Тур: 2. Стадион: Bank Republic Arena.
2:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаИлич Андрей
28' Желтая карточкаВолков Давит
30' Желтая карточкаЗюзин Артур
34' Вторая желтая карточкаЗюзин Артур
34' Желтая карточкаЛипушчек Жига
37' Желтая карточкаСейдиев Амин
37' Желтая карточкаИсаев Алексей
0:1
67' ГолИкауниекс Янис
1:1
77' ГолМикельс Джой-Ленс
80' Желтая карточкаАпе Эммануэль
82' Желтая карточкаИкауниекс Янис
88' Желтая карточкаИробисо Кристиан
2:1
90' ГолАпе Эммануэль
90'+6
Ход матча
4'
28'
30'
34'
34'
37'
37'
67'
0:1
77'
80'
82'
88'
90'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
44
Шакла
Софьян
12
Тиль
Венсан
18
Волков
Давит
23
Пренга
Херди
52
Ошс
Марцис
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиль ВенсанНападающий
-
18 Волков ДавитНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пренга ХердиЗащитник
-
52 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
27 Adam MarhievПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
Сабах Баку
РФШ Рига
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Сабах Баку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0.5
|Апе Эммануэль
|1
|0.5
|Летич Боян
|1
|0.5
|Волков Давит
|1
|0.5
|Нуриев Анатолий
|0
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куадьо Седрик
|2
|0.5
|Илич Андрей
|2
|0.5
|Икауниекс Янис
|1
|0.25
|Панич Стефан
|1
|0.25
|Мареш Петер
|0
|0
|Савич Драголюб
|0
|0
|Сантана Эмерсон
|0
|0
Карточки
Сабах Баку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейдиев Амин
|2
|0
|Иробисо Кристиан
|1
|0
|Исаев Алексей
|1
|0
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0
|Волков Давит
|1
|0
|Иманов Юсиф
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|1
|1
|Пренга Херди
|2
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Липушчек Жига
|1
|0
|Илич Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Сабах Баку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
4
Сабах Баку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РФШ Рига
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сабах Баку
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РФШ Рига - Сабах Баку 0:2 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Габала - Сабах Баку 2:2
Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Сабах Баку - Зира 0:0 Сумгаит - Сабах Баку 0:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Кяпаз - Сабах Баку 0:3 Сабах Баку - Шамахы 1:0 Туран Товуз - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Сабаил - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Зира - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Сумгаит 4:0 Сабах Баку - Кяпаз 2:0 Шамахы - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Туран Товуз 0:2 Карабах - Сабах Баку 1:1
РФШ Рига
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
РФШ Рига - Тукумс 2000 7:0 РФШ Рига - Сабах Баку 0:2 Ауда - РФШ Рига 2:5 РФШ Рига - Македония Джёрче Петров 4:1
Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1
Результаты матчей
Сабах Баку
РФШ Рига
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сабах Баку
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сабах Баку 2:1 РФШ Рига
Исход игры
Сабах Баку
84.5% (131)
Ничья
9.7% (15)
РФШ Рига
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (50)
Меньше
66.67% (100)
Обе команды забьют
Да
37.33% (56)
Нет
62.67% (94)
Популярный счёт
2:0 Сабах Баку
36.8% (57)
2:1 Сабах Баку
22.6% (35)
1:0 Сабах Баку
18.1% (28)
1:1 Ничья
6.5% (10)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:0 Сабах Баку
2.6% (4)
3:1 Сабах Баку
1.9% (3)
1:2 РФШ Рига
1.9% (3)
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