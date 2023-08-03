  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Риека
0:0
Первый тайм: 22'
Дукаджини
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 106
Риека 96.2% (102)
X 0.9% (1)
Дукаджини 2.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Дукаджини
1.29
5.80
12.00
Все Коэффициенты
1
Лабрович
Недилько
77
Danilo
Veiga
26
Раделич
Степан
66
Дилавер
Эмир
3
Года
Бруно
22
Банда
Эммануэль
18
Селахи
Линдон
4
Янкович
Нико
21
Фрук
Тони
87
Пашалич
Марко
89
Franjo
Ivanovic
30
Kenan
Haxhihamza
44
Даллку
Ардин
6
Ilir
Syla
5
Elton
Basriu
99
Cendrim
Kameraj
77
Уго
Витор
95
Гонсалвес
Иран
8
Фека
Дрен
23
Зульфийи
Ильяса
9
Marclei
3
Шала
Арбер
Риека
4-2-3-1
Дукаджини
4-3-3

История личных встреч

Риека
Дукаджини

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкович Нико 1 0.5
Дукаджини
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зульфийи Ильяса 3 (1) 0.75
Шабани Буяр 1 0.25
Шала Арбер 1 0.25
Altin Merlaku 0 0

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0
Дукаджини
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллку Арменд 1 1
Даллку Ардин 1 1
Altin Merlaku 1 1
Шала Арбер 2 0
Elton Basriu 2 0
Blerind Morina 2 0
Шабани Буяр 0 1
Уго Витор 1 0
Cendrim Kameraj 1 0
Фека Дрен 1 0

Результаты матчей

Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дукаджини
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дукаджини
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0
Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0 Риека - Шибеник 1:0 Риека - Осиек 1:1
Дукаджини
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукаджини - Риека 0:1 ФК Европа - Дукаджини 2:3 Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1
Дукаджини - Трепча 3:1 Дреница - Дукаджини 1:4 Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1

Результаты матчей

Риека
Дукаджини

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Риека
Дукаджини

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Риека 96.2% (102)
X 0.9% (1)
Дукаджини 2.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Дукаджини
1.29
5.80
12.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Риека 0:0 Дукаджини онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогнозы на матч Риека 0:0 Дукаджини

Исход игры
Риека
96.3% (104)
Ничья
0.9% (1)
Дукаджини
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (35)
Меньше
66.67% (70)
Обе команды забьют
Да
23.81% (25)
Нет
76.19% (80)
Популярный счёт
2:0 Риека
44.4% (48)
2:1 Риека
18.5% (20)
1:0 Риека
18.5% (20)
3:0 Риека
8.3% (9)
3:1 Риека
1.9% (2)
4:0 Риека
1.9% (2)
1:2 Дукаджини
1.9% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Риека
Дукаджини
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 