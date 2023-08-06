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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 4.
Родина Москва
0:0
Первый тайм: 13'
СКА-Хабаровск
0'
Прогнозы 129
Родина Москва 73.6% (95)
X 19.4% (25)
СКА-Хабаровск 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
1.91
3.65
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Родина Москва
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Родина Москва
СКА-Хабаровск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 2 0.5
Гордюшенко Астемир 1 0.25
Калмыков Амур 1 0.25
Куль Руслан 1 (1) 0.25
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 2 0.5
Алиев Саид 1 0.25
Кожемякин Олег 1 0.25

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насыров Исламжан 2 0
Плиев Заурбек 1 0
Камышев Илья 1 0
Калмыков Амур 1 0
Воропаев Артём 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бавин Юрий 2 0
Бегун Дмитрий 2 0
Никитин Андрей Владимирович 1 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Томас 1 0
Покидышев Николай 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0
Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0

Результаты матчей

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Тюмень
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 6 9
4.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
5.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Родина Москва
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
9.
Ленинградец
 Заявка 4 1 2 1 2 - 5 5
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Шинник
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Родина Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сокол
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
7.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Родина Москва
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Тюмень Маркелов Иван 2
Шинник Самсонов Артём Сергеевич 2
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Прошла передача с правого фланга, паника в штрафной, но всё-таки смогли гости мяч выбить. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Кочиев получил по ногам на правом фланге, на своей половине поля. Пока прощает арбитр футболистов, но грубовато. 
  • 8'
    Неторопливо хозяева поля катают мяч на половине поля соперника. Всем составом "СКА-Хабаровск" прижался к своим воротам. 
  • 7'
    Никитин получил мяч на левом фланге, добрался до лицевой, сделал прострел в штрафную, но защитники на месте, даже борьба за линией штрафной, Савинов получил везде, где нельзя, и по ноге и по лицу, но арбитр показал, что всё было в рамках правил. 
  • 6'
    Значительно больше соперника на первых минутах футболисты "Родины" владеют мячом, однако опасных моментов пока нет. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Сугробов классно вышел из рамки и сильно кулаками вынес мяч подальше от ворот после заброса с правого фланга от "Родины", плюс ещё и Камышев нарушил правила.
  • 4'
    Классный пас почти прошёл по правому флангу в исполнении "Родины", Немного не хватило Вачхользу чтобы убежать один на один с вратарём.
  • 3'
    Левым флангом теперь попытались пройти хозяева поля, но вновь даже до штрафной мяч не дошёл. Теперь низом вынесли гости. Могла получиться перспективная атака и у гостей, но выбит мяч за боковую линию. 
  • 2'
    Первую атаку организовали хозяева поля. Прошло по правому флангу, но хабаровчане грамотно сыграли в обороне и вынесли мяч поближе к центру поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток главного арбитра встречи, начинаем! С центра поля мяч в игру ввели футболисты "СКА-Хабаровска". 
  • До матча
  • Только-только появляются футболисты на поле, никуда не торопятся ребята. Около 32-х жары сейчас в Москве. 
  • Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Приветствуем Вас на матче "Родина" – "СКА-Хабаровск". Комментировать встречу для Вас будет Николай Усатов.
     
  • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 129
Родина Москва 73.6% (95)
X 19.4% (25)
СКА-Хабаровск 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
1.91
3.65
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск

Исход игры
Родина Москва
74.2% (95)
Ничья
18.8% (24)
СКА-Хабаровск
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (43)
Меньше
63.25% (74)
Обе команды забьют
Да
52.99% (62)
Нет
47.01% (55)
Популярный счёт
2:1 Родина Москва
28.9% (37)
1:0 Родина Москва
28.1% (36)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:0 Родина Москва
9.4% (12)
0:1 СКА-Хабаровск
3.1% (4)
1:2 СКА-Хабаровск
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Родина Москва
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