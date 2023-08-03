Тур: 2. Стадион: Мариямполе.
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКлимавичюс Линас
43' Желтая карточкаЭлиас Шай
45' Желтая карточкаЧадженович Йован
0:1
53' ГолВитор Мигел
72' Желтая карточкаСафури Рамиз
75' Желтая карточкаГордана Роэй
1:1
79' ГолМбо Ноэль
81' Желтая карточкаGuy Badash
86' Желтая карточкаСмит Ариагнер
86' Желтая карточкаДжехезкель Сагив
90'+8
Ход матча
22'
43'
45'
53'
0:1
61'
72'
75'
79'
1:1
81'
86'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сирвис
Пиюс
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Щедрый АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мбо НоэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джино Леттьери
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тиби ЭйтанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Элиаси НивВратарь
- Защитник
-
15 Мадмон ИлайПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Стоянов ЙоанПолузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
24 Guy BadashНападающий
- Нападающий
-
-
16 Amir Ganah
-
Главный тренер: Барда Эльянив
История личных встреч
Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит Ариагнер
|1
|0.25
|Мбо Ноэль
|1
|0.25
|Кейта Сейдина
|1
|0.25
|Чадженович Йован
|1 (1)
|0.25
|Тигруджа Шафик
|0
|0
|Ремейкис Матиюс
|0
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витор Мигел
|1
|0.5
|Элиас Шай
|1
|0.5
|Сафури Рамиз
|0
|0
Карточки
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чадженович Йован
|2
|0
|Сарпонг Джеффри
|1
|0
|Климавичюс Линас
|1
|0
|Паласиос-Мартинес Федерико
|1
|0
|Смит Ариагнер
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Гордана Роэй
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Guy Badash
|1
|0
|Элиас Шай
|1
|0
Результаты матчей
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Паневежис 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Паневежис - Шяуляй 2:0 Милсами - Паневежис 0:1
Паневежис - Милсами 2:2 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0 Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0
Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1 Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:0
Результаты матчей
Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Паневежис 1:1 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Паневежис
7.2% (8)
Ничья
34.2% (38)
Хапоэль Беэр-Шева
58.6% (65)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
31.5% (35)
1:1 Ничья
30.6% (34)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
19.8% (22)
0:2 Хапоэль Беэр-Шева
6.3% (7)
1:0 Паневежис
4.5% (5)
0:0 Ничья
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!