Тур: 2. Стадион: Bank Republic Arena.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
4' Желтая карточкаИлич Андрей
34' Вторая желтая карточкаИлич Андрей
37' Желтая карточкаСейдиев Амин
37' Желтая карточкаИсаев Алексей
Ход матча
4'
34'
37'
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
44
Шакла
Софьян
12
Тиль
Венсан
18
Волков
Давит
23
Пренга
Херди
52
Ошс
Марцис
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиль ВенсанНападающий
-
18 Волков ДавитНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пренга ХердиЗащитник
-
52 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
27 Adam MarhievПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
Сабах Баку
РФШ Рига
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Сабах Баку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Летич Боян
|1
|0.5
|Волков Давит
|1
|0.5
|Микельс Джой-Ленс
|0
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куадьо Седрик
|2
|0.5
|Илич Андрей
|2
|0.5
|Панич Стефан
|1
|0.25
|Мареш Петер
|0
|0
|Икауниекс Янис
|0
|0
|Сантана Эмерсон
|0
|0
Карточки
Сабах Баку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейдиев Амин
|2
|0
|Исаев Алексей
|1
|0
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0
|Иманов Юсиф
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илич Андрей
|1
|1
|Пренга Херди
|2
|0
Результаты матчей
Сабах Баку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
4
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РФШ Рига
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сабах Баку
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РФШ Рига - Сабах Баку 0:2 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Габала - Сабах Баку 2:2
Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Сабах Баку - Зира 0:0 Сумгаит - Сабах Баку 0:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Кяпаз - Сабах Баку 0:3 Сабах Баку - Шамахы 1:0 Туран Товуз - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Сабаил - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Зира - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Сумгаит 4:0 Сабах Баку - Кяпаз 2:0 Шамахы - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Туран Товуз 0:2 Карабах - Сабах Баку 1:1
РФШ Рига
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
РФШ Рига - Тукумс 2000 7:0 РФШ Рига - Сабах Баку 0:2 Ауда - РФШ Рига 2:5 РФШ Рига - Македония Джёрче Петров 4:1
Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1
Результаты матчей
Сабах Баку
РФШ Рига
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сабах Баку
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сабах Баку 0:0 РФШ Рига
Исход игры
Сабах Баку
84.5% (131)
Ничья
9.7% (15)
РФШ Рига
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (50)
Меньше
66.67% (100)
Обе команды забьют
Да
37.33% (56)
Нет
62.67% (94)
Популярный счёт
2:0 Сабах Баку
36.8% (57)
2:1 Сабах Баку
22.6% (35)
1:0 Сабах Баку
18.1% (28)
1:1 Ничья
6.5% (10)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:0 Сабах Баку
2.6% (4)
3:1 Сабах Баку
1.9% (3)
1:2 РФШ Рига
1.9% (3)
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