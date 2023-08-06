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Приветствую вас на матче Мелбет-Первой лиги "Акрон" - "Алания".



Немного статистики:

– За всю историю команды играли 7 раз с разницей мячей 10:13 в пользу «Торпедо».

– Майская встреча завершилась ничьей 0:0.

– У «Акрона» победная серия из пяти официальных матчей.



Сегодня нас ждет огненный матч лидера турнира против четвертого места. Работать для вас будет Константин Лицин.