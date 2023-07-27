Тур: 2. Стадион: Шектой.
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
20
Варга
Бенце
26
Сюч
Корнель
12
Gabor
Szalai
31
Bence
Kiss
21
Леони
Матеус
16
Пуринс
Нильс
21
Муса
Баба
14
Бабец
Хрвое
18
Регжа
Марко
- Основной состав
-
20 Варга БенцеВратарь
-
26 Сюч КорнельЗащитник
- Защитник
-
12 Gabor SzalaiЗащитник
- Полузащитник
-
31 Bence KissПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Леони МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
-
99 Сендреи АкошНападающий
-
17 Zoltan Bodor
-
22 Barna Toth
-
25 Наги Оливер
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Istvan Szabo
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муса БабаПолузащитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Регжа МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Brian Pena
-
-
Главный тренер: Tomislav Stipic
Бомбардиры внутри турнира
Кечкемет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регжа Марко
|1
|0.33
|Douglas Franco2
|1
|0.33
|Сойсало Микаэль
|0
|0
Карточки
Кечкемет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Музинга Нгонда
|1
|0
|Бабец Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Кечкемет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Кечкемет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Кечкемет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Кечкемет
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Кечкемет - Ходмезовасархей ФК 4:0 Кечкемет - Айка 5:1 Кечкемет - Бекешчаба 1:0 Гонвед - Кечкемет 0:2
Вараждин - Кечкемет 2:1 Алюминий - Кечкемет 1:2 Тисакечке - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Кишварда 1:0 Уйпешт - Кечкемет 3:0 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Гонвед - Кечкемет 1:0 Кечкемет - Пакш 2:3 Фехервар - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Пушкаш-Академия - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Мезёкёвешд 0:1 Сегед - Кечкемет 0:2 Дебрецен - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Вашаш 2:0 Кишварда - Кечкемет 0:1
Рига
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тукумс 2000 - Рига 0:6 Викингур Рейкьявик - Рига 1:0 Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Рига - Ауда 1:0
Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3 Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0 Рига - Метта 4:0 Супер Нова - Рига 0:4
Результаты матчей
Кечкемет
Рига
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кечкемет
Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кечкемет 0:0 Рига
Исход игры
Кечкемет
33.9% (37)
Ничья
43.1% (47)
Рига
22.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (26)
Меньше
75.93% (82)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (43)
1:0 Кечкемет
16.5% (18)
2:1 Кечкемет
11% (12)
1:2 Рига
9.2% (10)
0:1 Рига
6.4% (7)
2:0 Кечкемет
5.5% (6)
0:0 Ничья
3.7% (4)
0:2 Рига
3.7% (4)
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