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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Тобол
1:2
Перерыв
Базель
0'
10' Желтая карточка
Вукадинович Милян
0:1
26' Гол
Каде Антон
0:2
32' Пенальти
Огюстен Жан-Кевин
1:2
43' Пенальти
Дебле Серж
45' Желтая карточка
Фрай Фабиан

Ход матча

10'
Вукадинович Милян
 
26'
0:1
Каде Антон
(Ндой Дан)
32'
0:2
Огюстен Жан-Кевин
43'
Дебле Серж
1:2
45'
 
Фрай Фабиан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 123
Тобол 19.5% (24)
X 16.3% (20)
Базель 64.2% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Базель
9.92
5.10
2.15
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Коновалов
Иван
24
Каиров
Багдат
4
Рогач
Иван
30
Младжович
Боян
3
Асранкулов
Роман
14
Жарынбетов
Самат
6
Илич
Йован
11
Чесноков
Ислам
20
Оразов
Рамазан
21
Вукадинович
Милян
8
Дебле
Серж
13
Сальви
Мирко
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
30
Каде
Антон
10
Огюстен
Жан-Кевин
7
Миллар
Лиам
27
Ндой
Дан
Тобол
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Тобол
Базель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукадинович Милян 2 0.5
Чесноков Ислам 1 0.25
Дебле Серж 1 (1) 0.25
Оразов Рамазан 1 0.25
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каде Антон 1 0.5
Барри Тьерно 1 0.5
Огюстен Жан-Кевин 1 (1) 0.5
Ндой Дан 0 0

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукадинович Милян 2 0
Мужиков Серикжан 1 0
Дебле Серж 1 0
Мркаич Момчило 1 0
Жарынбетов Самат 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Илич Йован 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Младжович Боян 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калафьори Рикардо 1 1
Барри Тьерно 0 1

Результаты матчей

Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Базель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Тобол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1
Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0 Ордабасы - Тобол 4:1 Тобол - Астана 0:1
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3
Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2

