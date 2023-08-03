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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Паневежис
0:0
Первый тайм: 45+'
Хапоэль Беэр-Шева
0'
22' Желтая карточка
Климавичюс Линас
43' Желтая карточка
Элиас Шай
45' Желтая карточка
Чадженович Йован

Ход матча

22'
Климавичюс Линас
 
43'
 
Элиас Шай
45'
Чадженович Йован
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 111
Паневежис 7.2% (8)
X 34.2% (38)
Хапоэль Беэр-Шева 58.6% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Паневежис
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
5.10
3.40
2.26
Все Коэффициенты
1
Черняускас
Витаутас
17
Сирвис
Пиюс
2
Климавичюс
Линас
4
Дубра
Каспар
7
Велюлис
Эрнестас
21
Ремейкис
Матиюс
20
Чадженович
Йован
31
Паласиос-Мартинес
Федерико
33
Кейта
Сейдина
11
Смит
Ариагнер
23
Сарпонг
Джеффри
1
Марсиано
Офир
11
Джехезкель
Сагив
33
Паун-Александру
Константин
4
Витор
Мигел
3
Harel
Shalom
19
Элиас
Шай
35
Барейро
Лукас
7
Сафури
Рамиз
18
Тиби
Эйтан
9
Климала
Патрик
23
Петерсон
Кристофер
Паневежис
3-5-2
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3

История личных встреч

Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит Ариагнер 1 0.25
Кейта Сейдина 1 0.25
Чадженович Йован 1 (1) 0.25
Тигруджа Шафик 0 0
Ремейкис Матиюс 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиас Шай 1 0.5
Сафури Рамиз 0 0

Карточки

Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарпонг Джеффри 1 0
Климавичюс Линас 1 0
Паласиос-Мартинес Федерико 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Чадженович Йован 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джехезкель Сагив 1 0

Результаты матчей

Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Паневежис 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Паневежис - Шяуляй 2:0 Милсами - Паневежис 0:1
Паневежис - Милсами 2:2 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0 Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0
Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1 Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:0

Результаты матчей

Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
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Прогнозы 111
Паневежис 7.2% (8)
X 34.2% (38)
Хапоэль Беэр-Шева 58.6% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Паневежис
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
5.10
3.40
2.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Паневежис 0:0 Хапоэль Беэр-Шева онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Паневежис 0:0 Хапоэль Беэр-Шева

Исход игры
Паневежис
7.2% (8)
Ничья
34.2% (38)
Хапоэль Беэр-Шева
58.6% (65)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
31.5% (35)
1:1 Ничья
30.6% (34)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
19.8% (22)
0:2 Хапоэль Беэр-Шева
6.3% (7)
1:0 Паневежис
4.5% (5)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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Паневежис
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