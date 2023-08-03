Тур: 2. Стадион: Ружевица.
0'
1:0
27' ГолПашалич Марко
2:0
39' ГолFranjo Ivanovic
2:1
42' ГолЗульфийи Ильяса
3:1
45' ГолFranjo Ivanovic
64' Желтая карточкаKenan Haxhihamza
4:1
64' ГолГода Бруно
78' Желтая карточкаCendrim Kameraj
5:1
81' ГолДжуара Наис
6:1
90' ГолFranjo Ivanovic
90'+5
Ход матча
27'
1:0
39'
2:0
42'
2:1
45'
3:1
56'
64'
64'
4:1
78'
81'
5:1
90'
6:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 0
-
20 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
77
Danilo
Veiga
66
Дилавер
Эмир
21
Фрук
Тони
44
Даллку
Ардин
77
Уго
Витор
9
Marclei
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Danilo VeigaЗащитник
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фрук ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Джуара НаисПолузащитник
- Нападающий
-
23 Гргич АленНападающий
-
28 Ivan Smolcic
-
Главный тренер: Якирович Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Даллку АрдинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Уго ВиторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 MarcleiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Янузи АхмедНападающий
-
55 Rion Selimi
-
-
93 Faton Neziri
-
-
-
19 Rinor Kuqi
-
-
-
-
Главный тренер: Agoni Ramadani
История личных встреч
Риека
Дукаджини
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franjo Ivanovic
|2
|1
|Года Бруно
|1
|0.5
|Джуара Наис
|1
|0.5
|Пашалич Марко
|1
|0.5
|Янкович Нико
|1
|0.5
|Фрук Тони
|0
|0
Дукаджини
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зульфийи Ильяса
|4 (1)
|1
|Шабани Буяр
|1
|0.25
|Шала Арбер
|1
|0.25
|Altin Merlaku
|0
|0
Карточки
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Года Бруно
|1
|0
Дукаджини
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллку Арменд
|1
|1
|Даллку Ардин
|1
|1
|Altin Merlaku
|1
|1
|Cendrim Kameraj
|2
|0
|Шала Арбер
|2
|0
|Elton Basriu
|2
|0
|Blerind Morina
|2
|0
|Шабани Буяр
|0
|1
|Уго Витор
|1
|0
|Фека Дрен
|1
|0
|Kenan Haxhihamza
|1
|0
Результаты матчей
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дукаджини
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дукаджини
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Риека
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0
Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0 Риека - Шибеник 1:0 Риека - Осиек 1:1
Дукаджини
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукаджини - Риека 0:1 ФК Европа - Дукаджини 2:3 Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1
Дукаджини - Трепча 3:1 Дреница - Дукаджини 1:4 Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1
Результаты матчей
Риека
Дукаджини
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Риека
Дукаджини
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Риека 6:1 Дукаджини
Исход игры
Риека
96.4% (107)
Ничья
0.9% (1)
Дукаджини
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
24.07% (26)
Нет
75.93% (82)
Популярный счёт
2:0 Риека
44.1% (49)
2:1 Риека
18% (20)
1:0 Риека
18% (20)
3:0 Риека
9% (10)
3:1 Риека
2.7% (3)
4:0 Риека
1.8% (2)
1:2 Дукаджини
1.8% (2)
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