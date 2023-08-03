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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Марибор
1:0
Первый тайм: 9'
Дифферданж
0'
1:0
5' Гол
Колар Марко

Ход матча

5'
Колар Марко
(Лорбер Марсель)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогнозы 110
Марибор 97.3% (107)
X 0.9% (1)
Дифферданж 1.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марибор
Ничья
Дифферданж
1.44
5.20
9.50
Все Коэффициенты
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
23
Ускокович
Лука
14
Урата
Ицуки
30
Лаушич
Марин
15
Репас
Ян
55
Лорбер
Марсель
7
Брнич
Иван
24
Колар
Марко
17
Якупович
Арнел
16
Руффье
Ромен
4
Д'Анцико
Кевин
5
Брюско
Тео
14
Juan
Bedouret
25
Франзони
Жеффри
20
Nestor
Mongue
88
Ulisses
23
Lucas
Pruzzo
10
Amine
Naifi
9
Erico
II
8
Guillaume
Trani
Марибор
4-4-2
Дифферданж
3-4-3

История личных встреч

Марибор
Дифферданж

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якупович Арнел 2 0.5
Брнич Иван 1 (1) 0.25
Скука Хулиано 1 0.25
Дифферданж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erico II 1 0.5

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милец Мартин 2 0
Судани Эль-Арби 1 0
Ускокович Лука 1 0
Якупович Арнел 1 0
Лаушич Марин 1 0
Скука Хулиано 1 0
Лорбер Марсель 1 0
Дифферданж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Mongue 1 0
Ulisses 1 0
Lucas Pruzzo 1 0
Amine Naifi 1 0

Результаты матчей

Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Алюминий 1:0 Дифферданж - Марибор 1:1 Радомлье - Марибор 0:4 Биркиркара - Марибор 1:2
Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3
Дифферданж
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дифферданж - Марибор 1:1 Кэрьенг - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Жюнесс Эш 3:1 Дифферданж - Мариска Мерш 4:2
Расинг Юнион - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Хостерт 1:0 Прогрес - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 0:2 Вильц - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Кэрьенг - Дифферданж 0:8 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Дифферданж - Мондерканге 2:0 Фола - Дифферданж 3:2 Дифферданж - Этцелла 6:0 Унион Титус - Дифферданж 4:2 Дифферданж - Страссен 0:1 Дифферданж - Мондорф 5:1

Результаты матчей

Марибор
Дифферданж

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Марибор
Дифферданж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
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Прогнозы 110
Марибор 97.3% (107)
X 0.9% (1)
Дифферданж 1.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марибор
Ничья
Дифферданж
1.44
5.20
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Марибор 1:0 Дифферданж онлайн

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Прогнозы на матч Марибор 1:0 Дифферданж

Исход игры
Марибор
97.3% (107)
Ничья
0.9% (1)
Дифферданж
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
34.26% (37)
Нет
65.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Марибор
33.6% (37)
2:1 Марибор
24.5% (27)
1:0 Марибор
24.5% (27)
3:1 Марибор
6.4% (7)
3:0 Марибор
4.5% (5)
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Марибор
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