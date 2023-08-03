Тур: 2. Стадион: Людски ВРТ.
4:3
Итог доп. времени
0'
1:0
5' ГолКолар Марко
1:1
27' ПенальтиErico II
31' Желтая карточкаLucas Pruzzo
42' Желтая карточкаУскокович Лука
1:2
42' ГолGuillaume Trani
1:3
46' ГолGuillaume Trani
2:3
62' ГолРепас Ян
3:3
82' ГолБрнич Иван
83' Желтая карточкаDiogo Lamas
90' Желтая карточкаД'Анцико Кевин
90' Желтая карточкаGianluca Bei
90' Желтая карточкаRui Nibra
107' Желтая карточкаПихлер Алекс
108' Желтая карточкаРепас Ян
112' Желтая карточкаБозик Марко
113' Желтая карточкаManuel Pami
115' Желтая карточкаСкука Хулиано
118' Желтая карточкаJuan Bedouret
120' Желтая карточкаLudovic Rauch
4:3
120' ПенальтиИличич Йосип
Ход матча
5'
1:0
27'
1:1
31'
42'
42'
1:2
46'
1:3
54'
62'
2:3
73'
82'
3:3
83'
90'
90'
90'
107'
108'
112'
113'
115'
118'
120'
120'
4:3
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 27
-
5 Жёлтые карточки 8
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
14
Урата
Ицуки
30
Лаушич
Марин
15
Репас
Ян
24
Колар
Марко
16
Руффье
Ромен
88
Ulisses
23
Lucas
Pruzzo
10
Amine
Naifi
9
Erico
II
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Урата ИцукиЗащитник
-
30 Лаушич МаринПолузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Жинич АндражЗащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Brin Horvath
-
-
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
-
16 Руффье РоменВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 UlissesПолузащитник
-
23 Lucas PruzzoПолузащитник
-
10 Amine NaifiНападающий
-
9 Erico IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
30 Rui Nibra
-
-
-
13 Diogo Lamas
-
19 Asim Huskic
-
-
-
73 Edgar Neves
-
77 Gianluca Bei
-
Главный тренер: Maurice Spitoni
История личных встреч
Марибор
Дифферданж
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якупович Арнел
|2
|0.5
|Брнич Иван
|2 (1)
|0.5
|Колар Марко
|1
|0.25
|Репас Ян
|1
|0.25
|Скука Хулиано
|1
|0.25
|Иличич Йосип
|1 (1)
|0.25
|Милец Мартин
|0
|0
|Лорбер Марсель
|0
|0
Дифферданж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillaume Trani
|2
|1
|Erico II
|2 (1)
|1
|Nestor Mongue
|0
|0
Карточки
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милец Мартин
|2
|0
|Ускокович Лука
|2
|0
|Скука Хулиано
|2
|0
|Судани Эль-Арби
|1
|0
|Пихлер Алекс
|1
|0
|Репас Ян
|1
|0
|Якупович Арнел
|1
|0
|Бозик Марко
|1
|0
|Лаушич Марин
|1
|0
|Лорбер Марсель
|1
|0
Дифферданж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Pruzzo
|2
|0
|Nestor Mongue
|1
|0
|Ulisses
|1
|0
|Gianluca Bei
|1
|0
|Manuel Pami
|1
|0
|Д'Анцико Кевин
|1
|0
|Juan Bedouret
|1
|0
|Amine Naifi
|1
|0
|Ludovic Rauch
|1
|0
Результаты матчей
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
3
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Алюминий 1:0 Дифферданж - Марибор 1:1 Радомлье - Марибор 0:4 Биркиркара - Марибор 1:2
Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3
Дифферданж
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дифферданж - Марибор 1:1 Кэрьенг - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Жюнесс Эш 3:1 Дифферданж - Мариска Мерш 4:2
Расинг Юнион - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Хостерт 1:0 Прогрес - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 0:2 Вильц - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Кэрьенг - Дифферданж 0:8 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Дифферданж - Мондерканге 2:0 Фола - Дифферданж 3:2 Дифферданж - Этцелла 6:0 Унион Титус - Дифферданж 4:2 Дифферданж - Страссен 0:1 Дифферданж - Мондорф 5:1
Результаты матчей
Марибор
Дифферданж
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Марибор
Дифферданж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
11
13
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Марибор 4:3 Дифферданж
Исход игры
Марибор
97.3% (107)
Ничья
0.9% (1)
Дифферданж
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
34.26% (37)
Нет
65.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Марибор
33.6% (37)
2:1 Марибор
24.5% (27)
1:0 Марибор
24.5% (27)
3:1 Марибор
6.4% (7)
3:0 Марибор
4.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!