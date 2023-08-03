Тур: 2. Стадион: Людски ВРТ.
1:0
Первый тайм: 9'
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
14
Урата
Ицуки
30
Лаушич
Марин
15
Репас
Ян
24
Колар
Марко
16
Руффье
Ромен
88
Ulisses
23
Lucas
Pruzzo
10
Amine
Naifi
9
Erico
II
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Урата ИцукиЗащитник
-
30 Лаушич МаринПолузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Жинич АндражЗащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Brin Horvath
-
-
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
-
16 Руффье РоменВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 UlissesПолузащитник
-
23 Lucas PruzzoПолузащитник
-
10 Amine NaifiНападающий
-
9 Erico IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
30 Rui Nibra
-
-
-
13 Diogo Lamas
-
19 Asim Huskic
-
-
-
73 Edgar Neves
-
77 Gianluca Bei
-
Главный тренер: Maurice Spitoni
История личных встреч
Марибор
Дифферданж
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якупович Арнел
|2
|0.5
|Брнич Иван
|1 (1)
|0.25
|Скука Хулиано
|1
|0.25
Дифферданж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erico II
|1
|0.5
Карточки
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милец Мартин
|2
|0
|Судани Эль-Арби
|1
|0
|Ускокович Лука
|1
|0
|Якупович Арнел
|1
|0
|Лаушич Марин
|1
|0
|Скука Хулиано
|1
|0
|Лорбер Марсель
|1
|0
Дифферданж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Mongue
|1
|0
|Ulisses
|1
|0
|Lucas Pruzzo
|1
|0
|Amine Naifi
|1
|0
Результаты матчей
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Алюминий 1:0 Дифферданж - Марибор 1:1 Радомлье - Марибор 0:4 Биркиркара - Марибор 1:2
Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3
Дифферданж
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дифферданж - Марибор 1:1 Кэрьенг - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Жюнесс Эш 3:1 Дифферданж - Мариска Мерш 4:2
Расинг Юнион - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Хостерт 1:0 Прогрес - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 0:2 Вильц - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Кэрьенг - Дифферданж 0:8 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Дифферданж - Мондерканге 2:0 Фола - Дифферданж 3:2 Дифферданж - Этцелла 6:0 Унион Титус - Дифферданж 4:2 Дифферданж - Страссен 0:1 Дифферданж - Мондорф 5:1
Результаты матчей
Марибор
Дифферданж
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Марибор
Дифферданж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогнозы на матч Марибор 1:0 Дифферданж
Исход игры
Марибор
97.3% (107)
Ничья
0.9% (1)
Дифферданж
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
34.26% (37)
Нет
65.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Марибор
33.6% (37)
2:1 Марибор
24.5% (27)
1:0 Марибор
24.5% (27)
3:1 Марибор
6.4% (7)
3:0 Марибор
4.5% (5)
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