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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Крузейдерс
2:2
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
11' Гол
Лоури Филип
1:1
30' Гол
Хольсе Карло
1:2
42' Пенальти
Сэтер Оле Кристиан
2:2
74' Гол в свои ворота
Рейтан Эрленд Даль
85' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
89' Желтая карточка
Бернс Билли
90' Желтая карточка
Lloyd Anderson
90'+5

Ход матча

11'
Лоури Филип
1:0
30'
1:1
Хольсе Карло
42'
1:2
Сэтер Оле Кристиан
65'
 
Садику Агон
Сэтер Оле Кристиан
65'
 
Шелбред Пер-Сильян
Бёркеейет Тобиас
65'
Винчестер Джуд
Adam Lecky
 
73'
Оуэнс Джордан
Кеннеди Бен
 
73'
Lloyd Anderson
Ross Clarke1
 
74'
Рейтан Эрленд Даль
2:2
79'
 
Вяянянен Сантери
Бьёрло Мортен
85'
 
Вяянянен Сантери
89'
Бернс Билли
 
90'
 
Ростен Хокон
Нельсон Джейден
90'
Lloyd Anderson
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогнозы 110
Крузейдерс 4.5% (5)
X 10.9% (12)
Русенборг 84.5% (93)
Все прогнозы
33
Таффей
Джонатан
23
МакКиоун
Рори
2
Бернс
Билли
7
Лоури
Филип
20
Daniel
Larmour
8
Кеннеди
Бен
22
Хитли
Пол
25
Ross
Clarke1
14
Форсайт
Джордан
9
Adam
Lecky
15
Jarlath
O'Rourke
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Роджерс
Сэмюэль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
18
Бьёрло
Мортен
8
Бёркеейет
Тобиас
20
Тагсет
Эдвард
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
Крузейдерс
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Крузейдерс
Русенборг

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЕ
7:2
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лоури Филип 1 0.33
Хитли Пол 1 0.33
Форсайт Джордан 1 0.33
Ross Clarke1 1 0.33
Adam Lecky 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 1 1
Сэтер Оле Кристиан 1 (1) 1

Карточки

Крузейдерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернс Билли 1 0
Винчестер Джуд 1 0
Lloyd Anderson 1 0
Хитли Пол 1 0
Форсайт Джордан 1 0
Daniel Larmour 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вяянянен Сантери 1 0

Результаты матчей

Крузейдерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Крузейдерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейдерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Харлэнд и Вульф Велдерс - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Хака 1:0 Крузейдерс - Глазго Рейнджерс-2 1:3 Хака - Крузейдерс 2:2
Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0 Гленавон - Крузейдерс 2:2
Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0

Результаты матчей

Крузейдерс
Русенборг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крузейдерс
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
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    Прогнозы 110
    Крузейдерс 4.5% (5)
    X 10.9% (12)
    Русенборг 84.5% (93)
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    Прогнозы на матч Крузейдерс 2:2 Русенборг

    Исход игры
    Крузейдерс
    4.5% (5)
    Ничья
    10.9% (12)
    Русенборг
    84.5% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (64)
    Меньше
    40.74% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    64.81% (70)
    Нет
    35.19% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Русенборг
    44.5% (49)
    0:1 Русенборг
    23.6% (26)
    0:2 Русенборг
    8.2% (9)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    2:1 Крузейдерс
    3.6% (4)
    1:3 Русенборг
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:3 Русенборг
    1.8% (2)
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