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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Алашкерт
 
Позже
Дебрецен
Прогнозы 116
Алашкерт 33.6% (39)
X 43.1% (50)
Дебрецен 23.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алашкерт
Ничья
Дебрецен
3.30
3.34
2.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Чанчаревич
Огньен
33
Устинов
Виталий
27
Каррильо
Даниэль
II
3
Восканян
Тарон
77
Мужек
Матео
21
Флорес
Робинсон
5
Вбеймар
10
Хурцидзе
Давид
98
Мимито
99
Рисинес
Эйсон
Босса
95
Агдон
16
Медьери
Болаж
29
Кушнир
Эрик
14
Дрешкович
Мелдин
94
Лагатор
Душан
11
Ференци
Янош
20
Лончар
Стефан
10
Джуджак
Балаж
15
Christian
Manrique
88
Сечи
Марк
23
Бабунски
Дориан
89
Кизиридис
Александрос
Алашкерт
4-5-1
Дебрецен
4-3-3

История личных встреч

Алашкерт
Дебрецен

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ВВД
4:1
ВВД
0:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агдон 3 1.5
Устинов Виталий 1 0.5
Григорян Сероб 1 0.5
Менса Аннан 1 0.5
Рисинес Эйсон Босса 1 0.5
Хурцидзе Давид 0 0
Едигарян Артак 0 0
Флорес Робинсон 0 0
Дебрецен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррильо Даниэль II 1 0
Гарегинян Юрий 1 0
Дебрецен
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Алашкерт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Алашкерт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
0
Алашкерт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алашкерт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал Тиват - Алашкерт 1:6 Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1 Алашкерт - Мес Рафсанжан 1:2 Ван - Алашкерт 1:2
Алашкерт - Пюник 1:2 Ван - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3
Дебрецен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дебрецен - Аль-Шабаб Дубай 0:1 УСК Аниф - Дебрецен 1:10 Тисауйварош - Дебрецен 0:1 ЛАСК - Дебрецен 4:2
Рид - Дебрецен 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Дебрецен - Кишварда 1:0 Дебрецен - Казинцбарцика 3:0 Дебрецен - Уйпешт 2:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Дебрецен - Гонвед 0:0 Пакш - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Фехервар 2:0 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:1 Мезёкёвешд - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Вашаш 3:1 Дебрецен - Кечкемет 1:2 Кишварда - Дебрецен 0:1 Уйпешт - Дебрецен 1:1

Результаты матчей

Алашкерт
Дебрецен

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Алашкерт
Дебрецен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алашкерт - Дебрецен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 30 минут.



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    • Прогнозы 116
    Алашкерт 33.6% (39)
    X 43.1% (50)
    Дебрецен 23.3% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алашкерт
    Ничья
    Дебрецен
    3.30
    3.34
    2.60
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алашкерт - Дебрецен

    Исход игры
    Алашкерт
    34.2% (41)
    Ничья
    41.7% (50)
    Дебрецен
    24.2% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (43)
    2:1 Алашкерт
    15% (18)
    1:2 Дебрецен
    13.3% (16)
    1:0 Алашкерт
    13.3% (16)
    0:1 Дебрецен
    6.7% (8)
    3:1 Алашкерт
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Алашкерт
    1.7% (2)
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    Дебрецен
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