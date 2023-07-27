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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Шкупи
0:2
Конец матча
Левски София
0'
0:1
31' Гол
Welton
34' Желтая карточка
Димитров Кристиан
34' Желтая карточка
Путита
49' Желтая карточка
Ван дер Кап Келлиан
71' Желтая карточка
Петрис Жереми
87' Желтая карточка
Michal Pinter
89' Желтая карточка
Рамани Хамза
0:2
90' Гол
Ronaldo Cesar
90' Желтая карточка
Илязи Артан
90' Желтая карточка
Трапановски Кристиан
90'+8

Ход матча

31'
0:1
Welton
(Рикардиньо Феррейра)
34'
 
Димитров Кристиан
34'
Путита
 
49'
 
Ван дер Кап Келлиан
55'
Рамани Хамза
Тимовски Ангелче
 
55'
Трапановски Кристиан
Хамиди Валид
 
56'
 
Ronaldo Cesar
Рикардиньо Феррейра
56'
 
Чандаров Асен
Asen Mitkov
65'
Сахити Суад
Dudu V2
 
71'
 
Петрис Жереми
78'
 
Петков Марин
Welton
78'
 
Hassimi Fadiga
Jawad El Jemili
82'
Адем Али
Путита
 
82'
Воша Арби
Илиески Дарко
 
87'
Michal Pinter
 
89'
Рамани Хамза
 
90'
0:2
Ronaldo Cesar
90'
Илязи Артан
 
90'
Трапановски Кристиан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 110
Шкупи 15.5% (17)
X 39.1% (43)
Левски София 45.5% (50)
Все прогнозы
1
Илязи
Артан
5
Тосевски
Кристиан
96
Илиески
Дарко
42
Michal
Pinter
32
Тимовски
Ангелче
88
Путита
10
Dudu
V2
37
Albert
Diene
22
Mario
Richkov
29
Сепас
Реналдо
20
Хамиди
Валид
1
Петков
Алекс
2
Петрис
Жереми
50
Димитров
Кристиан
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
8
Краев
Андриан
11
Jawad
El
Jemili
27
Asen
Mitkov
17
Welton
9
Рикардиньо
Феррейра
Шкупи
3-5-2
Левски София
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сепас Реналдо 4 1.33
Путита 1 0.33
Тимовски Ангелче 0 0
Dudu V2 0 0
Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 1
Ronaldo Cesar 1 1
Рикардиньо Феррейра 0 0

Карточки

Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Pinter 1 0
Тимовски Ангелче 1 0
Трапановски Кристиан 1 0
Рамани Хамза 1 0
Dudu V2 1 0
Путита 1 0
Илязи Артан 1 0
Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитров Кристиан 1 0
Петрис Жереми 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0

Результаты матчей

Шкупи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Левски София
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шкупи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Левски София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0
Шкупи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Левски София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шкупи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шкупи - Хегельман Литауэн 0:0 Хегельман Литауэн - Шкупи 0:5 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Шкупи - Германнштадт 1:0
Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3 Силекс - Шкупи 2:1
Левски София
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1
Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0 Ботев Пловдив - Левски София 0:1 Левски София - Берое 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Левски София - Локомотив София 1:0 Левски София - Витоша Быстрица 4:0 Левски София - Марица Пловдив 1:2

Результаты матчей

Шкупи
Левски София

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шкупи
Левски София

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Путита получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Димитров Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Рикардиньо Феррейра сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Welton бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Шкупи 15.5% (17)
    X 39.1% (43)
    Левски София 45.5% (50)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шкупи 0:2 Левски София онлайн

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    Прогнозы на матч Шкупи 0:2 Левски София

    Исход игры
    Шкупи
    15.5% (17)
    Ничья
    39.1% (43)
    Левски София
    45.5% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    73.83% (79)
    Нет
    26.17% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (37)
    1:2 Левски София
    27.3% (30)
    0:1 Левски София
    13.6% (15)
    1:0 Шкупи
    7.3% (8)
    2:1 Шкупи
    6.4% (7)
    0:2 Левски София
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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