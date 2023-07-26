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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Фенербахче
2:0
Первый тайм: 34'
Зимбру
0'
1:0
11' Гол
Кадыоглу Ферди
2:0
14' Гол
Кент Райан
15' Желтая карточка
Дедечко Денис
21' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан

Ход матча

11'
Кадыоглу Ферди
(Тадич Душан)
1:0
14'
Кент Райан
(Джеко Эдин)
2:0
15'
 
Дедечко Денис
16'
 
Сумах Ибраима
Райляну Влад
21'
Яндаш Мерт Хакан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 126
Фенербахче 96.8% (122)
X 0.8% (1)
Зимбру 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Зимбру
1.06
18.00
59.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
8
Яндаш
Мерт
Хакан
27
Креспо
Мигель
53
Шиманьски
Себастьян
11
Кент
Райан
9
Джеко
Эдин
10
Тадич
Душан
12
Агачи
Юлиан-Себастьян
33
Штефан
Михаил
44
Фуртунэ
Денис
25
Мисараш
Александру
2
Гаю
Валерий
30
Макрицкий
Андрей
69
Дедечко
Денис
8
Джу
Джесси
77
Райляну
Влад
20
Аларибе
Эммануэль
84
Самиев
Шахром
Фенербахче
4-3-3
Зимбру
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кент Райан 1 1
Кадыоглу Ферди 1 1
Джеко Эдин 0 0
Тадич Душан 0 0
Зимбру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дедечко Денис 1 0.33
Карунту Марин 1 0.33
Джу Джесси 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Зимбру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дедечко Денис 2 0
Райляну Влад 2 0
Сумах Ибраима 1 0
Аларибе Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зимбру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зимбру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зимбру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0
Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2
Зимбру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зимбру - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 0:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1
Зимбру - Милсами 0:0 Бельцы - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1 Бельцы - Зимбру 0:2

