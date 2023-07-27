Тур: 2. Стадион: Городской (Тыхы).
0'
34' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
39' Желтая карточкаРодригес Фелипе
56' Желтая карточкаZurab Tevzadze
0:1
57' ГолКовталюк Николай
1:1
73' ГолРодригес Фелипе
2:1
90' ГолКане Ибрахим
90' Желтая карточкаАндроникашвили Александре
90' Желтая карточкаTornike Dzotsenidze
90' Желтая карточкаКовталюк Николай
90' Желтая карточкаПавлюк Евгений
90'+6
Ход матча
39'
56'
57'
0:1
73'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
50
Кане
Ибрахим
23
Jean
Victor
5
Алеф
10
Гэйл
Тььерри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jean VictorПолузащитник
-
5 АлефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гэйл ТььерриНападающий
- Запасные игроки
-
33 Ramaric EtouЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Demchenko
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Фелипе II
|1
|1
|Кане Ибрахим
|1
|1
|Степанюк Руслан
|0
|0
Дила
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковталюк Николай
|2
|0.67
|Алеф
|1
|0.33
|Гэйл Тььерри
|1
|0.33
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
Дила
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Zurab Tevzadze
|2
|0
|Сардалишвили Мишико
|1
|0
|Алеф
|1
|0
|Andrey Demchenko I
|1
|0
|Читеишвили Реваз
|1
|0
|Tornike Dzotsenidze
|1
|0
|Андроникашвили Александре
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Ворскла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2
Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3
Дила
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1
Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0 Дила - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0
Результаты матчей
Ворскла
Дила
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Дила
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ворскла 2:1 Дила
Исход игры
Ворскла
86.4% (95)
Ничья
10% (11)
Дила
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
54.63% (59)
Нет
45.37% (49)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
41.8% (46)
1:0 Ворскла
25.5% (28)
2:0 Ворскла
15.5% (17)
1:1 Ничья
9.1% (10)
1:2 Дила
1.8% (2)
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