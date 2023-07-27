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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Шкупи
0:0
Первый тайм: 18'
Левски София
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 110
Шкупи 15.5% (17)
X 39.1% (43)
Левски София 45.5% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шкупи
Ничья
Левски София
3.80
3.40
2.24
Все Коэффициенты
1
Илязи
Артан
5
Тосевски
Кристиан
96
Илиески
Дарко
42
Michal
Pinter
32
Тимовски
Ангелче
88
Путита
10
Dudu
V2
37
Albert
Diene
22
Mario
Richkov
29
Сепас
Реналдо
20
Хамиди
Валид
1
Петков
Алекс
2
Петрис
Жереми
50
Димитров
Кристиан
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
8
Краев
Андриан
11
Jawad
El
Jemili
27
Asen
Mitkov
17
Welton
9
Рикардиньо
Феррейра
Шкупи
3-5-2
Левски София
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сепас Реналдо 4 1.33
Путита 1 0.33
Тимовски Ангелче 0 0
Dudu V2 0 0
Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимовски Ангелче 1 0
Dudu V2 1 0
Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шкупи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Левски София
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0
Шкупи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Левски София
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шкупи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шкупи - Хегельман Литауэн 0:0 Хегельман Литауэн - Шкупи 0:5 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Шкупи - Германнштадт 1:0
Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3 Силекс - Шкупи 2:1
Левски София
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1
Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0 Ботев Пловдив - Левски София 0:1 Левски София - Берое 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Левски София - Локомотив София 1:0 Левски София - Витоша Быстрица 4:0 Левски София - Марица Пловдив 1:2

Результаты матчей

Шкупи
Левски София

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шкупи
Левски София

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 110
Шкупи 15.5% (17)
X 39.1% (43)
Левски София 45.5% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шкупи
Ничья
Левски София
3.80
3.40
2.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шкупи 0:0 Левски София онлайн

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Прогнозы на матч Шкупи 0:0 Левски София

Исход игры
Шкупи
15.5% (17)
Ничья
39.1% (43)
Левски София
45.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
73.83% (79)
Нет
26.17% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (37)
1:2 Левски София
27.3% (30)
0:1 Левски София
13.6% (15)
1:0 Шкупи
7.3% (8)
2:1 Шкупи
6.4% (7)
0:2 Левски София
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Шкупи
Левски София
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