Результаты матчей

Фенербахче
Зимбру

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Зимбру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    34'
    Новая подача с левого фланга и удар головой Джеко, но мяч попал в спину Фуртунэ, который почему-то отворачивался от эпизода, но удача была на его стороне.
  • Опасный момент
    33'
    С левого фланга теперь подача верхом прошла в район линии вратарской площади, откуда Джеко снова пробил головой в борьбе, но немного не попал в створ ворот.
  • 32'
    Снова на поле начинает доминировать команда Исмаила Картала. Вертикальный пас низом сейчас прошёл в штрафную площадку на Джеко, но удар боснийцы с разворота был блокирован.
  • Угловой
    31'
    Угловой с левого фланга подали "жёлто-тёмно-синие". Мяч был запущен в гущу футболистов, где выше всех выпрыгнул Джеко, но в борьбе его удар получился весьма неточным.
  • 30'
    Заброс из глубины поля прошёл на левый край штрафной площади на Тадича, который попытался выполнить скидку в центр на Джеко, но защитники "Зимбру" сумели отбиться.
  • 29'
    Джеко в ответной атаке пошёл в чужую штрафную площадку с левого фланга, но из-за противодействия двух соперников он далеко отпустил от себя мяч, чем на выходе воспользовался Агачи.
  • 28'
    Гаю после отбора мяча промчался по левому флангу, сместился немного в центр и мощно пробивал метров с 30 по воротам, но мяч срезался с ноги и полетел в район дальнего углового флажка.
  • 27'
    Стараются хозяева поля после короткой паузы просто поиграть в контроль мяча в середине поля, заставляя соперников бегать и тратить силы.
  • Судья
    26'
    Объявлена минутная пауза на водопой главным арбитром, так как в Стамбуле в этот вечер очень жарко. Надо побеспокоиться за здоровье футболистов.
  • 25'
    В своей новой атаке кишинёвцы решили выполнить длинный перевод мяча справа налево, но получилось слишком сильно, так что мяч ушёл за боковую линию поля. Лилиан Попеску с горечью развёл руками.
  • 24'
    Тадич в ответной атаке хозяев попытался мягко забросить мяч в штрафную площадку на Джеко, но один из защитников гостей допрыгнул до мяча и разрядил обстановку.
  • 23'
    Со штрафного удара Дедечко выполнил передачу вдоль линии штрафной площади на свободного Самиева, но тот в одно касание пальнул весьма неточно.
  • Желтая карточка
    22'
    Яндаш на левом фланге обороны не сумел отобрать мяч у Макрицкого, решив просто после этого поймать оппонента на бедро. Арбитр выписал нарушителю жёлтую карточку.
  • 21'
    Молдаванам нужно было перетерпеть старт матча. Понятно, что "Фенербахче" далёк на сегодняшний день от оптимальных физических кондиций. Но команда Лилиана Попеску всё же не справилась с этой задачей.
  • 20'
    Дедечко от флажка выполнил подачу на ближнюю штангу, но там чётко на оборону отработал высоченный Джеко.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      19'
      Немного сбавили агрессию стамбульцы в эти минуты. Это позволило гостям провести первую контратаку и заработать свой первый угловой на левом фланге.
    • Замена
      18'
      Первая замена в составе "Зимбру": вместо Влада Райляну на поле вышел Ибраима Сумах. Не хромал заменённый, а просто ушёл с поля расстроенным. Совсем не понравилась его игра тренерскому штабу за эту сыгранную треть тайма.
    • 17'
      С левого фланга со стандарта последовала подача в гущу футболистов, но в чём сегодня "Зимбру" хорош, так это в игре на "втором этаже".
    • Желтая карточка
      16'
      Дедечко на правом фланге обороны промахнулся в подкате по мячу, въехав точно в ногу Тадичу. Арбитр без раздумий выписал украинцу жёлтую карточку.
    • 15'
      Публика на трибунах "Шюкрю Сараджоглу" в восторге, но, разумеется, она совсем не против, чтобы из родная команда учинила молдаванам форменный разгром. Не позавидовать сейчас гостям.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Райан Кент!!!
      "Фенербахче" начинает чувствовать запах крови. Джеко зацепился за мяч на левом краю штрафной площади, отдал пас в район 11-метровой отметки на Кента, а тот в касание пробил точно в правый нижний угол ворот.
    • 13'
      Букмекеры практически не сомневаются в том, что "Фенербахче" сегодня победит. Перед стартом встречи они выражали мнение, что вице-чемпион Турции победит здесь в четыре мяча. Судя по старту матча, такой сценарий весьма вероятен, если не будет перевыполнен.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ферди Кадыоглу!!!
      Всё-таки недолго терпели кишинёвцы и сохраняли ничейный счёт на табло. Кадыоглу забил чудо-гол! Получил он короткий пас у левого угла штрафной площади от Тадича, после чего мастерски забросил мяч в дальнюю "девятку".
    • Угловой
      11'
      Стандартные положения пока что у стамбульского клуба не выглядят опасными. Видимо, тренерский штаб просто не успел отработать этот компонент игры за короткое межсезонье.
    • Опасный момент
      10'
      Тадич с правого края штрафной площади плотно пробил по воротам, но Агачи удалось кое-как отбить мяч, так что игровой снаряд просвистел над самой перекладиной.
    • 9'
      Угловой на правом фланге накоротке разыграли хозяева поля, после чего старались через короткий пас пройти в чужую штрафную площадку, но это не получилось - мяч отбит к центральному кругу.
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! После передачи от Тадича с левого края метров с девяти в касание пробил Шиманьски, но Мисарашу удалось отбить мяч на угловой буквально с линии ворот.
    • 7'
      Очень долго готовился к выбиванию мяча от ворот Агачи, которого освистала публика с трибун. Надо всё-таки стражу ворот менее откровенно затягивать игру, иначе жёлтую карточку за это дело можно будет получить уже в первом тайме.
    • 6'
      Шиманьски в новой атаке левым флангом сыграл не лучшим образом, выпустив мяч за лицевую линию. У игроков "Зимбру" есть время, чтобы перевести дыхание.
    • 5'
      На первых минутах о попытках какой-то контригры речь не идёт. В середине поля "Фенер" доминирует, в то время как гости вынуждены играть всем составом на отбой.
    • Фол, нарушение
      4'
      Штрафной удар у боковой линии заработали стамбульцы на левом фланге. Подача со стандарта последовала в гущу футболистов, но снова на высоте были кишинёвские защитники.
    • 3'
      Левым флангом провели первую атаку в этом матче турки, откуда последовала навесная подача в штрафную площадку, но защитникам "Зимбру" удалось выбить мяч за боковую линию.
    • 2'
      Мощная поддержка на трибунах стадиона "Шюкрю Сараджоглу" в этот вечер. Не аншлаг, но процентов на 70 стадион заполнен. Атмосфера просто отличная.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 Зимбру

    Исход игры
    Фенербахче
    96.8% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Зимбру
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.99% (62)
    Меньше
    47.01% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    19.66% (23)
    Нет
    80.34% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    38.1% (48)
    3:0 Фенербахче
    24.6% (31)
    2:1 Фенербахче
    7.9% (10)
    3:1 Фенербахче
    7.1% (9)
    1:0 Фенербахче
    5.6% (7)
    4:0 Фенербахче
    4% (5)
    5:0 Фенербахче
    1.6% (2)
    4:1 Фенербахче
    1.6% (2)
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    Фенербахче
    Зимбру
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