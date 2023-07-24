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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Железничар
 
Позже
Нефтчи
Прогнозы 48
Железничар 54.2% (26)
X 22.9% (11)
Нефтчи 22.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Железничар
Ничья
Нефтчи
2.45
3.30
3.10
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Железничар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харачич Дженан 2 1
Крпич Сулейман 1 0.5
Яшаревич Ирфан 0 0
Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Железничар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амоа Джозеф 2 0
Дрина Амар 2 0
Косорич Александар 1 0
Рустемович Эдин 1 0
Мулалич Айдин 1 0
Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Железничар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Железничар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Железничар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Минск - Железничар 1:2 Железничар - Динамо Минск 2:2 Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1
Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2 Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0
Нефтчи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1
Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1

Результаты матчей

Железничар
Нефтчи

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Железничар
Нефтчи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Железничар - Нефтчи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Железничар 54.2% (26)
    X 22.9% (11)
    Нефтчи 22.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Железничар
    Ничья
    Нефтчи
    2.45
    3.30
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Железничар - Нефтчи онлайн

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    Прогнозы на матч Железничар - Нефтчи

    Исход игры
    Железничар
    54.2% (26)
    Ничья
    22.9% (11)
    Нефтчи
    22.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Железничар
    33.3% (16)
    1:2 Нефтчи
    20.8% (10)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    1:0 Железничар
    12.5% (6)
    2:0 Железничар
    6.3% (3)
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    Нефтчи
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