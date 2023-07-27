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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Железничар
1:0
Первый тайм: 17'
Нефтчи
0'
1:0
12' Гол
Харачич Дженан

Ход матча

12'
Харачич Дженан
(Мекич Недим)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 127
Железничар 54.3% (69)
X 26% (33)
Нефтчи 19.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Железничар
Ничья
Нефтчи
2.75
3.25
3.06
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мулалич
Айдин
24
Галич
Марин
19
Дрина
Амар
5
Косорич
Александар
33
Яшаревич
Ирфан
18
Бибер
Эдин
8
Мекич
Недим
26
Амоа
Джозеф
7
Крпич
Сулейман
17
Дрльо
Андрия
9
Харачич
Дженан
1
Бркич
Иван
26
Булудов
Омар
44
Матиас
Юри
4
Тамаш
Марк
7
Алиев
Азер
23
Ябер
Атас
8
Махмудов
Эмин
14
Паскуаль
Эдди
5
Сайеф
Кеннет
10
Озобич
Филип
11
Лебон
Келан
Железничар
4-2-3-1
Нефтчи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Железничар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харачич Дженан 2 0.67
Крпич Сулейман 1 0.33
Яшаревич Ирфан 0 0
Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Железничар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амоа Джозеф 2 0
Дрина Амар 2 0
Косорич Александар 1 0
Рустемович Эдин 1 0
Мулалич Айдин 1 0
Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Железничар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Железничар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Железничар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Минск - Железничар 1:2 Железничар - Динамо Минск 2:2 Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1
Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2 Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0
Нефтчи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1
Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1

Результаты матчей

Железничар
Нефтчи

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Железничар
Нефтчи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Затягивается у нас пауза в матче, медики никак не могут поднять на ноги футболиста. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Мекич в игровом моменте получил повреждение. пауза в игре у нас. 
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! "Железничар"!!!
    Розыгрыш углового не получился с левого фланга, вторая волна получилась с левого фланга. Навес на дальнюю штангу, и Харачич, перевисел всю оборону соперника, расстрелял головой ближний угол ворот. Голкипер гостей не успел сместиться и пропустил.  
  • 12'
    Два в два убежали хозяева поля. Крпич оказался на острие атаки, но защитник "Нефтчи" в изумительном подкате выбил мяч на угловой. 
  • Офсайд
    11'
    Атаку провели футболисты "Железничар" левым флангом, но у самой лицевой линии футболист хозяев поля умудрился забраться в офсайд. 
  • 10'
    Первый удар по воротам состоялся! Гости организовали очередную атаку по правому флангу, прошло небольшое смещение в центр, и последовал удар из-за пределов штрафной. Хлёстко, но совсем мимо. Бил Сайеф.
  • 9'
    Вообще не выпускают с половину поля футболисты "Нефтчи" своего соперника. Атака за атакой идёт на ворота "Железничара", но до опасных моментов пока очень далеко. 
  • 8'
    Азер Алиев промчался по левому флангу атаки, сделал высокую навесную передачу, сразу три игрока "Нефтчи" готовы были откликнулся в штрайной, но в итоге мяч перелетел всех игроков. 
  • 7'
    Игра в центре поля, пока гости больше владеют мячом. До опасных моментов пока дело не доходит. 
  • 6'
    Футболисты "Нефтчи" разыграли аут на левом фланге обороны и начинают очередную атаку на ворота соперника.
  • 4'
    Сумбурное начало встречи, команды пока только присматриваются друг к другу, совершая дикое количество ошибок. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток! Поехали!
  • Первый тайм
  • 12'
    Мекич Недим сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Dzenan Haracic бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grbavica Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Железничар 1:0 Нефтчи

Исход игры
Железничар
54.3% (69)
Ничья
26% (33)
Нефтчи
19.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
48.36% (59)
Меньше
51.64% (63)
Обе команды забьют
Да
68.85% (84)
Нет
31.15% (38)
Популярный счёт
2:1 Железничар
26% (33)
1:1 Ничья
20.5% (26)
1:0 Железничар
19.7% (25)
1:2 Нефтчи
15% (19)
2:0 Железничар
7.1% (9)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:2 Нефтчи
1.6% (2)
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Железничар
Нефтчи
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