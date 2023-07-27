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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Крузейдерс
1:0
Первый тайм: 17'
Русенборг
0'
1:0
11' Гол
Лоури Филип

Ход матча

11'
Лоури Филип
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 110
Крузейдерс 4.5% (5)
X 10.9% (12)
Русенборг 84.5% (93)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крузейдерс
Ничья
Русенборг
5.32
4.05
1.95
Все Коэффициенты
33
Таффей
Джонатан
23
МакКиоун
Рори
2
Бернс
Билли
7
Лоури
Филип
20
Daniel
Larmour
8
Кеннеди
Бен
22
Хитли
Пол
25
Ross
Clarke1
14
Форсайт
Джордан
9
Adam
Lecky
15
Jarlath
O'Rourke
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Роджерс
Сэмюэль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
18
Бьёрло
Мортен
8
Бёркеейет
Тобиас
20
Тагсет
Эдвард
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
Крузейдерс
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Крузейдерс
Русенборг

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЕ
7:2
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хитли Пол 1 0.33
Форсайт Джордан 1 0.33
Ross Clarke1 1 0.33
Adam Lecky 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Крузейдерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винчестер Джуд 1 0
Хитли Пол 1 0
Форсайт Джордан 1 0
Daniel Larmour 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Крузейдерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Крузейдерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейдерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Харлэнд и Вульф Велдерс - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Хака 1:0 Крузейдерс - Глазго Рейнджерс-2 1:3 Хака - Крузейдерс 2:2
Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0 Гленавон - Крузейдерс 2:2
Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0

Результаты матчей

Крузейдерс
Русенборг

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Крузейдерс
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Г О О О О Л - Лоури Филип бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seaview. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Крузейдерс 4.5% (5)
X 10.9% (12)
Русенборг 84.5% (93)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крузейдерс
Ничья
Русенборг
5.32
4.05
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Крузейдерс 1:0 Русенборг онлайн

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Прогнозы на матч Крузейдерс 1:0 Русенборг

Исход игры
Крузейдерс
4.5% (5)
Ничья
10.9% (12)
Русенборг
84.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (64)
Меньше
40.74% (44)
Обе команды забьют
Да
64.81% (70)
Нет
35.19% (38)
Популярный счёт
1:2 Русенборг
44.5% (49)
0:1 Русенборг
23.6% (26)
0:2 Русенборг
8.2% (9)
1:1 Ничья
7.3% (8)
2:1 Крузейдерс
3.6% (4)
1:3 Русенборг
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:3 Русенборг
1.8% (2)
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