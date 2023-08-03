Тур: 2. Стадион: Центральный стадион Костаная.
0'
10' Желтая карточкаВукадинович Милян
0:1
26' ГолКаде Антон
0:2
32' ПенальтиОгюстен Жан-Кевин
1:2
43' ПенальтиДебле Серж
45' Желтая карточкаФрай Фабиан
Ход матча
26'
0:1
32'
43'
1:2
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.10 Победа «Базеля»
-
13
Сальви
Мирко
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
27
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Галым БейбитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чурчич Милич
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Пфайффер ТимВратарь
-
24 Джига НассерЗащитник
- Полузащитник
-
28 Фогель УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Тобол
Базель
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукадинович Милян
|2
|0.5
|Чесноков Ислам
|1
|0.25
|Дебле Серж
|1 (1)
|0.25
|Оразов Рамазан
|1
|0.25
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каде Антон
|1
|0.5
|Барри Тьерно
|1
|0.5
|Огюстен Жан-Кевин
|1 (1)
|0.5
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукадинович Милян
|2
|0
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|Дебле Серж
|1
|0
|Мркаич Момчило
|1
|0
|Жарынбетов Самат
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
|Илич Йован
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калафьори Рикардо
|1
|1
|Барри Тьерно
|0
|1
Результаты матчей
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Базель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Тобол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1
Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0 Ордабасы - Тобол 4:1 Тобол - Астана 0:1
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3
Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2
Результаты матчей
Тобол
Базель
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тобол
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
|Бальцан
|Олавале Питер
|3
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Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.10 Победа «Базеля»
-
Прогнозы на матч Тобол 1:2 Базель
Исход игры
Тобол
19.5% (24)
Ничья
16.3% (20)
Базель
64.2% (79)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (82)
Меньше
28.7% (33)
Обе команды забьют
Да
80.87% (93)
Нет
19.13% (22)
Популярный счёт
1:2 Базель
43.1% (53)
1:1 Ничья
12.2% (15)
2:1 Тобол
11.4% (14)
0:2 Базель
8.1% (10)
0:1 Базель
4.1% (5)
0:3 Базель
2.4% (3)
1:0 Тобол
2.4% (3)
1:3 Базель
2.4% (3)
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