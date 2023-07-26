Тур: 2. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
2:0
Первый тайм: 34'
0'
1:0
11' ГолКадыоглу Ферди
2:0
14' ГолКент Райан
15' Желтая карточкаДедечко Денис
21' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
Ход матча
11'
1:0
14'
2:0
15'
21'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
11
Кент
Райан
10
Тадич
Душан
77
Райляну
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Райляну ВладПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Исеану ДинисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Битка ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Попеску Лилиан
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кент Райан
|1
|1
|Кадыоглу Ферди
|1
|1
|Джеко Эдин
|0
|0
|Тадич Душан
|0
|0
Зимбру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дедечко Денис
|1
|0.33
|Карунту Марин
|1
|0.33
|Джу Джесси
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
Зимбру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дедечко Денис
|2
|0
|Райляну Влад
|2
|0
|Сумах Ибраима
|1
|0
|Аларибе Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зимбру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зимбру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зимбру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0
Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2
Зимбру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зимбру - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 0:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1
Зимбру - Милсами 0:0 Бельцы - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1 Бельцы - Зимбру 0:2
Результаты матчей
Фенербахче
Зимбру
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Зимбру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 Зимбру
Исход игры
Фенербахче
96.8% (122)
Ничья
0.8% (1)
Зимбру
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (62)
Меньше
47.01% (55)
Обе команды забьют
Да
19.66% (23)
Нет
80.34% (94)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
38.1% (48)
3:0 Фенербахче
24.6% (31)
2:1 Фенербахче
7.9% (10)
3:1 Фенербахче
7.1% (9)
1:0 Фенербахче
5.6% (7)
4:0 Фенербахче
4% (5)
5:0 Фенербахче
1.6% (2)
4:1 Фенербахче
1.6% (2)
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