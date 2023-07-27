Тур: 2. Стадион: Сивью.
2:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолЛоури Филип
1:1
30' ГолХольсе Карло
1:2
42' ПенальтиСэтер Оле Кристиан
2:2
74' Гол в свои воротаРейтан Эрленд Даль
85' Желтая карточкаВяянянен Сантери
89' Желтая карточкаБернс Билли
90' Желтая карточкаLloyd Anderson
90'+5
Ход матча
11'
1:0
30'
1:1
42'
74'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
22
Хитли
Пол
25
Ross
Clarke1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хитли ПолПолузащитник
-
25 Ross Clarke1Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Смит МалакиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jay Boyd
-
-
11 James Teelan
-
41 Ryan Kerr
-
-
29 Corrie Burns
-
Главный тренер: Stephen Baxter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ростен ХоконЗащитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Маален Свейн
История личных встреч
Крузейдерс
Русенборг
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Крузейдерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лоури Филип
|1
|0.33
|Хитли Пол
|1
|0.33
|Форсайт Джордан
|1
|0.33
|Ross Clarke1
|1
|0.33
|Adam Lecky
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|1
|1
|Сэтер Оле Кристиан
|1 (1)
|1
Карточки
Крузейдерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернс Билли
|1
|0
|Винчестер Джуд
|1
|0
|Lloyd Anderson
|1
|0
|Хитли Пол
|1
|0
|Форсайт Джордан
|1
|0
|Daniel Larmour
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вяянянен Сантери
|1
|0
Результаты матчей
Крузейдерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Крузейдерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейдерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Харлэнд и Вульф Велдерс - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Хака 1:0 Крузейдерс - Глазго Рейнджерс-2 1:3 Хака - Крузейдерс 2:2
Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0 Гленавон - Крузейдерс 2:2
Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Результаты матчей
Крузейдерс
Русенборг
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Крузейдерс
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Крузейдерс 2:2 Русенборг
Исход игры
Крузейдерс
4.5% (5)
Ничья
10.9% (12)
Русенборг
84.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (64)
Меньше
40.74% (44)
Обе команды забьют
Да
64.81% (70)
Нет
35.19% (38)
Популярный счёт
1:2 Русенборг
44.5% (49)
0:1 Русенборг
23.6% (26)
0:2 Русенборг
8.2% (9)
1:1 Ничья
7.3% (8)
2:1 Крузейдерс
3.6% (4)
1:3 Русенборг
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:3 Русенборг
1.8% (2)
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