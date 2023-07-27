  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Сутьеска Никшич
0:0
Первый тайм: 19'
ФК Санта-Колома
0'
9' Желтая карточка
Симич Марко

Ход матча

9'
Симич Марко
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 109
Сутьеска Никшич 86.2% (94)
X 9.2% (10)
ФК Санта-Колома 4.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сутьеска Никшич
Ничья
ФК Санта-Колома
1.65
3.85
6.09
Все Коэффициенты
31
Личина
Суад
3
Гривич
Драган
34
Николич
Йован
55
Симич
Марко
24
Шалетич
Джордже
6
Крстович
Срджан
18
Павлович
Войин
28
Dusan
Zivkovic
8
Матанович
Марко
26
Вукович
Душан
9
Стрикович
Вук
1
Гомес
Хосеп
26
Маркович
Андрей
3
Gerard
Gomez
15
Serhio
Hurtado
III
22
David
Crespo2
21
Octavio
Paez
18
Miguel
Lopez
6
Торибио
Даниэль
32
Mario
Mourelo
30
Хила
Элой
11
David
Virgili
Сутьеска Никшич
4-2-3-1
ФК Санта-Колома
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сутьеска Никшич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Божо 1 0.33
Крстович Срджан 1 0.33
ФК Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Novoa Sandin 1 0.33
Ivan Garrido II 1 0.33
Mario Mourelo 1 0.33

Карточки

Сутьеска Никшич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симич Марко 1 0
Гривич Драган 1 0
Крстович Срджан 1 0
Джинович Огнен 1 0
Матанович Марко 1 0
Вукович Душан 1 0
Мохамед Фахад 1 0
ФК Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Lopez 2 0
Christian Novoa Sandin 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Ньерга Марк 1 0
Ivan Garrido II 1 0
David Crespo2 1 0

Результаты матчей

Сутьеска Никшич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Сутьеска Никшич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сутьеска Никшич
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:1 Космос - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1
Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Сутьеска Никшич - Петровац 2:1 Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Искра Даниловград 2:1
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Санта-Колома - Пенибонт 2:0 Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0
ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0 Сан-Жулиа - ФК Санта-Колома 0:3

Результаты матчей

Сутьеска Никшич
ФК Санта-Колома

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сутьеска Никшич
ФК Санта-Колома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Симич Марко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DG Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 109
Сутьеска Никшич 86.2% (94)
X 9.2% (10)
ФК Санта-Колома 4.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сутьеска Никшич
Ничья
ФК Санта-Колома
1.65
3.85
6.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сутьеска Никшич 0:0 ФК Санта-Колома онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогнозы на матч Сутьеска Никшич 0:0 ФК Санта-Колома

Исход игры
Сутьеска Никшич
86.2% (94)
Ничья
9.2% (10)
ФК Санта-Колома
4.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
44.44% (48)
Нет
55.56% (60)
Популярный счёт
2:1 Сутьеска Никшич
31.2% (34)
1:0 Сутьеска Никшич
26.6% (29)
2:0 Сутьеска Никшич
24.8% (27)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:2 ФК Санта-Колома
2.8% (3)
3:1 Сутьеска Никшич
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сутьеска Никшич
ФК Санта-Колома
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 