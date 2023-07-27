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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Сутьеска Никшич
2:0
Конец матча
ФК Санта-Колома
0'
9' Желтая карточка
Симич Марко
1:0
24' Гол
Шалетич Джордже
40' Желтая карточка
Шалетич Джордже
44' Желтая карточка
Вукович Душан
45' Желтая карточка
Крстович Срджан
45' Желтая карточка
Octavio Paez
48' Желтая карточка
Матанович Марко
63' Желтая карточка
Mario Mourelo
2:0
73' Гол
Стрикович Вук
90' Желтая карточка
Пайович Борис
90'+8

Ход матча

9'
Симич Марко
 
24'
Шалетич Джордже
1:0
40'
Шалетич Джордже
 
44'
Вукович Душан
 
45'
Крстович Срджан
 
45'
 
Octavio Paez
48'
Матанович Марко
 
58'
 
Ivan Garrido II
David Virgili
58'
 
Ньерга Марк
Octavio Paez
63'
 
Mario Mourelo
65'
Мохамед Фахад
Dusan Zivkovic
 
73'
Стрикович Вук
(Матанович Марко)
2:0
76'
 
Сан-Никола Мойсес
Mario Mourelo
78'
Джинович Огнен
Стрикович Вук
 
79'
Пайович Борис
Вукович Душан
 
85'
 
Angel Miguel
Торибио Даниэль
90'
Пайович Борис
 
90'
Petar Anicic
Матанович Марко
 
90'
Lazar Zizic
Павлович Войин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 109
Сутьеска Никшич 86.2% (94)
X 9.2% (10)
ФК Санта-Колома 4.6% (5)
Все прогнозы
31
Личина
Суад
3
Гривич
Драган
34
Николич
Йован
55
Симич
Марко
24
Шалетич
Джордже
6
Крстович
Срджан
18
Павлович
Войин
28
Dusan
Zivkovic
8
Матанович
Марко
26
Вукович
Душан
9
Стрикович
Вук
1
Гомес
Хосеп
26
Маркович
Андрей
3
Gerard
Gomez
15
Serhio
Hurtado
III
22
David
Crespo2
21
Octavio
Paez
18
Miguel
Lopez
6
Торибио
Даниэль
32
Mario
Mourelo
30
Хила
Элой
11
David
Virgili
Сутьеска Никшич
4-2-3-1
ФК Санта-Колома
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сутьеска Никшич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Божо 1 0.33
Крстович Срджан 1 0.33
Стрикович Вук 1 0.33
Шалетич Джордже 1 0.33
Матанович Марко 0 0
ФК Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Novoa Sandin 1 0.33
Ivan Garrido II 1 0.33
Mario Mourelo 1 0.33

Карточки

Сутьеска Никшич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстович Срджан 2 0
Матанович Марко 2 0
Вукович Душан 2 0
Симич Марко 1 0
Гривич Драган 1 0
Джинович Огнен 1 0
Пайович Борис 1 0
Шалетич Джордже 1 0
Мохамед Фахад 1 0
ФК Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Lopez 2 0
Christian Novoa Sandin 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Ньерга Марк 1 0
Ivan Garrido II 1 0
David Crespo2 1 0
Octavio Paez 1 0
Mario Mourelo 1 0

Результаты матчей

Сутьеска Никшич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Сутьеска Никшич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сутьеска Никшич
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:1 Космос - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1
Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Сутьеска Никшич - Петровац 2:1 Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Искра Даниловград 2:1
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Санта-Колома - Пенибонт 2:0 Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0
ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0 Сан-Жулиа - ФК Санта-Колома 0:3

Результаты матчей

Сутьеска Никшич
ФК Санта-Колома

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сутьеска Никшич
ФК Санта-Колома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • 73'
    Marko Matanovic сделал результативную передачу.
  • 73'
    Г О О О О Л - Стрикович Вук бьет в цель!
  • 65'
    Dusan Zivkovic уходит с поля. Мохамед Фахад выходит вместо него
  • 63'
    Mario Mourelo получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    David Virgili уходит с поля. Ivan Garrido выходит вместо него
  • 58'
    Octavio Paez уходит с поля. Ньерга Марк выходит вместо него
  • 48'
    Marko Matanovic получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 109
    Сутьеска Никшич 86.2% (94)
    X 9.2% (10)
    ФК Санта-Колома 4.6% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сутьеска Никшич 2:0 ФК Санта-Колома онлайн

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    Прогнозы на матч Сутьеска Никшич 2:0 ФК Санта-Колома

    Исход игры
    Сутьеска Никшич
    86.2% (94)
    Ничья
    9.2% (10)
    ФК Санта-Колома
    4.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (42)
    Меньше
    61.11% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (48)
    Нет
    55.56% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Сутьеска Никшич
    31.2% (34)
    1:0 Сутьеска Никшич
    26.6% (29)
    2:0 Сутьеска Никшич
    24.8% (27)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    1:2 ФК Санта-Колома
    2.8% (3)
    3:1 Сутьеска Никшич
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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