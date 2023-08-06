Первый тайм

10' Прошла передача с правого фланга, паника в штрафной, но всё-таки смогли гости мяч выбить.

9' Кочиев получил по ногам на правом фланге, на своей половине поля. Пока прощает арбитр футболистов, но грубовато.

8' Неторопливо хозяева поля катают мяч на половине поля соперника. Всем составом "СКА-Хабаровск" прижался к своим воротам.

7' Никитин получил мяч на левом фланге, добрался до лицевой, сделал прострел в штрафную, но защитники на месте, даже борьба за линией штрафной, Савинов получил везде, где нельзя, и по ноге и по лицу, но арбитр показал, что всё было в рамках правил.

6' Значительно больше соперника на первых минутах футболисты "Родины" владеют мячом, однако опасных моментов пока нет.

5' Сугробов классно вышел из рамки и сильно кулаками вынес мяч подальше от ворот после заброса с правого фланга от "Родины", плюс ещё и Камышев нарушил правила.