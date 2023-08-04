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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 4.
Родина Москва
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 42
Родина Москва 73.8% (31)
X 14.3% (6)
СКА-Хабаровск 11.9% (5)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Родина Москва
СКА-Хабаровск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 2 0.67
Гордюшенко Астемир 1 0.33
Калмыков Амур 1 0.33
Куль Руслан 1 (1) 0.33
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 2 0.67
Алиев Саид 1 0.33
Кожемякин Олег 1 0.33

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насыров Исламжан 2 0
Плиев Заурбек 1 0
Камышев Илья 1 0
Калмыков Амур 1 0
Воропаев Артём 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бавин Юрий 2 0
Бегун Дмитрий 2 0
Никитин Андрей Владимирович 1 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Томас 1 0
Покидышев Николай 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0
Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0

Результаты матчей

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Тюмень
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Сокол
 Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
7.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8.
Ленинградец
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Химки
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Тюмень
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Шинник
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Нефтехимик
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сокол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Тюмень Маркелов Иван 2
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Родина Москва 73.8% (31)
    X 14.3% (6)
    СКА-Хабаровск 11.9% (5)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Родина Москва - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч Родина Москва - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Родина Москва
    75.6% (31)
    Ничья
    12.2% (5)
    СКА-Хабаровск
    12.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (19)
    Нет
    50% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Родина Москва
    29.3% (12)
    1:0 Родина Москва
    24.4% (10)
    2:0 Родина Москва
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    0:1 СКА-Хабаровск
    7.3% (3)
    1:2 СКА-Хабаровск
    4.9% (2)
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