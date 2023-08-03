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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Паневежис
1:1
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
22' Желтая карточка
Климавичюс Линас
43' Желтая карточка
Элиас Шай
45' Желтая карточка
Чадженович Йован
0:1
53' Гол
Витор Мигел
72' Желтая карточка
Сафури Рамиз
75' Желтая карточка
Гордана Роэй
1:1
79' Гол
Мбо Ноэль
81' Желтая карточка
Guy Badash
86' Желтая карточка
Смит Ариагнер
86' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
90'+8

Ход матча

22'
Климавичюс Линас
 
43'
 
Элиас Шай
45'
Чадженович Йован
 
53'
0:1
Витор Мигел
56'
Ринкон Себастьян
Велюлис Эрнестас
 
56'
Тигруджа Шафик
Паласиос-Мартинес Федерико
 
56'
Мирошник Роман
Ремейкис Матиюс
 
60'
 
Guy Badash
Петерсон Кристофер
60'
 
Гордана Роэй
Элиас Шай
61'
Мбо Ноэль
Сирвис Пиюс
 
72'
 
Сафури Рамиз
72'
Щедрый Артём
Чадженович Йован
 
75'
 
Гордана Роэй
76'
 
Стоянов Йоан
Паун-Александру Константин
76'
 
Сефер Антонио
Сафури Рамиз
79'
Мбо Ноэль
(Смит Ариагнер)
1:1
81'
 
Guy Badash
85'
 
Абу-Абайд Ияд
Джехезкель Сагив
86'
Смит Ариагнер
 
86'
 
Джехезкель Сагив

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 111
Паневежис 7.2% (8)
X 34.2% (38)
Хапоэль Беэр-Шева 58.6% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Черняускас
Витаутас
17
Сирвис
Пиюс
2
Климавичюс
Линас
4
Дубра
Каспар
7
Велюлис
Эрнестас
21
Ремейкис
Матиюс
20
Чадженович
Йован
31
Паласиос-Мартинес
Федерико
33
Кейта
Сейдина
11
Смит
Ариагнер
23
Сарпонг
Джеффри
1
Марсиано
Офир
11
Джехезкель
Сагив
33
Паун-Александру
Константин
4
Витор
Мигел
3
Harel
Shalom
19
Элиас
Шай
35
Барейро
Лукас
7
Сафури
Рамиз
18
Тиби
Эйтан
9
Климала
Патрик
23
Петерсон
Кристофер
Паневежис
3-5-2
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3

История личных встреч

Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит Ариагнер 1 0.25
Мбо Ноэль 1 0.25
Кейта Сейдина 1 0.25
Чадженович Йован 1 (1) 0.25
Тигруджа Шафик 0 0
Ремейкис Матиюс 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витор Мигел 1 0.5
Элиас Шай 1 0.5
Сафури Рамиз 0 0

Карточки

Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чадженович Йован 2 0
Сарпонг Джеффри 1 0
Климавичюс Линас 1 0
Паласиос-Мартинес Федерико 1 0
Смит Ариагнер 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джехезкель Сагив 2 0
Гордана Роэй 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Guy Badash 1 0
Элиас Шай 1 0

Результаты матчей

Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Паневежис 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Паневежис - Шяуляй 2:0 Милсами - Паневежис 0:1
Паневежис - Милсами 2:2 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0 Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0
Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1 Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:0

Результаты матчей

Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Чадженович Йован получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Элиас Шай получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Климавичюс Линас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marijampole Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Паневежис 7.2% (8)
    X 34.2% (38)
    Хапоэль Беэр-Шева 58.6% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Паневежис 1:1 Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Паневежис
    7.2% (8)
    Ничья
    34.2% (38)
    Хапоэль Беэр-Шева
    58.6% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.94% (37)
    Меньше
    66.06% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    65.14% (71)
    Нет
    34.86% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Хапоэль Беэр-Шева
    31.5% (35)
    1:1 Ничья
    30.6% (34)
    0:1 Хапоэль Беэр-Шева
    19.8% (22)
    0:2 Хапоэль Беэр-Шева
    6.3% (7)
    1:0 Паневежис
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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