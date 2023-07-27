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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Кечкемет
0:0
Первый тайм: 43'
Рига
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 108
Кечкемет 33.3% (36)
X 43.5% (47)
Рига 23.1% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кечкемет
Ничья
Рига
3.50
3.40
3.00
Все Коэффициенты
20
Варга
Бенце
26
Сюч
Корнель
18
Csaba
Belenyesi
12
Gabor
Szalai
9
Майер
Милан
31
Bence
Kiss
16
Martin
Levente
Vago
29
Soma
Szuhodovszki
21
Леони
Матеус
7
Gergo
Palinkas
8
Bence
Zoltan
Bano-Szabo
16
Пуринс
Нильс
13
Юрковскис
Райвис
34
Черномордийс
Антонийс
15
Босанчич
Петар
25
Музинга
Нгонда
21
Муса
Баба
14
Бабец
Хрвое
10
Douglas
Franco2
11
Сойсало
Микаэль
8
Йойич
Милош
18
Регжа
Марко
Кечкемет
3-5-2
Рига
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кечкемет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регжа Марко 1 0.33
Douglas Franco2 1 0.33
Сойсало Микаэль 0 0

Карточки

Кечкемет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Музинга Нгонда 1 0
Бабец Хрвое 1 0

Результаты матчей

Кечкемет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Кечкемет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Кечкемет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кечкемет
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Кечкемет - Ходмезовасархей ФК 4:0 Кечкемет - Айка 5:1 Кечкемет - Бекешчаба 1:0 Гонвед - Кечкемет 0:2
Вараждин - Кечкемет 2:1 Алюминий - Кечкемет 1:2 Тисакечке - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Кишварда 1:0 Уйпешт - Кечкемет 3:0 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Гонвед - Кечкемет 1:0 Кечкемет - Пакш 2:3 Фехервар - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Пушкаш-Академия - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Мезёкёвешд 0:1 Сегед - Кечкемет 0:2 Дебрецен - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Вашаш 2:0 Кишварда - Кечкемет 0:1
Рига
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тукумс 2000 - Рига 0:6 Викингур Рейкьявик - Рига 1:0 Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Рига - Ауда 1:0
Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3 Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0 Рига - Метта 4:0 Супер Нова - Рига 0:4

Результаты матчей

Кечкемет
Рига

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кечкемет
Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 108
Кечкемет 33.3% (36)
X 43.5% (47)
Рига 23.1% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кечкемет
Ничья
Рига
3.50
3.40
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кечкемет 0:0 Рига онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кечкемет 0:0 Рига

Исход игры
Кечкемет
33.9% (37)
Ничья
43.1% (47)
Рига
22.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (26)
Меньше
75.93% (82)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (43)
1:0 Кечкемет
16.5% (18)
2:1 Кечкемет
11% (12)
1:2 Рига
9.2% (10)
0:1 Рига
6.4% (7)
2:0 Кечкемет
5.5% (6)
0:0 Ничья
3.7% (4)
0:2 Рига
3.7% (4)
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