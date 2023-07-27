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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Линфилд
0:1
Первый тайм: 32'
Погонь Щецин
0'
13' Желтая карточка
Кларк Мэттью
0:1
14' Пенальти
Гросицки Камил

Ход матча

13'
Кларк Мэттью
 
14'
0:1
Гросицки Камил

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 110
Линфилд 42.7% (47)
X 24.5% (27)
Погонь Щецин 32.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
Погонь Щецин
4.45
5.90
1.84
Все Коэффициенты
1
Джонс
Кристофер
6
Скотт
Джек
2
Финлейсон
Дэниэл
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
9
Купер
Джэл
5
Шилдс
Крис
17
МакКи
Крис
8
Макклин
Кайл
7
Миллар
Кирк
29
Matthew
Fitzpatrick
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
99
Ленговски
Матеуш
21
Гамбоа
Жоау
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
15
Вендрыховски
Марцел
9
Кулурис
Эфтимос
Линфилд
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
МакКи Крис 2 0.67
Скотт Джек 1 0.33
Купер Джэл 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 1 (1) 1

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финлейсон Дэниэл 1 1
Matthew Fitzpatrick 2 0
Кларк Мэттью II 2 0
Малгрю Джейми 1 0
Джонс Кристофер 1 0
Купер Джэл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0
Скотт Джек 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Линфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Влазния Шкодер - Линфилд 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0
Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3
Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1

Результаты матчей

Линфилд
Погонь Щецин

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Линфилд
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
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Прогнозы 110
Линфилд 42.7% (47)
X 24.5% (27)
Погонь Щецин 32.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
Погонь Щецин
4.45
5.90
1.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Линфилд 0:1 Погонь Щецин онлайн

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Прогнозы на матч Линфилд 0:1 Погонь Щецин

Исход игры
Линфилд
42.7% (47)
Ничья
24.5% (27)
Погонь Щецин
32.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
41.12% (44)
Меньше
58.88% (63)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.6% (26)
2:1 Линфилд
21.8% (24)
0:1 Погонь Щецин
14.5% (16)
1:2 Погонь Щецин
14.5% (16)
1:0 Линфилд
12.7% (14)
2:0 Линфилд
5.5% (6)
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Линфилд
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