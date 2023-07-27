Тур: 2. Стадион: Ryan McBride Brandywell Stadium.
2:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаBrandon Kavanagh
20' Желтая карточкаВидьеског Аксель
44' Желтая карточкаКонноли Марк
0:1
45' ПенальтиВидьеског Аксель
1:1
69' ГолПетчинг Уильям
2:1
79' ГолCian Kavanagh2
90'+7
Ход матча
17'
20'
44'
45'
0:1
69'
79'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
14
Доэрти
Бен
18
Сааринен
Сет
32
Tete
Yengi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Доэрти БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 О'Райли АдамНападающий
-
-
-
15 Sadou Diallo
-
-
-
26 Tadhg Ryan
-
-
Главный тренер: Ruaidhri Higgins
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Tete YengiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Бомбардиры внутри турнира
Дерри Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петчинг Уильям
|1
|0.33
|Sadou Diallo
|1
|0.33
|Cian Kavanagh2
|1
|0.33
|Даффи Майкл
|0
|0
|Paul McMullan II
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видьеског Аксель
|1 (1)
|1
Карточки
Дерри Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конноли Марк
|2
|0
|Brandon Kavanagh
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видьеског Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Дерри Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Дерри Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Дерри Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1
Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:1
КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4
КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2
Результаты матчей
Дерри Сити
КуПС
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дерри Сити
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Дерри Сити 2:1 КуПС
Исход игры
Дерри Сити
57.3% (63)
Ничья
32.7% (36)
КуПС
10% (11)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (40)
Меньше
62.26% (66)
Обе команды забьют
Да
66.98% (71)
Нет
33.02% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (31)
2:1 Дерри Сити
25.5% (28)
1:0 Дерри Сити
23.6% (26)
1:2 КуПС
7.3% (8)
2:0 Дерри Сити
6.4% (7)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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