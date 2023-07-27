Тур: 2. Стадион: Уиндзор Парк.
2:5
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаКларк Мэттью
0:1
14' ПенальтиГросицки Камил
0:2
40' ГолГамбоа Жоау
45' Желтая карточкаКупер Джэл
1:2
56' ГолФинлейсон Дэниэл
57' Желтая карточкаМакклин Кайл
1:3
63' ГолМалец Мариуш
1:4
66' ГолКулурис Эфтимос
69' Желтая карточкаГамбоа Жоау
2:4
80' ГолХолл Бен
86' Желтая карточкаВальквист Линус
88' Желтая карточкаХолл Бен
88' Желтая карточкаЛонкар Даниель
90' Желтая карточкаРобертсон Джон
2:5
90' ГолФорнальчик Мариуш
90'+7
Ход матча
13'
14'
0:1
40'
0:2
45'
56'
1:2
57'
63'
1:3
66'
69'
80'
2:4
86'
88'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
5 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
15
Холл
Бен
17
МакКи
Крис
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 МакКи КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Защитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
-
36 Rhys Annett
-
37 Ryan McKay
-
-
-
Главный тренер: Хили Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Бомбардиры внутри турнира
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|МакКи Крис
|2
|0.67
|Холл Бен
|1
|0.33
|Финлейсон Дэниэл
|1
|0.33
|Скотт Джек
|1
|0.33
|Купер Джэл
|0
|0
|Matthew Fitzpatrick
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|1 (1)
|1
|Кулурис Эфтимос
|1
|1
|Гамбоа Жоау
|1
|1
|Малец Мариуш
|1
|1
|Форнальчик Мариуш
|1
|1
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
Карточки
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финлейсон Дэниэл
|1
|1
|Купер Джэл
|2
|0
|Matthew Fitzpatrick
|2
|0
|Кларк Мэттью II
|2
|0
|Робертсон Джон II
|1
|0
|Малгрю Джейми
|1
|0
|Джонс Кристофер
|1
|0
|Холл Бен
|1
|0
|Макклин Кайл
|1
|0
|Ньюберри Михаэль
|1
|0
|Скотт Джек
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальквист Линус
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Лонкар Даниель
|1
|0
Результаты матчей
Линфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
0
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Линфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Влазния Шкодер - Линфилд 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0
Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3
Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1
Результаты матчей
Линфилд
Погонь Щецин
Точный счет
2:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Линфилд
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Линфилд 2:5 Погонь Щецин
Исход игры
Линфилд
42.7% (47)
Ничья
24.5% (27)
Погонь Щецин
32.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
41.12% (44)
Меньше
58.88% (63)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.6% (26)
2:1 Линфилд
21.8% (24)
0:1 Погонь Щецин
14.5% (16)
1:2 Погонь Щецин
14.5% (16)
1:0 Линфилд
12.7% (14)
2:0 Линфилд
5.5% (6)
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