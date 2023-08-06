  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 4.
Акрон
 
Позже
Алания
Прогнозы 132
Акрон 53% (70)
X 33.3% (44)
Алания 13.6% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Алания
2.65
3.15
3.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Акрон
Алания

История личных встреч

Акрон
Алания

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
0.75

Среднее время на гол

27
120

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Килин Антон 3 1
Эльдарушев Абу-Саид 3 (1) 1
Песегов Евгений 1 0.33
Азаров Владимир 1 0.33
Понсе Андрес 1 0.33
Галкин Владислав 1 0.33
Савичев Константин 1 (1) 0.33
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 2 (1) 0.67
Цараев Алан 1 0.33
Гурциев Батраз 1 (1) 0.33

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Понсе Андрес 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Анджелкович Неманья 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 1 1
Цаллагов Ибрагим 1 0
Багаев Алан 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Алания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2
Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0
Алания
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1
Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4

Результаты матчей

Акрон
Алания

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Акрон
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Тюмень
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 6 9
4.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
9.
Ленинградец
 Заявка 4 1 2 1 2 - 5 5
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Шинник
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Акрон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Нефтехимик
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сокол
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
7.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Тюмень Маркелов Иван 2
Шинник Самсонов Артём Сергеевич 2
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Мелбет-Первой лиги "Акрон" - "Алания".

    Немного статистики:
    – За всю историю команды играли 7 раз с разницей мячей 10:13 в пользу «Торпедо».  
    – Майская встреча завершилась ничьей 0:0.  
    – У «Акрона» победная серия из пяти официальных матчей.

    Сегодня нас ждет огненный матч лидера турнира против четвертого места. Работать для вас будет Константин Лицин.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 132
Акрон 53% (70)
X 33.3% (44)
Алания 13.6% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Алания
2.65
3.15
3.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Акрон - Алания онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Акрон - Алания

Исход игры
Акрон
53% (70)
Ничья
33.3% (44)
Алания
13.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
2:1 Акрон
36.4% (48)
1:1 Ничья
26.5% (35)
1:0 Акрон
6.8% (9)
1:2 Алания
6.8% (9)
2:0 Акрон
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Алания
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Акрон
Алания
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 