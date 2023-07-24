Тур: 2. Стадион: Урарту.
История личных встреч
Алашкерт
Дебрецен
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Алашкерт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агдон
|3
|1.5
|Устинов Виталий
|1
|0.5
|Григорян Сероб
|1
|0.5
|Менса Аннан
|1
|0.5
|Рисинес Эйсон Босса
|1
|0.5
|Хурцидзе Давид
|0
|0
|Едигарян Артак
|0
|0
|Флорес Робинсон
|0
|0
Дебрецен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Алашкерт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|Гарегинян Юрий
|1
|0
Дебрецен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Алашкерт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Алашкерт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
0
Алашкерт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алашкерт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал Тиват - Алашкерт 1:6 Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1 Алашкерт - Мес Рафсанжан 1:2 Ван - Алашкерт 1:2
Алашкерт - Пюник 1:2 Ван - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3
Дебрецен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дебрецен - Аль-Шабаб Дубай 0:1 УСК Аниф - Дебрецен 1:10 Тисауйварош - Дебрецен 0:1 ЛАСК - Дебрецен 4:2
Рид - Дебрецен 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Дебрецен - Кишварда 1:0 Дебрецен - Казинцбарцика 3:0 Дебрецен - Уйпешт 2:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Дебрецен - Гонвед 0:0 Пакш - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Фехервар 2:0 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:1 Мезёкёвешд - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Вашаш 3:1 Дебрецен - Кечкемет 1:2 Кишварда - Дебрецен 0:1 Уйпешт - Дебрецен 1:1
Результаты матчей
Алашкерт
Дебрецен
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Алашкерт
Дебрецен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Алашкерт - Дебрецен
Исход игры
Алашкерт
40.4% (19)
Ничья
34% (16)
Дебрецен
25.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (20)
Меньше
55.56% (25)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (15)
2:1 Алашкерт
23.4% (11)
1:2 Дебрецен
12.8% (6)
1:0 Алашкерт
10.6% (5)
0:1 Дебрецен
8.5% (4)
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