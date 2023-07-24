Тур: 2. Стадион: Грбавица.
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Бомбардиры внутри турнира
Железничар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харачич Дженан
|2
|1
|Крпич Сулейман
|1
|0.5
|Яшаревич Ирфан
|0
|0
Нефтчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Железничар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амоа Джозеф
|2
|0
|Дрина Амар
|2
|0
|Косорич Александар
|1
|0
|Рустемович Эдин
|1
|0
|Мулалич Айдин
|1
|0
Нефтчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Железничар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Железничар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Железничар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Минск - Железничар 1:2 Железничар - Динамо Минск 2:2 Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1
Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2 Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0
Нефтчи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1
Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1
Результаты матчей
Железничар
Нефтчи
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Железничар
Нефтчи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Железничар - Нефтчи
Исход игры
Железничар
54.2% (26)
Ничья
22.9% (11)
Нефтчи
22.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
2:1 Железничар
33.3% (16)
1:2 Нефтчи
20.8% (10)
1:1 Ничья
20.8% (10)
1:0 Железничар
12.5% (6)
2:0 Железничар
6.3% (3)
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