ИцукиЗащитник
-
30 Лаушич МаринПолузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Жинич АндражЗащитник
- Полузащитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
- Нападающий
-
-
97 Tine Cuk
-
-
35 Brin Horvath
-
Главный тренер: Damir Krznar
Бомбардиры внутри турнира
Дифферданж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erico II
|1
|1
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якупович Арнел
|2
|0.67
|Брнич Иван
|1 (1)
|0.33
|Скука Хулиано
|1
|0.33
Карточки
Дифферданж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Mongue
|1
|0
|Ulisses
|1
|0
|Lucas Pruzzo
|1
|0
|Amine Naifi
|1
|0
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милец Мартин
|2
|0
|Судани Эль-Арби
|1
|0
|Ускокович Лука
|1
|0
|Якупович Арнел
|1
|0
|Лаушич Марин
|1
|0
|Скука Хулиано
|1
|0
|Лорбер Марсель
|1
|0
Результаты матчей
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дифферданж
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Кэрьенг - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Жюнесс Эш 3:1 Дифферданж - Мариска Мерш 4:2 Расинг Юнион - Дифферданж 0:1
Дифферданж - Хостерт 1:0 Прогрес - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 0:2 Вильц - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Кэрьенг - Дифферданж 0:8 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Дифферданж - Мондерканге 2:0 Фола - Дифферданж 3:2 Дифферданж - Этцелла 6:0 Унион Титус - Дифферданж 4:2 Дифферданж - Страссен 0:1 Дифферданж - Мондорф 5:1 Дифферданж - Седан 3:0
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Радомлье - Марибор 0:4 Биркиркара - Марибор 1:2 Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2
Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3 Марибор - Локомотив Загреб 5:2 Радомлье - Марибор 1:1
Результаты матчей
Дифферданж
Марибор
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дифферданж
Марибор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Дифферданж 1:1 Марибор
Исход игры
Дифферданж
4.6% (5)
Ничья
22% (24)
Марибор
73.4% (80)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
1:2 Марибор
45% (49)
1:1 Ничья
20.2% (22)
0:1 Марибор
18.3% (20)
0:2 Марибор
7.3% (8)
1:0 Дифферданж
2.8% (3)
1:3 Марибор
1.8% (2)
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