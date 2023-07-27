Тур: 2. Стадион: Тодор Проески.
0:2
Конец матча
0'
0:1
31' ГолWelton
34' Желтая карточкаДимитров Кристиан
34' Желтая карточкаПутита
49' Желтая карточкаВан дер Кап Келлиан
71' Желтая карточкаПетрис Жереми
87' Желтая карточкаMichal Pinter
89' Желтая карточкаРамани Хамза
0:2
90' ГолRonaldo Cesar
90' Желтая карточкаИлязи Артан
90' Желтая карточкаТрапановски Кристиан
90'+8
Ход матча
31'
0:1
34'
65'
71'
78'
87'
89'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
88
Путита
10
Dudu
V2
37
Albert
Diene
20
Хамиди
Валид
33
Кордоба
Хосе
27
Asen
Mitkov
17
Welton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
-
10 Dudu V2Полузащитник
-
37 Albert DieneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Хамиди ВалидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити СуадПолузащитник
-
21 Рамани ХамзаПолузащитник
-
8 Адем АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арслан Джихат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Asen MitkovПолузащитник
-
17 WeltonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Андонов ИванВратарь
-
88 Петков МаринЗащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костов Николай
Бомбардиры внутри турнира
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сепас Реналдо
|4
|1.33
|Путита
|1
|0.33
|Тимовски Ангелче
|0
|0
|Dudu V2
|0
|0
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Welton
|1
|1
|Ronaldo Cesar
|1
|1
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
Карточки
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Pinter
|1
|0
|Тимовски Ангелче
|1
|0
|Трапановски Кристиан
|1
|0
|Рамани Хамза
|1
|0
|Dudu V2
|1
|0
|Путита
|1
|0
|Илязи Артан
|1
|0
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитров Кристиан
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Ван дер Кап Келлиан
|1
|0
Результаты матчей
Шкупи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Левски София
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Шкупи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Левски София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
0
Шкупи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Левски София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шкупи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шкупи - Хегельман Литауэн 0:0 Хегельман Литауэн - Шкупи 0:5 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Шкупи - Германнштадт 1:0
Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3 Силекс - Шкупи 2:1
Левски София
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1
Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0 Ботев Пловдив - Левски София 0:1 Левски София - Берое 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Левски София - Локомотив София 1:0 Левски София - Витоша Быстрица 4:0 Левски София - Марица Пловдив 1:2
Результаты матчей
Шкупи
Левски София
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шкупи
Левски София
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Шкупи 0:2 Левски София
Исход игры
Шкупи
15.5% (17)
Ничья
39.1% (43)
Левски София
45.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
73.83% (79)
Нет
26.17% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (37)
1:2 Левски София
27.3% (30)
0:1 Левски София
13.6% (15)
1:0 Шкупи
7.3% (8)
2:1 Шкупи
6.4% (7)
0:2 Левски София
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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