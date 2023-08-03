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Приветствую вас на отборочном матче к Лиге конференций "Пюник" - "Кальмар".

Немного статистики:

Прошлый поединок между этими командами завершился победой «Пюника» 1:2.

Хорошую серию из шести побед подряд имеет «Пюник».

«Кальмар» всего раз победил в пяти своих последних встречах.



Работать для вас сегодня будет Константин Лицин.