Тур: 2. Стадион: Абовян Сити.
Прогноз на матч от Liveresult
5
Джеймс
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
14
Шамун
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Авакян ХенриВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Авагян АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Пюник
Кальмар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Лука
|3
|1
|Джеймс
|1
|0.33
|Дашян Артак
|1
|0.33
|Карлос Джуниор II
|1
|0.33
|Браво Хуан II
|1
|0.33
|Арутюнян Оганес
|0
|0
|Малакян Эдгар
|0
|0
|Отубаньо Юсуф
|0
|0
|Давидян Давид
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|1
|1
|Райович Милета
|0
|0
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Джуниор II
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Хуммет Денис
|1
|0
Результаты матчей
Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальмар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Пюник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кальмар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
0
Пюник
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кальмар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Алашкерт - Пюник 0:2 Кальмар - Пюник 1:2 Нарва Транс - Пюник 0:3 Пюник - Нарва Транс 2:0
Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2 Пюник - Урарту 0:1 ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0 Лернаин Арцах - Пюник 0:6 Пюник - Ноа Ереван 2:0
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0
Результаты матчей
Пюник
Кальмар
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пюник
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
|Бальцан
|Олавале Питер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пюник - Кальмар
Исход игры
Пюник
75% (90)
Ничья
18.3% (22)
Кальмар
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
61.26% (68)
Нет
38.74% (43)
Популярный счёт
2:1 Пюник
34.2% (41)
1:0 Пюник
25% (30)
1:1 Ничья
17.5% (21)
2:0 Пюник
7.5% (9)
1:2 Кальмар
3.3% (4)
0:1 Кальмар
2.5% (3)
3:1 Пюник
1.7% (2)
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