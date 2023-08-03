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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Сабах Баку
0:0
Первый тайм: 45+'
РФШ Рига
0'
4' Желтая карточка
Илич Андрей
34' Вторая желтая карточка
Илич Андрей
37' Желтая карточка
Сейдиев Амин
37' Желтая карточка
Исаев Алексей

Ход матча

4'
 
Илич Андрей
34'
 
Илич Андрей
37'
Сейдиев Амин
 
37'
Исаев Алексей
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 155
Сабах Баку 84.5% (131)
X 9.7% (15)
РФШ Рига 5.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сабах Баку
Ничья
РФШ Рига
1.95
2.88
6.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Иманов
Юсиф
2
Сейдиев
Амин
44
Шакла
Софьян
3
Ирасабиль
Хон
7
Летич
Боян
10
Исаев
Алексей
4
Джамалов
Элвин
15
Иробисо
Кристиан
12
Тиль
Венсан
18
Волков
Давит
20
Микельс
Джой-Ленс
13
Неругал
Евгений
23
Пренга
Херди
52
Ошс
Марцис
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
3
Зюзин
Артур
27
Adam
Marhiev
11
Савалниекс
Робертс
9
Икауниекс
Янис
10
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
Сабах Баку
4-3-3
РФШ Рига
4-2-3-1

История личных встреч

Сабах Баку
РФШ Рига

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Сабах Баку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Летич Боян 1 0.5
Волков Давит 1 0.5
Микельс Джой-Ленс 0 0
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куадьо Седрик 2 0.5
Илич Андрей 2 0.5
Панич Стефан 1 0.25
Мареш Петер 0 0
Икауниекс Янис 0 0
Сантана Эмерсон 0 0

Карточки

Сабах Баку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейдиев Амин 2 0
Исаев Алексей 1 0
Микельс Джой-Ленс 1 0
Иманов Юсиф 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илич Андрей 1 1
Пренга Херди 2 0

Результаты матчей

Сабах Баку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
4
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РФШ Рига
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сабах Баку
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РФШ Рига - Сабах Баку 0:2 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Габала - Сабах Баку 2:2
Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Сабах Баку - Зира 0:0 Сумгаит - Сабах Баку 0:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Кяпаз - Сабах Баку 0:3 Сабах Баку - Шамахы 1:0 Туран Товуз - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Сабаил - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Зира - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Сумгаит 4:0 Сабах Баку - Кяпаз 2:0 Шамахы - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Туран Товуз 0:2 Карабах - Сабах Баку 1:1
РФШ Рига
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
РФШ Рига - Тукумс 2000 7:0 РФШ Рига - Сабах Баку 0:2 Ауда - РФШ Рига 2:5 РФШ Рига - Македония Джёрче Петров 4:1
Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1

Результаты матчей

Сабах Баку
РФШ Рига

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сабах Баку
РФШ Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Исаев Алексей получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Сейдиев Амин получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Илич Андрей получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Илич Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bank Republic Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Сабах Баку 84.5% (131)
X 9.7% (15)
РФШ Рига 5.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сабах Баку
Ничья
РФШ Рига
1.95
2.88
6.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сабах Баку 0:0 РФШ Рига онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сабах Баку 0:0 РФШ Рига

Исход игры
Сабах Баку
84.5% (131)
Ничья
9.7% (15)
РФШ Рига
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (50)
Меньше
66.67% (100)
Обе команды забьют
Да
37.33% (56)
Нет
62.67% (94)
Популярный счёт
2:0 Сабах Баку
36.8% (57)
2:1 Сабах Баку
22.6% (35)
1:0 Сабах Баку
18.1% (28)
1:1 Ничья
6.5% (10)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:0 Сабах Баку
2.6% (4)
3:1 Сабах Баку
1.9% (3)
1:2 РФШ Рига
1.9% (3)
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Сабах Баку
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