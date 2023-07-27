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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дерри Сити
0:0
Первый тайм: 31'
КуПС
0'
17' Желтая карточка
Brandon Kavanagh
20' Желтая карточка
Видьеског Аксель

Ход матча

17'
Brandon Kavanagh
 
20'
 
Видьеског Аксель

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 110
Дерри Сити 57.3% (63)
X 32.7% (36)
КуПС 10% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дерри Сити
Ничья
КуПС
2.34
3.25
3.80
Все Коэффициенты
1
Brian
Maher
2
Бойс
Ронан
6
Конноли
Марк
17
Cameron
McJannett
14
Доэрти
Бен
10
Макэлени
Патрик
23
Даммигэн
Кэмерон
8
Петчинг
Уильям
20
Brandon
Kavanagh
9
Jamie
McGonigle
7
Даффи
Майкл
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
22
Тойвомяки
Ханри
33
Хямяляйнен
Танели
38
Миеттинен
Тони
26
Видьеског
Аксель
13
Оксанен
Яакко
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
32
Tete
Yengi
9
Туоминен
Яссе
Дерри Сити
4-3-3
КуПС
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sadou Diallo 1 0.33
Даффи Майкл 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конноли Марк 1 0
Brandon Kavanagh 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видьеског Аксель 1 0

Результаты матчей

Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дерри Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1
Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:1
КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4
КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2

Результаты матчей

Дерри Сити
КуПС

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дерри Сити
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Видьеског Аксель получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Brandon Kavanagh получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ryan McBride Brandywell Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Дерри Сити 57.3% (63)
X 32.7% (36)
КуПС 10% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дерри Сити
Ничья
КуПС
2.34
3.25
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дерри Сити 0:0 КуПС онлайн

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Прогнозы на матч Дерри Сити 0:0 КуПС

Исход игры
Дерри Сити
57.3% (63)
Ничья
32.7% (36)
КуПС
10% (11)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (40)
Меньше
62.26% (66)
Обе команды забьют
Да
66.98% (71)
Нет
33.02% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (31)
2:1 Дерри Сити
25.5% (28)
1:0 Дерри Сити
23.6% (26)
1:2 КуПС
7.3% (8)
2:0 Дерри Сити
6.4% (7)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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Дерри Сити
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