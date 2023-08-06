Тур: 4.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Димоски БоянЗащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Хубаев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Понсе АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Караев ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Акрон
Алания
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
0.75
Среднее время на гол
27
120
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Килин Антон
|3
|1
|Эльдарушев Абу-Саид
|3 (1)
|1
|Песегов Евгений
|1
|0.33
|Азаров Владимир
|1
|0.33
|Понсе Андрес
|1
|0.33
|Галкин Владислав
|1
|0.33
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.33
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|2 (1)
|0.67
|Цараев Алан
|1
|0.33
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|0.33
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Анджелкович Неманья
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Багаев Алан
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
3
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Алания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2
Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0
Алания
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1
Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4
Результаты матчей
Акрон
Алания
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Акрон
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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|Акрон
|Килин Антон
|3
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|2
|Сокол
|Бабаев Владлен
|2
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|3
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 1
|Тюмень
|Маркелов Иван
|2
|Шинник
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон - Алания
Исход игры
Акрон
53% (70)
Ничья
33.3% (44)
Алания
13.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
2:1 Акрон
36.4% (48)
1:1 Ничья
26.5% (35)
1:0 Акрон
6.8% (9)
1:2 Алания
6.8% (9)
2:0 Акрон
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Алания
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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