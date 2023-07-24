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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Алашкерт
 
Позже
Дебрецен
Прогнозы 47
Алашкерт 40.4% (19)
X 34% (16)
Дебрецен 25.5% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алашкерт
Ничья
Дебрецен
2.90
3.40
2.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алашкерт
Дебрецен

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ВВД
4:1
ВВД
0:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агдон 3 1.5
Устинов Виталий 1 0.5
Григорян Сероб 1 0.5
Менса Аннан 1 0.5
Рисинес Эйсон Босса 1 0.5
Хурцидзе Давид 0 0
Едигарян Артак 0 0
Флорес Робинсон 0 0
Дебрецен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррильо Даниэль II 1 0
Гарегинян Юрий 1 0
Дебрецен
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Алашкерт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Алашкерт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
0
Алашкерт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алашкерт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал Тиват - Алашкерт 1:6 Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1 Алашкерт - Мес Рафсанжан 1:2 Ван - Алашкерт 1:2
Алашкерт - Пюник 1:2 Ван - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3
Дебрецен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дебрецен - Аль-Шабаб Дубай 0:1 УСК Аниф - Дебрецен 1:10 Тисауйварош - Дебрецен 0:1 ЛАСК - Дебрецен 4:2
Рид - Дебрецен 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Дебрецен - Кишварда 1:0 Дебрецен - Казинцбарцика 3:0 Дебрецен - Уйпешт 2:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Дебрецен - Гонвед 0:0 Пакш - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Фехервар 2:0 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:1 Мезёкёвешд - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Вашаш 3:1 Дебрецен - Кечкемет 1:2 Кишварда - Дебрецен 0:1 Уйпешт - Дебрецен 1:1

Результаты матчей

Алашкерт
Дебрецен

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Алашкерт
Дебрецен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алашкерт - Дебрецен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Алашкерт 40.4% (19)
    X 34% (16)
    Дебрецен 25.5% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алашкерт
    Ничья
    Дебрецен
    2.90
    3.40
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алашкерт - Дебрецен онлайн

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    Прогнозы на матч Алашкерт - Дебрецен

    Исход игры
    Алашкерт
    40.4% (19)
    Ничья
    34% (16)
    Дебрецен
    25.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (15)
    2:1 Алашкерт
    23.4% (11)
    1:2 Дебрецен
    12.8% (6)
    1:0 Алашкерт
    10.6% (5)
    0:1 Дебрецен
    8.5% (4)
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    Алашкерт
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