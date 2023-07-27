Первый тайм

15' Затягивается у нас пауза в матче, медики никак не могут поднять на ноги футболиста.

14' Мекич в игровом моменте получил повреждение. пауза в игре у нас.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! "Железничар"!!!

Розыгрыш углового не получился с левого фланга, вторая волна получилась с левого фланга. Навес на дальнюю штангу, и Харачич, перевисел всю оборону соперника, расстрелял головой ближний угол ворот. Голкипер гостей не успел сместиться и пропустил.

12' Два в два убежали хозяева поля. Крпич оказался на острие атаки, но защитник "Нефтчи" в изумительном подкате выбил мяч на угловой.

11' Атаку провели футболисты "Железничар" левым флангом, но у самой лицевой линии футболист хозяев поля умудрился забраться в офсайд.

10' Первый удар по воротам состоялся! Гости организовали очередную атаку по правому флангу, прошло небольшое смещение в центр, и последовал удар из-за пределов штрафной. Хлёстко, но совсем мимо. Бил Сайеф.