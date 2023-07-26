Гаю после отбора мяча промчался по левому флангу, сместился немного в центр и мощно пробивал метров с 30 по воротам, но мяч срезался с ноги и полетел в район дальнего углового флажка.

Джеко в ответной атаке пошёл в чужую штрафную площадку с левого фланга, но из-за противодействия двух соперников он далеко отпустил от себя мяч, чем на выходе воспользовался Агачи.

Заброс из глубины поля прошёл на левый край штрафной площади на Тадича, который попытался выполнить скидку в центр на Джеко, но защитники "Зимбру" сумели отбиться.

Угловой с левого фланга подали "жёлто-тёмно-синие". Мяч был запущен в гущу футболистов, где выше всех выпрыгнул Джеко, но в борьбе его удар получился весьма неточным.

Снова на поле начинает доминировать команда Исмаила Картала. Вертикальный пас низом сейчас прошёл в штрафную площадку на Джеко, но удар боснийцы с разворота был блокирован.

С левого фланга теперь подача верхом прошла в район линии вратарской площади, откуда Джеко снова пробил головой в борьбе, но немного не попал в створ ворот.

Новая подача с левого фланга и удар головой Джеко, но мяч попал в спину Фуртунэ, который почему-то отворачивался от эпизода, но удача была на его стороне.

Дедечко от флажка выполнил подачу на ближнюю штангу, но там чётко на оборону отработал высоченный Джеко.

Молдаванам нужно было перетерпеть старт матча. Понятно, что "Фенербахче" далёк на сегодняшний день от оптимальных физических кондиций. Но команда Лилиана Попеску всё же не справилась с этой задачей.

Яндаш на левом фланге обороны не сумел отобрать мяч у Макрицкого, решив просто после этого поймать оппонента на бедро. Арбитр выписал нарушителю жёлтую карточку.

Со штрафного удара Дедечко выполнил передачу вдоль линии штрафной площади на свободного Самиева, но тот в одно касание пальнул весьма неточно.

Тадич в ответной атаке хозяев попытался мягко забросить мяч в штрафную площадку на Джеко, но один из защитников гостей допрыгнул до мяча и разрядил обстановку.

В своей новой атаке кишинёвцы решили выполнить длинный перевод мяча справа налево, но получилось слишком сильно, так что мяч ушёл за боковую линию поля. Лилиан Попеску с горечью развёл руками.

Объявлена минутная пауза на водопой главным арбитром, так как в Стамбуле в этот вечер очень жарко. Надо побеспокоиться за здоровье футболистов.

Стараются хозяева поля после короткой паузы просто поиграть в контроль мяча в середине поля, заставляя соперников бегать и тратить силы.

19' Немного сбавили агрессию стамбульцы в эти минуты. Это позволило гостям провести первую контратаку и заработать свой первый угловой на левом фланге.

18' Первая замена в составе "Зимбру": вместо Влада Райляну на поле вышел Ибраима Сумах. Не хромал заменённый, а просто ушёл с поля расстроенным. Совсем не понравилась его игра тренерскому штабу за эту сыгранную треть тайма.

17' С левого фланга со стандарта последовала подача в гущу футболистов, но в чём сегодня "Зимбру" хорош, так это в игре на "втором этаже".

16' Дедечко на правом фланге обороны промахнулся в подкате по мячу, въехав точно в ногу Тадичу. Арбитр без раздумий выписал украинцу жёлтую карточку.

15' Публика на трибунах "Шюкрю Сараджоглу" в восторге, но, разумеется, она совсем не против, чтобы из родная команда учинила молдаванам форменный разгром. Не позавидовать сейчас гостям.

14' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Райан Кент!!!

"Фенербахче" начинает чувствовать запах крови. Джеко зацепился за мяч на левом краю штрафной площади, отдал пас в район 11-метровой отметки на Кента, а тот в касание пробил точно в правый нижний угол ворот.

13' Букмекеры практически не сомневаются в том, что "Фенербахче" сегодня победит. Перед стартом встречи они выражали мнение, что вице-чемпион Турции победит здесь в четыре мяча. Судя по старту матча, такой сценарий весьма вероятен, если не будет перевыполнен.

12' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ферди Кадыоглу!!!

Всё-таки недолго терпели кишинёвцы и сохраняли ничейный счёт на табло. Кадыоглу забил чудо-гол! Получил он короткий пас у левого угла штрафной площади от Тадича, после чего мастерски забросил мяч в дальнюю "девятку".

11' Стандартные положения пока что у стамбульского клуба не выглядят опасными. Видимо, тренерский штаб просто не успел отработать этот компонент игры за короткое межсезонье.