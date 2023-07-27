Тур: 2. Стадион: Уиндзор Парк.
0:1
Первый тайм: 32'
Ход матча
13'
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
15
Холл
Бен
17
МакКи
Крис
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 МакКи КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Защитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
-
36 Rhys Annett
-
37 Ryan McKay
-
-
-
Главный тренер: Хили Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Бомбардиры внутри турнира
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|МакКи Крис
|2
|0.67
|Скотт Джек
|1
|0.33
|Купер Джэл
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|1 (1)
|1
Карточки
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финлейсон Дэниэл
|1
|1
|Matthew Fitzpatrick
|2
|0
|Кларк Мэттью II
|2
|0
|Малгрю Джейми
|1
|0
|Джонс Кристофер
|1
|0
|Купер Джэл
|1
|0
|Ньюберри Михаэль
|1
|0
|Скотт Джек
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Линфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Влазния Шкодер - Линфилд 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0
Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3
Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1
Результаты матчей
Линфилд
Погонь Щецин
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Линфилд
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогнозы на матч Линфилд 0:1 Погонь Щецин
Исход игры
Линфилд
42.7% (47)
Ничья
24.5% (27)
Погонь Щецин
32.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
41.12% (44)
Меньше
58.88% (63)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.6% (26)
2:1 Линфилд
21.8% (24)
0:1 Погонь Щецин
14.5% (16)
1:2 Погонь Щецин
14.5% (16)
1:0 Линфилд
12.7% (14)
2:0 Линфилд
5.5% (6)
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