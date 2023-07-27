Тур: 2. Стадион: ДГ Арена.
2:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаСимич Марко
1:0
24' ГолШалетич Джордже
40' Желтая карточкаШалетич Джордже
44' Желтая карточкаВукович Душан
45' Желтая карточкаКрстович Срджан
45' Желтая карточкаOctavio Paez
48' Желтая карточкаМатанович Марко
63' Желтая карточкаMario Mourelo
2:0
73' ГолСтрикович Вук
90' Желтая карточкаПайович Борис
90'+8
Ход матча
9'
24'
1:0
40'
44'
45'
45'
48'
63'
73'
2:0
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
31
Личина
Суад
55
Симич
Марко
21
Octavio
Paez
18
Miguel
Lopez
30
Хила
Элой
- Основной состав
-
31 Личина СуадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Милич ЙованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Бабич АнтоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
88 Petar Anicic
-
Главный тренер: Nenad Brnovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Octavio PaezПолузащитник
-
18 Miguel LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Хила ЭлойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
13 Adria Collet
-
23 Angel Miguel
-
-
Главный тренер: Черышев Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
Сутьеска Никшич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Божо
|1
|0.33
|Крстович Срджан
|1
|0.33
|Стрикович Вук
|1
|0.33
|Шалетич Джордже
|1
|0.33
|Матанович Марко
|0
|0
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Novoa Sandin
|1
|0.33
|Ivan Garrido II
|1
|0.33
|Mario Mourelo
|1
|0.33
Карточки
Сутьеска Никшич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Срджан
|2
|0
|Матанович Марко
|2
|0
|Вукович Душан
|2
|0
|Симич Марко
|1
|0
|Гривич Драган
|1
|0
|Джинович Огнен
|1
|0
|Пайович Борис
|1
|0
|Шалетич Джордже
|1
|0
|Мохамед Фахад
|1
|0
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Lopez
|2
|0
|Christian Novoa Sandin
|1
|0
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|Ньерга Марк
|1
|0
|Ivan Garrido II
|1
|0
|David Crespo2
|1
|0
|Octavio Paez
|1
|0
|Mario Mourelo
|1
|0
Результаты матчей
Сутьеска Никшич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Сутьеска Никшич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сутьеска Никшич
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:1 Космос - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1
Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Сутьеска Никшич - Петровац 2:1 Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Искра Даниловград 2:1
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Санта-Колома - Пенибонт 2:0 Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0
ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0 Сан-Жулиа - ФК Санта-Колома 0:3
Результаты матчей
Сутьеска Никшич
ФК Санта-Колома
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сутьеска Никшич
ФК Санта-Колома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Сутьеска Никшич 2:0 ФК Санта-Колома
Исход игры
Сутьеска Никшич
86.2% (94)
Ничья
9.2% (10)
ФК Санта-Колома
4.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
44.44% (48)
Нет
55.56% (60)
Популярный счёт
2:1 Сутьеска Никшич
31.2% (34)
1:0 Сутьеска Никшич
26.6% (29)
2:0 Сутьеска Никшич
24.8% (27)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:2 ФК Санта-Колома
2.8% (3)
3:1 Сутьеска Никшич
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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