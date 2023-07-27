Тур: 2. Стадион: Грбавица.
1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
24
Галич
Марин
19
Дрина
Амар
18
Бибер
Эдин
26
Амоа
Джозеф
17
Дрльо
Андрия
26
Булудов
Омар
44
Матиас
Юри
23
Ябер
Атас
10
Озобич
Филип
11
Лебон
Келан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Галич МаринЗащитник
-
19 Дрина АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Бибер ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Амоа ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дрльо АндрияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Муфтик ВедадВратарь
- Защитник
-
77 Овчина ХарисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бека ОмарПолузащитник
-
14 Штилич СемирПолузащитник
-
11 Гасал ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Aiman Semdin
-
Главный тренер: Башич Нермин
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Булудов ОмарЗащитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ябер АтасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Озобич ФилипНападающий
-
11 Лебон КеланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Джафаров РзаВратарь
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
- Защитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
-
99 Коффи ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Муту Адриан
Бомбардиры внутри турнира
Железничар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харачич Дженан
|2
|0.67
|Крпич Сулейман
|1
|0.33
|Яшаревич Ирфан
|0
|0
Нефтчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Железничар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амоа Джозеф
|2
|0
|Дрина Амар
|2
|0
|Косорич Александар
|1
|0
|Рустемович Эдин
|1
|0
|Мулалич Айдин
|1
|0
Нефтчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Железничар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Железничар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Железничар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Минск - Железничар 1:2 Железничар - Динамо Минск 2:2 Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1
Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2 Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0
Нефтчи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1
Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1
Результаты матчей
Железничар
Нефтчи
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Железничар
Нефтчи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Железничар 1:0 Нефтчи
Исход игры
Железничар
54.3% (69)
Ничья
26% (33)
Нефтчи
19.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
48.36% (59)
Меньше
51.64% (63)
Обе команды забьют
Да
68.85% (84)
Нет
31.15% (38)
Популярный счёт
2:1 Железничар
26% (33)
1:1 Ничья
20.5% (26)
1:0 Железничар
19.7% (25)
1:2 Нефтчи
15% (19)
2:0 Железничар
7.1% (9)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:2 Нефтчи
1.6% (2)
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