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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Кечкемет
2:1
Конец матча
Рига
0'
51' Желтая карточка
Тайво Абдулрахман
1:0
52' Пенальти
Soma Szuhodovszki
57' Желтая карточка
Gabor Szalai
57' Желтая карточка
Черномордийс Антонийс
81' Желтая карточка
Манкенда Готье
2:0
85' Гол
Gergo Palinkas
2:1
86' Гол
Контрерас Антони
90'+6

Ход матча

46'
Месхи Михаил
Bence Zoltan Bano-Szabo
 
46'
 
Тайво Абдулрахман
Регжа Марко
46'
 
Манкенда Готье
Сойсало Микаэль
46'
 
Brian Pena
Бабец Хрвое
51'
 
Тайво Абдулрахман
51'
 
Дашкевич Эдуард
Юрковскис Райвис
52'
Soma Szuhodovszki
1:0
57'
Gabor Szalai
 
57'
 
Черномордийс Антонийс
72'
Barna Toth
Bence Kiss
 
78'
 
Контрерас Антони
Douglas Franco2
81'
 
Манкенда Готье
85'
Gergo Palinkas
(Barna Toth)
2:0
86'
2:1
Контрерас Антони
(Музинга Нгонда)
87'
Krisztian Nagy2
Gergo Palinkas
 
90'
Ийинбор Патрик
Martin Levente Vago
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 109
Кечкемет 33.9% (37)
X 43.1% (47)
Рига 22.9% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
20
Варга
Бенце
26
Сюч
Корнель
18
Csaba
Belenyesi
12
Gabor
Szalai
9
Майер
Милан
31
Bence
Kiss
16
Martin
Levente
Vago
29
Soma
Szuhodovszki
21
Леони
Матеус
7
Gergo
Palinkas
8
Bence
Zoltan
Bano-Szabo
16
Пуринс
Нильс
13
Юрковскис
Райвис
34
Черномордийс
Антонийс
15
Босанчич
Петар
25
Музинга
Нгонда
21
Муса
Баба
14
Бабец
Хрвое
10
Douglas
Franco2
11
Сойсало
Микаэль
8
Йойич
Милош
18
Регжа
Марко
Кечкемет
3-5-2
Рига
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кечкемет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gergo Palinkas 1 1
Soma Szuhodovszki 1 (1) 1
Barna Toth 0 0
Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регжа Марко 1 0.33
Контрерас Антони 1 0.33
Douglas Franco2 1 0.33
Сойсало Микаэль 0 0
Музинга Нгонда 0 0

Карточки

Кечкемет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Csaba Belenyesi 1 0
Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черномордийс Антонийс 1 0
Манкенда Готье 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Музинга Нгонда 1 0
Бабец Хрвое 1 0

Результаты матчей

Кечкемет
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Кечкемет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Кечкемет
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Кечкемет
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Кечкемет - Ходмезовасархей ФК 4:0 Кечкемет - Айка 5:1 Кечкемет - Бекешчаба 1:0 Гонвед - Кечкемет 0:2
Вараждин - Кечкемет 2:1 Алюминий - Кечкемет 1:2 Тисакечке - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Кишварда 1:0 Уйпешт - Кечкемет 3:0 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Гонвед - Кечкемет 1:0 Кечкемет - Пакш 2:3 Фехервар - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Пушкаш-Академия - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Мезёкёвешд 0:1 Сегед - Кечкемет 0:2 Дебрецен - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Вашаш 2:0 Кишварда - Кечкемет 0:1
Рига
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тукумс 2000 - Рига 0:6 Викингур Рейкьявик - Рига 1:0 Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Рига - Ауда 1:0
Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3 Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0 Рига - Метта 4:0 Супер Нова - Рига 0:4

Результаты матчей

Кечкемет
Рига

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кечкемет
Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
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    Прогнозы 109
    Кечкемет 33.9% (37)
    X 43.1% (47)
    Рига 22.9% (25)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кечкемет 2:1 Рига

    Исход игры
    Кечкемет
    33.9% (37)
    Ничья
    43.1% (47)
    Рига
    22.9% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.07% (26)
    Меньше
    75.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    62.04% (67)
    Нет
    37.96% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.4% (43)
    1:0 Кечкемет
    16.5% (18)
    2:1 Кечкемет
    11% (12)
    1:2 Рига
    9.2% (10)
    0:1 Рига
    6.4% (7)
    2:0 Кечкемет
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    0:2 Рига
    3.7% (4)
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