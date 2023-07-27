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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Линфилд
2:5
Конец матча
Погонь Щецин
0'
13' Желтая карточка
Кларк Мэттью
0:1
14' Пенальти
Гросицки Камил
0:2
40' Гол
Гамбоа Жоау
45' Желтая карточка
Купер Джэл
1:2
56' Гол
Финлейсон Дэниэл
57' Желтая карточка
Макклин Кайл
1:3
63' Гол
Малец Мариуш
1:4
66' Гол
Кулурис Эфтимос
69' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
2:4
80' Гол
Холл Бен
86' Желтая карточка
Вальквист Линус
88' Желтая карточка
Холл Бен
88' Желтая карточка
Лонкар Даниель
90' Желтая карточка
Робертсон Джон
2:5
90' Гол
Форнальчик Мариуш
90'+7

Ход матча

13'
Кларк Мэттью
 
14'
0:1
Гросицки Камил
40'
0:2
Гамбоа Жоау
(Гросицки Камил)
45'
Купер Джэл
 
46'
 
Лонкар Даниель
Цех Бенедикт
54'
 
Ковальчик Себастьян
Вендрыховски Марцел
54'
 
Кужава Рафал
Ленговски Матеуш
56'
Финлейсон Дэниэл
1:2
57'
Макклин Кайл
 
63'
1:3
Малец Мариуш
66'
1:4
Кулурис Эфтимос
(Ковальчик Себастьян)
67'
 
Горгон Александр
Кулурис Эфтимос
69'
 
Гамбоа Жоау
80'
Холл Бен
(Matthew Fitzpatrick)
2:4
82'
Малгрю Джейми
Макклин Кайл
 
82'
Робертсон Джон
МакКи Крис
 
85'
 
Форнальчик Мариуш
Захович Лука
86'
 
Вальквист Линус
88'
Холл Бен
 
88'
 
Лонкар Даниель
90'
Робертсон Джон
 
90'
2:5
Форнальчик Мариуш
(Гросицки Камил)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 5 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 110
Линфилд 42.7% (47)
X 24.5% (27)
Погонь Щецин 32.7% (36)
Все прогнозы
1
Джонс
Кристофер
6
Скотт
Джек
2
Финлейсон
Дэниэл
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
9
Купер
Джэл
5
Шилдс
Крис
17
МакКи
Крис
8
Макклин
Кайл
7
Миллар
Кирк
29
Matthew
Fitzpatrick
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
99
Ленговски
Матеуш
21
Гамбоа
Жоау
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
15
Вендрыховски
Марцел
9
Кулурис
Эфтимос
Линфилд
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
МакКи Крис 2 0.67
Холл Бен 1 0.33
Финлейсон Дэниэл 1 0.33
Скотт Джек 1 0.33
Купер Джэл 0 0
Matthew Fitzpatrick 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 1 (1) 1
Кулурис Эфтимос 1 1
Гамбоа Жоау 1 1
Малец Мариуш 1 1
Форнальчик Мариуш 1 1
Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финлейсон Дэниэл 1 1
Купер Джэл 2 0
Matthew Fitzpatrick 2 0
Кларк Мэттью II 2 0
Робертсон Джон II 1 0
Малгрю Джейми 1 0
Джонс Кристофер 1 0
Холл Бен 1 0
Макклин Кайл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0
Скотт Джек 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальквист Линус 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Лонкар Даниель 1 0

Результаты матчей

Линфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
0
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Линфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Влазния Шкодер - Линфилд 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0
Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3
Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1

Результаты матчей

Линфилд
Погонь Щецин

Точный счет

2:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Линфилд
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Линфилд 42.7% (47)
    X 24.5% (27)
    Погонь Щецин 32.7% (36)
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    Где смотреть матч Линфилд 2:5 Погонь Щецин онлайн

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    Прогнозы на матч Линфилд 2:5 Погонь Щецин

    Исход игры
    Линфилд
    42.7% (47)
    Ничья
    24.5% (27)
    Погонь Щецин
    32.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.12% (44)
    Меньше
    58.88% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    64.49% (69)
    Нет
    35.51% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.6% (26)
    2:1 Линфилд
    21.8% (24)
    0:1 Погонь Щецин
    14.5% (16)
    1:2 Погонь Щецин
    14.5% (16)
    1:0 Линфилд
    12.7% (14)
    2:0 Линфилд
    5.5% (6)
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