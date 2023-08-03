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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Риека
6:1
Конец матча
Дукаджини
0'
1:0
27' Гол
Пашалич Марко
2:0
39' Гол
Franjo Ivanovic
2:1
42' Гол
Зульфийи Ильяса
3:1
45' Гол
Franjo Ivanovic
64' Желтая карточка
Kenan Haxhihamza
4:1
64' Гол
Года Бруно
78' Желтая карточка
Cendrim Kameraj
5:1
81' Гол
Джуара Наис
6:1
90' Гол
Franjo Ivanovic
90'+5

Ход матча

27'
Пашалич Марко
1:0
39'
Franjo Ivanovic
(Фрук Тони)
2:0
42'
2:1
Зульфийи Ильяса
45'
Franjo Ivanovic
3:1
46'
 
Blerind Morina
Гонсалвес Иран
46'
Либер Адриан
Фрук Тони
 
46'
Джуара Наис
Янкович Нико
 
55'
Илинкович Сильвио
Селахи Линдон
 
56'
 
Faton Neziri
Шала Арбер
56'
 
Albion Pllana
Marclei
64'
 
Kenan Haxhihamza
64'
Года Бруно
4:1
66'
Галешич Нико
Дилавер Эмир
 
66'
Ходжа Велдин
Банда Эммануэль
 
78'
 
Cendrim Kameraj
81'
Джуара Наис
5:1
83'
 
Dardan Morina
Фека Дрен
89'
 
Altik Muhaxhiri
Kenan Haxhihamza
90'
Franjo Ivanovic
6:1

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 0
  • 20 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 111
Риека 96.4% (107)
X 0.9% (1)
Дукаджини 2.7% (3)
Все прогнозы
1
Лабрович
Недилько
77
Danilo
Veiga
26
Раделич
Степан
66
Дилавер
Эмир
3
Года
Бруно
22
Банда
Эммануэль
18
Селахи
Линдон
4
Янкович
Нико
21
Фрук
Тони
87
Пашалич
Марко
89
Franjo
Ivanovic
30
Kenan
Haxhihamza
44
Даллку
Ардин
6
Ilir
Syla
5
Elton
Basriu
99
Cendrim
Kameraj
77
Уго
Витор
95
Гонсалвес
Иран
8
Фека
Дрен
23
Зульфийи
Ильяса
9
Marclei
3
Шала
Арбер
Риека
4-2-3-1
Дукаджини
4-3-3

История личных встреч

Риека
Дукаджини

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franjo Ivanovic 2 1
Года Бруно 1 0.5
Джуара Наис 1 0.5
Пашалич Марко 1 0.5
Янкович Нико 1 0.5
Фрук Тони 0 0
Дукаджини
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зульфийи Ильяса 4 (1) 1
Шабани Буяр 1 0.25
Шала Арбер 1 0.25
Altin Merlaku 0 0

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0
Дукаджини
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллку Арменд 1 1
Даллку Ардин 1 1
Altin Merlaku 1 1
Cendrim Kameraj 2 0
Шала Арбер 2 0
Elton Basriu 2 0
Blerind Morina 2 0
Шабани Буяр 0 1
Уго Витор 1 0
Фека Дрен 1 0
Kenan Haxhihamza 1 0

Результаты матчей

Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дукаджини
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дукаджини
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0
Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0 Риека - Хайдук 2:0 Риека - Шибеник 1:0 Риека - Осиек 1:1
Дукаджини
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукаджини - Риека 0:1 ФК Европа - Дукаджини 2:3 Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1
Дукаджини - Трепча 3:1 Дреница - Дукаджини 1:4 Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1

Результаты матчей

Риека
Дукаджини

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Риека
Дукаджини

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Franjo Ivanovic бьет в цель!
    • 42'
      Г О О О О Л - Зульфийи Ильяса бьет в цель!
    • 39'
      Фрук Тони сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Franjo Ivanovic бьет в цель!
    • 27'
      Г О О О О Л - Пашалич Марко бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Риека 96.4% (107)
    X 0.9% (1)
    Дукаджини 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Риека 6:1 Дукаджини онлайн

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    Прогнозы на матч Риека 6:1 Дукаджини

    Исход игры
    Риека
    96.4% (107)
    Ничья
    0.9% (1)
    Дукаджини
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    24.07% (26)
    Нет
    75.93% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Риека
    44.1% (49)
    2:1 Риека
    18% (20)
    1:0 Риека
    18% (20)
    3:0 Риека
    9% (10)
    3:1 Риека
    2.7% (3)
    4:0 Риека
    1.8% (2)
    1:2 Дукаджини
    1.8% (2)
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