Тур: 4.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Сокол АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Куль РусланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Яо Жан ШарльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
История личных встреч
Родина Москва
СКА-Хабаровск
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|2
|0.5
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.25
|Калмыков Амур
|1
|0.25
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.25
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Никитин Кирилл
|2
|0.5
|Алиев Саид
|1
|0.25
|Кожемякин Олег
|1
|0.25
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Плиев Заурбек
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Калмыков Амур
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бавин Юрий
|2
|0
|Бегун Дмитрий
|2
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0
|Симонян Артём
|1
|0
|Рукас Томас
|1
|0
|Покидышев Николай
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0
Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Результаты матчей
Родина Москва
СКА-Хабаровск
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|7.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|2
|Сокол
|Бабаев Владлен
|2
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|3
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 1
|Тюмень
|Маркелов Иван
|2
|Шинник
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск
Исход игры
Родина Москва
74.2% (95)
Ничья
18.8% (24)
СКА-Хабаровск
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (43)
Меньше
63.25% (74)
Обе команды забьют
Да
52.99% (62)
Нет
47.01% (55)
Популярный счёт
2:1 Родина Москва
28.9% (37)
1:0 Родина Москва
28.1% (36)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:0 Родина Москва
9.4% (12)
0:1 СКА-Хабаровск
3.1% (4)
1:2 СКА-Хабаровск
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!