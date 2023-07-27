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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ворскла
2:1
Конец матча
Дила
0'
34' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
39' Желтая карточка
Родригес Фелипе
56' Желтая карточка
Zurab Tevzadze
0:1
57' Гол
Ковталюк Николай
1:1
73' Гол
Родригес Фелипе
2:1
90' Гол
Кане Ибрахим
90' Желтая карточка
Андроникашвили Александре
90' Желтая карточка
Tornike Dzotsenidze
90' Желтая карточка
Ковталюк Николай
90' Желтая карточка
Павлюк Евгений
90'+6

Ход матча

34'
Чеснаков Владимир
 
39'
Родригес Фелипе
 
56'
 
Zurab Tevzadze
57'
0:1
Ковталюк Николай
69'
 
Сардалишвили Мишико
Otar Parulava
69'
 
Андроникашвили Александре
Jean Victor
73'
Родригес Фелипе
(Степанюк Руслан)
1:1
74'
Нестеренко Иван
Юрченко Владлен
 
74'
Скляр Александр
Челядин Артём
 
74'
 
Bantu Mzwakali
Гэйл Тььерри
80'
 
Кухианидзе Серго
Honore Gomis
83'
Хрипчук Даниил
Tiago Santana
 
90'
Кане Ибрахим
2:1
90'
 
Андроникашвили Александре
90'
 
Tornike Dzotsenidze
90'
 
Ковталюк Николай
90'
Павлюк Евгений
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Ворскла 86.4% (95)
X 10% (11)
Дила 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
74
Tiago
Santana
27
Крупский
Илья
95
Родригес
Фелипе
II
18
Павлюк
Евгений
10
Юрченко
Владлен
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
38
Челядин
Артём
21
Кучеренко
Евгений
30
Читеишвили
Реваз
26
Tornike
Dzotsenidze
3
Zurab
Tevzadze
25
Вандерсон
ду
Карму
23
Jean
Victor
5
Алеф
11
Otar
Parulava
7
Honore
Gomis
22
Ковталюк
Николай
10
Гэйл
Тььерри
Ворскла
4-4-2
Дила
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Фелипе II 1 1
Кане Ибрахим 1 1
Степанюк Руслан 0 0
Дила
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковталюк Николай 2 0.67
Алеф 1 0.33
Гэйл Тььерри 1 0.33
Tornike Dzotsenidze 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеснаков Владимир 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Дила
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковталюк Николай 2 0
Zurab Tevzadze 2 0
Сардалишвили Мишико 1 0
Алеф 1 0
Andrey Demchenko I 1 0
Читеишвили Реваз 1 0
Tornike Dzotsenidze 1 0
Андроникашвили Александре 1 0

Результаты матчей

Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Ворскла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2
Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3
Дила
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1
Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0 Дила - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0

Результаты матчей

Ворскла
Дила

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Дила

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Родригес Фелипе II получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Tychy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Ворскла 86.4% (95)
    X 10% (11)
    Дила 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ворскла 2:1 Дила онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ворскла 2:1 Дила

    Исход игры
    Ворскла
    86.4% (95)
    Ничья
    10% (11)
    Дила
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (50)
    Меньше
    53.7% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    54.63% (59)
    Нет
    45.37% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Ворскла
    41.8% (46)
    1:0 Ворскла
    25.5% (28)
    2:0 Ворскла
    15.5% (17)
    1:1 Ничья
    9.1% (10)
    1:2 Дила
    1.8% (2)
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