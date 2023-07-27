  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дерри Сити
2:1
Конец матча
КуПС
0'
17' Желтая карточка
Brandon Kavanagh
20' Желтая карточка
Видьеског Аксель
44' Желтая карточка
Конноли Марк
0:1
45' Пенальти
Видьеског Аксель
1:1
69' Гол
Петчинг Уильям
2:1
79' Гол
Cian Kavanagh2
90'+7

Ход матча

17'
Brandon Kavanagh
 
20'
 
Видьеског Аксель
44'
Конноли Марк
 
45'
0:1
Видьеског Аксель
61'
Paul McMullan II
Brandon Kavanagh
 
68'
 
Джервис Джейк
Саволайнен Саку
68'
 
Лампинен Пири
Туоминен Яссе
69'
Петчинг Уильям
(Paul McMullan II)
1:1
70'
Cian Kavanagh2
Jamie McGonigle
 
73'
 
Биспо Габриэл
Видьеског Аксель
79'
Cian Kavanagh2
(Даффи Майкл)
2:1
84'
Sadou Diallo
Петчинг Уильям
 
84'
О'Райли Адам
Макэлени Патрик
 
88'
 
Хейнонен Артту
Ниссилья Урхо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 110
Дерри Сити 57.3% (63)
X 32.7% (36)
КуПС 10% (11)
Все прогнозы
1
Brian
Maher
2
Бойс
Ронан
6
Конноли
Марк
17
Cameron
McJannett
14
Доэрти
Бен
10
Макэлени
Патрик
23
Даммигэн
Кэмерон
8
Петчинг
Уильям
20
Brandon
Kavanagh
9
Jamie
McGonigle
7
Даффи
Майкл
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
22
Тойвомяки
Ханри
33
Хямяляйнен
Танели
38
Миеттинен
Тони
26
Видьеског
Аксель
13
Оксанен
Яакко
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
32
Tete
Yengi
9
Туоминен
Яссе
Дерри Сити
4-3-3
КуПС
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петчинг Уильям 1 0.33
Sadou Diallo 1 0.33
Cian Kavanagh2 1 0.33
Даффи Майкл 0 0
Paul McMullan II 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видьеског Аксель 1 (1) 1

Карточки

Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конноли Марк 2 0
Brandon Kavanagh 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видьеског Аксель 1 0

Результаты матчей

Дерри Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Дерри Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Дерри Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1
Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:1
КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4
КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2

Результаты матчей

Дерри Сити
КуПС

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дерри Сити
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Видьеског Аксель из команды КуПС забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ryan McBride Brandywell Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Дерри Сити 57.3% (63)
    X 32.7% (36)
    КуПС 10% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Дерри Сити 2:1 КуПС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Дерри Сити 2:1 КуПС

    Исход игры
    Дерри Сити
    57.3% (63)
    Ничья
    32.7% (36)
    КуПС
    10% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.74% (40)
    Меньше
    62.26% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.98% (71)
    Нет
    33.02% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (31)
    2:1 Дерри Сити
    25.5% (28)
    1:0 Дерри Сити
    23.6% (26)
    1:2 КуПС
    7.3% (8)
    2:0 Дерри Сити
    6.4% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     