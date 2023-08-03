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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Марибор
4:3
Итог доп. времени
Дифферданж
0'
1:0
5' Гол
Колар Марко
1:1
27' Пенальти
Erico II
31' Желтая карточка
Lucas Pruzzo
42' Желтая карточка
Ускокович Лука
1:2
42' Гол
Guillaume Trani
1:3
46' Гол
Guillaume Trani
2:3
62' Гол
Репас Ян
3:3
82' Гол
Брнич Иван
83' Желтая карточка
Diogo Lamas
90' Желтая карточка
Д'Анцико Кевин
90' Желтая карточка
Gianluca Bei
90' Желтая карточка
Rui Nibra
107' Желтая карточка
Пихлер Алекс
108' Желтая карточка
Репас Ян
112' Желтая карточка
Бозик Марко
113' Желтая карточка
Manuel Pami
115' Желтая карточка
Скука Хулиано
118' Желтая карточка
Juan Bedouret
120' Желтая карточка
Ludovic Rauch
4:3
120' Пенальти
Иличич Йосип

Ход матча

5'
Колар Марко
(Лорбер Марсель)
1:0
27'
1:1
Erico II
31'
 
Lucas Pruzzo
42'
Ускокович Лука
 
42'
1:2
Guillaume Trani
(Nestor Mongue)
46'
 
Manuel Pami
Nestor Mongue
46'
Шоштарич-Карич Свен
Ускокович Лука
 
46'
Пихлер Алекс
Лаушич Марин
 
46'
1:3
Guillaume Trani
54'
Иличич Йосип
Лорбер Марсель
 
54'
 
Ludovic Rauch
Ulisses
62'
Репас Ян
(Милец Мартин)
2:3
64'
Бозик Марко
Колар Марко
 
73'
 
Diogo Lamas
Erico II
73'
 
Gianluca Bei
Amine Naifi
81'
 
Lucas Comachi
Guillaume Trani
82'
Брнич Иван
(Якупович Арнел)
3:3
83'
 
Diogo Lamas
90'
 
Д'Анцико Кевин
90'
 
Gianluca Bei
90'
 
Rui Nibra
106'
Скука Хулиано
Якупович Арнел
 
107'
Пихлер Алекс
 
108'
Репас Ян
 
112'
Бозик Марко
 
113'
 
Manuel Pami
115'
Скука Хулиано
 
118'
 
Juan Bedouret
120'
 
Ludovic Rauch
120'
Иличич Йосип
4:3

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 27
  • 5 Жёлтые карточки 8
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 110
Марибор 97.3% (107)
X 0.9% (1)
Дифферданж 1.8% (2)
Все прогнозы
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
23
Ускокович
Лука
14
Урата
Ицуки
30
Лаушич
Марин
15
Репас
Ян
55
Лорбер
Марсель
7
Брнич
Иван
24
Колар
Марко
17
Якупович
Арнел
16
Руффье
Ромен
4
Д'Анцико
Кевин
5
Брюско
Тео
14
Juan
Bedouret
25
Франзони
Жеффри
20
Nestor
Mongue
88
Ulisses
23
Lucas
Pruzzo
10
Amine
Naifi
9
Erico
II
8
Guillaume
Trani
Марибор
4-4-2
Дифферданж
3-4-3

История личных встреч

Марибор
Дифферданж

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якупович Арнел 2 0.5
Брнич Иван 2 (1) 0.5
Колар Марко 1 0.25
Репас Ян 1 0.25
Скука Хулиано 1 0.25
Иличич Йосип 1 (1) 0.25
Милец Мартин 0 0
Лорбер Марсель 0 0
Дифферданж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guillaume Trani 2 1
Erico II 2 (1) 1
Nestor Mongue 0 0

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милец Мартин 2 0
Ускокович Лука 2 0
Скука Хулиано 2 0
Судани Эль-Арби 1 0
Пихлер Алекс 1 0
Репас Ян 1 0
Якупович Арнел 1 0
Бозик Марко 1 0
Лаушич Марин 1 0
Лорбер Марсель 1 0
Дифферданж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Pruzzo 2 0
Nestor Mongue 1 0
Ulisses 1 0
Gianluca Bei 1 0
Manuel Pami 1 0
Д'Анцико Кевин 1 0
Juan Bedouret 1 0
Amine Naifi 1 0
Ludovic Rauch 1 0

Результаты матчей

Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Алюминий 1:0 Дифферданж - Марибор 1:1 Радомлье - Марибор 0:4 Биркиркара - Марибор 1:2
Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3
Дифферданж
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дифферданж - Марибор 1:1 Кэрьенг - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Жюнесс Эш 3:1 Дифферданж - Мариска Мерш 4:2
Расинг Юнион - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Хостерт 1:0 Прогрес - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 0:2 Вильц - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Кэрьенг - Дифферданж 0:8 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Дифферданж - Мондерканге 2:0 Фола - Дифферданж 3:2 Дифферданж - Этцелла 6:0 Унион Титус - Дифферданж 4:2 Дифферданж - Страссен 0:1 Дифферданж - Мондорф 5:1

Результаты матчей

Марибор
Дифферданж

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Марибор
Дифферданж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • 122'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 121'
    ГОООООЛ - Иличич Йосип забивает в серии послематчевых пенальти
  • 121'
    Ludovic Rauch получил желтую карточку от судьи
  • 118'
    Juan Bedouret получил желтую карточку от судьи
  • 115'
    Скука Хулиано получил желтую карточку от судьи
  • 113'
    Manuel Pami получил желтую карточку от судьи
  • 112'
    Бозик Марко получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Репас Ян получил желтую карточку от судьи
  • 107'
    Пихлер Алекс получил желтую карточку от судьи
  • 106'
    Якупович Арнел уходит с поля. Скука Хулиано выходит вместо него
  • 106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Второй тайм
  • 94'
    Rui Nibra получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Gianluca Bei получил желтую карточку от судьи
    • 92'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 90'
      Д'Анцико Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 83'
      Diogo Lamas получил желтую карточку от судьи
    • 83'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 82'
      Якупович Арнел сделал результативную передачу.
    • 82'
      Г О О О О Л - Брнич Иван бьет в цель!
    • 81'
      Guillaume Trani уходит с поля. Lucas Comachi выходит вместо него
    • 73'
      Amine Naifi уходит с поля. Gianluca Bei выходит вместо него
    • 73'
      Erico уходит с поля. Diogo Lamas выходит вместо него
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Нестор Монге сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Guillaume Trani бьет в цель!
    • 42'
      Ускокович Лука получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Lucas Pruzzo получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Erico из команды Дифферданж забивает с точки!
    • 5'
      Лорбер Марсель сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Колар Марко бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Марибор 97.3% (107)
    X 0.9% (1)
    Дифферданж 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Марибор 4:3 Дифферданж онлайн

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    Прогнозы на матч Марибор 4:3 Дифферданж

    Исход игры
    Марибор
    97.3% (107)
    Ничья
    0.9% (1)
    Дифферданж
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (42)
    Меньше
    61.11% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    34.26% (37)
    Нет
    65.74% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Марибор
    33.6% (37)
    2:1 Марибор
    24.5% (27)
    1:0 Марибор
    24.5% (27)
    3:1 Марибор
    6.4% (7)
    3:0 Марибор
    4.5% (5)
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