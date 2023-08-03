Штрафной удар гости заработали в 23 метрах от чужих ворот, правее центральной оси. Шмидт со стандарта пробил над "стенкой", но мяч пролетел и над воротами. Коновалов уверяет, что всё контролировал.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "БАЗЕЛЯ"! После удала с левого края от Вукадиновича, Сальви отбил мяч, но точно в руку своему защитнику.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Серж Дебле!!! Плотно Дебле пробил в правую часть ворот, в то время как Сальви не угадал, завалившись в противоположную сторону.

Со стандарта пошла острая подачу во вратарскую площадь, где Коновалов не очень уверенно играл на выходе, но мяч всё же был отбит.

В быстрой контратаке "Тобола" Вукадинович теперь врывался на правый край штрафной площади, где пытался на замахе обыграть соперника, но трюк не прошёл - обороняющийся парень чисто отбил мяч на угловой.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ТОБОЛА"! Миллар зацепился за мяч на левом краю штрафной площади соперника, где его в спину толкнул Каиров.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Жан-Кевин Огюстен!!! Экс-нападающий "ПСЖ" с точки уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам, послав мяч в правую "шестёрочку".

Вот так вот от преимущества "Тобола" уже ничего не осталось. Счёт по сумме двух матчей теперь равный - 3:3.

Стараются не унывать казахстанские болельщики на трибунах, поддерживая своих любимцев. Но "Базель" на кураже продолжает идти вперёд.

Коновалов после подачи с правого фланга забрал мяч на выходе. Старался российский вратарь сразу найти вариант для развития контратаки своей команды, но никто из партнёров не открывался.

Явно повесили носы костанайцы. Но надо всё-таки приходить в себя и продолжать биться. Всё-таки ничего ещё не потеряно - счёт только сравнялся.

Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали хозяева. Последовала подача со стандартного положения в штрафную площадку, но там после двух скидок мяч просто опустился в руки Сальви.

Оразов и Огустен после очередного единоборства устроили небольшой конфликт в центральном круге. Арбитр провёл с разгорячившимися ребятами разъяснительную беседу.

30' С дальней дистанции по воротам с левой ноги решил пробить Чесноков, но выстрел получился не таким уж сильным, а мяч прошёл правее створа ворот. Сальви явно здесь ситуацию полностью контролировал.

29' Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали базельцы. Последовала подача в район дальней штанги, где Асранкулов в борьбе пробил головой, но получилось несильно и неточно.

28' Явно казахстанцы допустили потерю концентрации в предыдущем эпизоде. Впредь они должны действовать куда более внимательно, плотнее работая против оппонентов у своих владений.

27' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Антон Каде!!!

Внезапно интрига в нашем простивостоянии оживает. С правого фланга Каде как-то легко прошёл вдоль линии штрафной площади, а добравшись до полукружия с левой ноги плотно и точно пробил под дальнюю штангу.

26' Левым флангом теперь свою атаку провели швейцарцы с прострельной передачей вдоль ворот, но мяч достаточно уверенно удалось поймать на перехвате Коновалову.

25' Левым флангом в контратаку устремился Вукадинович, который сместился в штрафную площадку и наносил удал со средней дистанции правой ногой - слабовато. Сальви уверенно поймал мяч.

24' После заброса мяча в центр штрафной площади хозяев поля там падал Ндой в борьбе с защитником, но никакого нарушения правил в этом эпизоде не было.

23' У Ивана Коновалова в первую четверть матча фактически нет работы. Разве что изредка ему приходится проводить простую процедуру выбивания мяча от ворот.

22' Оразов отдал резкий вертикальный пас вперёд, надеясь на рывок Дебле, но тот остался на месте, так что мяч просто прикатился к ногам Сальви.