Результаты матчей

Тобол
Базель

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тобол
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Бальцан Олавале Питер 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отбились базельцы после подачи углового. Первый тайм окончен! Отдыхаем...
  • Угловой
    45'
    В быстрой контратаке "Тобола" Вукадинович теперь врывался на правый край штрафной площади, где пытался на замахе обыграть соперника, но трюк не прошёл - обороняющийся парень чисто отбил мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Со стандарта пошла острая подачу во вратарскую площадь, где Коновалов не очень уверенно играл на выходе, но мяч всё же был отбит.
  • Пенальти
    43'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Серж Дебле!!!
    Плотно Дебле пробил в правую часть ворот, в то время как Сальви не угадал, завалившись в противоположную сторону.
  • Пенальти!
    42'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "БАЗЕЛЯ"! После удала с левого края от Вукадиновича, Сальви отбил мяч, но точно в руку своему защитнику.
  • Опасный момент
    40'
    Штрафной удар гости заработали в 23 метрах от чужих ворот, правее центральной оси. Шмидт со стандарта пробил над "стенкой", но мяч пролетел и над воротами. Коновалов уверяет, что всё контролировал.
  • Судья
    39'
    Оразов и Огустен после очередного единоборства устроили небольшой конфликт в центральном круге. Арбитр провёл с разгорячившимися ребятами разъяснительную беседу.
  • Фол, нарушение
    38'
    Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали хозяева. Последовала подача со стандартного положения в штрафную площадку, но там после двух скидок мяч просто опустился в руки Сальви.
  • 37'
    Явно повесили носы костанайцы. Но надо всё-таки приходить в себя и продолжать биться. Всё-таки ничего ещё не потеряно - счёт только сравнялся.
  • 36'
    Коновалов после подачи с правого фланга забрал мяч на выходе. Старался российский вратарь сразу найти вариант для развития контратаки своей команды, но никто из партнёров не открывался.
  • 35'
    Стараются не унывать казахстанские болельщики на трибунах, поддерживая своих любимцев. Но "Базель" на кураже продолжает идти вперёд.
  • 34'
    Вот так вот от преимущества "Тобола" уже ничего не осталось. Счёт по сумме двух матчей теперь равный - 3:3.
  • Пенальти
    32'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Жан-Кевин Огюстен!!!
    Экс-нападающий "ПСЖ" с точки уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам, послав мяч в правую "шестёрочку".
  • Пенальти!
    31'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ТОБОЛА"! Миллар зацепился за мяч на левом краю штрафной площади соперника, где его в спину толкнул Каиров.
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    • 30'
      С дальней дистанции по воротам с левой ноги решил пробить Чесноков, но выстрел получился не таким уж сильным, а мяч прошёл правее створа ворот. Сальви явно здесь ситуацию полностью контролировал.
    • Фол, нарушение
      29'
      Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали базельцы. Последовала подача в район дальней штанги, где Асранкулов в борьбе пробил головой, но получилось несильно и неточно.
    • 28'
      Явно казахстанцы допустили потерю концентрации в предыдущем эпизоде. Впредь они должны действовать куда более внимательно, плотнее работая против оппонентов у своих владений.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Антон Каде!!!
      Внезапно интрига в нашем простивостоянии оживает. С правого фланга Каде как-то легко прошёл вдоль линии штрафной площади, а добравшись до полукружия с левой ноги плотно и точно пробил под дальнюю штангу.
    • 26'
      Левым флангом теперь свою атаку провели швейцарцы с прострельной передачей вдоль ворот, но мяч достаточно уверенно удалось поймать на перехвате Коновалову.
    • Опасный момент
      25'
      Левым флангом в контратаку устремился Вукадинович, который сместился в штрафную площадку и наносил удал со средней дистанции правой ногой - слабовато. Сальви уверенно поймал мяч.
    • Судья
      24'
      После заброса мяча в центр штрафной площади хозяев поля там падал Ндой в борьбе с защитником, но никакого нарушения правил в этом эпизоде не было.
    • 23'
      У Ивана Коновалова в первую четверть матча фактически нет работы. Разве что изредка ему приходится проводить простую процедуру выбивания мяча от ворот.
    • 22'
      Оразов отдал резкий вертикальный пас вперёд, надеясь на рывок Дебле, но тот остался на месте, так что мяч просто прикатился к ногам Сальви.
    • 21'
      "Тобол" сейчас после отбора мяча не пытается проводить быструю контратаку, а просто катает игровой снаряд поперёк поля, заставляя соперников бегать и тратить силы.
    • 20'
      Заброс по левому флангу у гостей в зону атаки следовал на забегание Миллара, но получилось слишком сильно, так что мяч вышел за лицевую линию.
    • 19'
      В ответной атаке Оразов решил попытать счастья с помощью дальнего удара. Его выстрел также получился весьма плотным, но мяч полетел над воротами.
    • 18'
      Правым флангом теперь снова попытались обострить игру гости, но попытка прострельной передачи в штрафную площадку низом была блокирована.
    • 17'
      Ндой с дальней дистанции от души приложился к мячу, но его выстрел сложно назвать прицельным - существенно выше и правее створа ворот полетел мяч.
    • 16'
      Букмекеры всё же считают "Базель" небольшим фаворитом этого матча, но не всего противостояния. Проход швейцарцев в следующий раунд оценивается всего в 15% вероятности.
    • Угловой
      15'
      Угловой удалось на правом фланге заработать "красно-синим", но после подачи стандартного положения костанайцы без каких-либо проблем отбили мяч к центру поля.
    • 14'
      У "Базеля" совершенно не ладится комбинационная игра. Удивительно, но эта команда менее трёх месяцев назад играла в полуфинале Лиги конференций, остановившись в шаге от матча за евротрофей.
    • Офсайд
      13'
      Дебле принял передачу на правом краю чужой штрафной площади, после чего тут же пробивал по воротам, но Сальви парировал удар, после чего судья зал свисток, зафиксировав у нападающего "Тобола" положение "вне игры".
    • Травма, повреждение
      12'
      Ндой пострадал по итогам предыдущего эпизода. Арбитру пришлось зазывать на поле медицинскую бригаду, чтобы помочь пострадавшему вернуться в вертикальное положение.
    • Желтая карточка
      11'
      "Базелю" после подачи углового удалось сейчас повести контратаку левым флангом, которую грубым подкатом сзади сорвал тот же Вукадинович, который теперь на жёлтой карточке.
    • Угловой
      10'
      Вукадинович с левого фланга сместился немного в центр и попытался выполнил прострел в центр штрафной площади, но ближайшему сопернику удалось подставить ногу, отбив мяч на угловой.
    • 9'
      Отбились базельцы после подачи углового, после чего попытались организовать быструю контратаку, но ничего не получилось, так как подбор остался за командой Милича Чурчича.
    • Угловой
      8'
      Левым флангом хозяева провели атаку с навесной передачей на дальний край штрафной площади, куда рвался Чесноков, но того опередил Шмидт, который головой отбил мяч на угловой.
    • 7'
      Пока что темп игры можно назвать посредственным. Тобольцы, видя, что соперника напирать на их ворота не собирается, постепенно старается перестроиться на игру первым номером.
    • 6'
      "Тобол" попытался провести первую свою контратаку через заброс мяча вперёд на забегание Дебле, но там ван Бремен всё же сумел не проиграть скоростной забег вражескому форварду.
    • 5'
      Тимо Шульц, несмотря на критическое положение своей команды, сохраняет в своём кресле позитивное расположение духа, с улыбкой наблюдая за ходом встречи.
    • 4'
      Достаточно много болельщиков собралось на Центральном стадионе Костаная. Местная публика, разумеется, надеется этим вечером отпраздновать выход своей команды в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.
    • 3'
      Швейцарцы попытались левым флангом впервые обострить игру, но получилось не очень хорошо - заработали они аут, после вбрасывания которого потеряли мяч.
    • 2'
      Тобольцы с первых минут отдали мяч под контроль "Базелю", всем составом расположившись на своей половине поля. Костанайцы по такому счёту первого матча могут просто работать на контратаках.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тобол 1:2 Базель

    Исход игры
    Тобол
    19.5% (24)
    Ничья
    16.3% (20)
    Базель
    64.2% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.3% (82)
    Меньше
    28.7% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Базель
    43.1% (53)
    1:1 Ничья
    12.2% (15)
    2:1 Тобол
    11.4% (14)
    0:2 Базель
    8.1% (10)
    0:1 Базель
    4.1% (5)
    0:3 Базель
    2.4% (3)
    1:0 Тобол
    2.4% (3)
    1:3 Базель
    2.4% (3)
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