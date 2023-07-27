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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дифферданж
1:1
Конец матча
Марибор
0'
1:0
25' Гол
Erico II
38' Желтая карточка
Милец Мартин
45' Желтая карточка
Nestor Mongue
47' Желтая карточка
Lucas Pruzzo
51' Желтая карточка
Ulisses
52' Желтая карточка
Amine Naifi
1:1
90' Гол
Якупович Арнел
90'+7

Ход матча

25'
Erico II
1:0
38'
 
Милец Мартин
45'
Nestor Mongue
 
46'
 
Скука Хулиано
Колар Марко
47'
Lucas Pruzzo
 
51'
Ulisses
 
52'
Amine Naifi
 
73'
Diogo Lamas
Erico II
 
73'
 
Rafiu Kayode Isahq
Репас Ян
84'
Gianluca Bei
Amine Naifi
 
84'
Manuel Pami
Ulisses
 
88'
 
Brin Horvath
Лаушич Марин
90'
Lucas Comachi
Guillaume Trani
 
90'
1:1
Якупович Арнел

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 109
Дифферданж 4.6% (5)
X 22% (24)
Марибор 73.4% (80)
Все прогнозы
16
Руффье
Ромен
4
Д'Анцико
Кевин
5
Брюско
Тео
14
Juan
Bedouret
25
Франзони
Жеффри
88
Ulisses
20
Nestor
Mongue
23
Lucas
Pruzzo
10
Amine
Naifi
9
Erico
II
8
Guillaume
Trani
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
25
Шоштарич-Карич
Свен
14
Урата
Ицуки
30
Лаушич
Марин
15
Репас
Ян
55
Лорбер
Марсель
7
Брнич
Иван
24
Колар
Марко
17
Якупович
Арнел
Дифферданж
3-4-3
Марибор
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Дифферданж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erico II 1 1
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якупович Арнел 2 0.67
Брнич Иван 1 (1) 0.33
Скука Хулиано 1 0.33

Карточки

Дифферданж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Mongue 1 0
Ulisses 1 0
Lucas Pruzzo 1 0
Amine Naifi 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милец Мартин 2 0
Судани Эль-Арби 1 0
Ускокович Лука 1 0
Якупович Арнел 1 0
Лаушич Марин 1 0
Скука Хулиано 1 0
Лорбер Марсель 1 0

Результаты матчей

Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дифферданж
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Кэрьенг - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Жюнесс Эш 3:1 Дифферданж - Мариска Мерш 4:2 Расинг Юнион - Дифферданж 0:1
Дифферданж - Хостерт 1:0 Прогрес - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 0:2 Вильц - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Кэрьенг - Дифферданж 0:8 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Дифферданж - Мондерканге 2:0 Фола - Дифферданж 3:2 Дифферданж - Этцелла 6:0 Унион Титус - Дифферданж 4:2 Дифферданж - Страссен 0:1 Дифферданж - Мондорф 5:1 Дифферданж - Седан 3:0
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Радомлье - Марибор 0:4 Биркиркара - Марибор 1:2 Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2
Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3 Марибор - Локомотив Загреб 5:2 Радомлье - Марибор 1:1

Результаты матчей

Дифферданж
Марибор

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дифферданж
Марибор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • 73'
    Репас Ян уходит с поля. Rafiu Kayode Isahq выходит вместо него
  • 52'
    Amine Naifi получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Ulisses получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Lucas Pruzzo получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Колар Марко уходит с поля. Скука Хулиано выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Нестор Монге получил желтую карточку от судьи
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    • 38'
      Милец Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Erico бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Municipal de Differdange. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Дифферданж 4.6% (5)
    X 22% (24)
    Марибор 73.4% (80)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Дифферданж 1:1 Марибор онлайн

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    Прогнозы на матч Дифферданж 1:1 Марибор

    Исход игры
    Дифферданж
    4.6% (5)
    Ничья
    22% (24)
    Марибор
    73.4% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (54)
    Меньше
    50% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (76)
    Нет
    29.63% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Марибор
    45% (49)
    1:1 Ничья
    20.2% (22)
    0:1 Марибор
    18.3% (20)
    0:2 Марибор
    7.3% (8)
    1:0 Дифферданж
    2.8% (3)
    1:3 Марибор
    1.8% (2)
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