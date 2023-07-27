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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ворскла
0:0
Первый тайм: 12'
Дила
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 107
Ворскла 85% (91)
X 11.2% (12)
Дила 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Дила
2.38
3.45
4.59
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
74
Tiago
Santana
27
Крупский
Илья
95
Родригес
Фелипе
II
18
Павлюк
Евгений
10
Юрченко
Владлен
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
38
Челядин
Артём
21
Кучеренко
Евгений
30
Читеишвили
Реваз
26
Tornike
Dzotsenidze
3
Zurab
Tevzadze
25
Вандерсон
ду
Карму
23
Jean
Victor
5
Алеф
11
Otar
Parulava
7
Honore
Gomis
22
Ковталюк
Николай
10
Гэйл
Тььерри
Ворскла
4-4-2
Дила
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дила
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеф 1 0.5
Ковталюк Николай 1 0.5
Гэйл Тььерри 1 0.5
Tornike Dzotsenidze 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дила
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сардалишвили Мишико 1 0
Алеф 1 0
Ковталюк Николай 1 0
Zurab Tevzadze 1 0
Andrey Demchenko I 1 0
Читеишвили Реваз 1 0

Результаты матчей

Ворскла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Ворскла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Ворскла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2
Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3
Дила
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1
Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0 Дила - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0

Результаты матчей

Ворскла
Дила

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Дила

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Tychy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Ворскла 85% (91)
X 11.2% (12)
Дила 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Дила
2.38
3.45
4.59
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ворскла 0:0 Дила онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Дила

Исход игры
Ворскла
86.4% (95)
Ничья
10% (11)
Дила
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
54.63% (59)
Нет
45.37% (49)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
41.8% (46)
1:0 Ворскла
25.5% (28)
2:0 Ворскла
15.5% (17)
1:1 Ничья
9.1% (10)
1:2 Дила
1.8% (2)
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