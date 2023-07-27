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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Гент
2:0
Второй тайм: 62'
Жилина
0'
1:0
23' Гол
Орбан Гифт
54' Желтая карточка
Samuel Gidi
2:0
55' Гол
Де Сар Жюльен

Ход матча

23'
Орбан Гифт
1:0
46'
 
Henry Addo
Eric Bille
54'
 
Samuel Gidi
55'
Де Сар Жюльен
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 110
Гент 97.3% (107)
X 2.7% (3)
Жилина 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Жилина
1.21
8.40
44.00
Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
25
Фортуна
Нуриу
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
7
Хон
Хён-Сок
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
14
Eric
Bille
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
Гент
3-4-3
Жилина
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Сар Жюльен 1 1
Орбан Гифт 1 1
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руснак Матуш 1 0.33
Дурис Давид 1 0.33
Стойчевски Андрей 1 0.33
Мыслович Патрик 1 (1) 0.33
Samuel Gidi 0 0
Antoin Essomba 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яворчек Доминик 1 0
Стойчевски Андрей 1 0
Henry Addo 1 0
Samuel Gidi 1 0
Xavier Adang 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6
Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2
Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2

Результаты матчей

Гент
Жилина

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гент
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Г О О О О Л - Де Сар Жюльен бьет в цель!
  • 54'
    Samuel Gidi получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Eric Bille уходит с поля. Henry Addo выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 110
Гент 97.3% (107)
X 2.7% (3)
Жилина 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Жилина
1.21
8.40
44.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 2:0 Жилина онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гент 2:0 Жилина

Исход игры
Гент
97.3% (107)
Ничья
2.7% (3)
Жилина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
48.15% (52)
Нет
51.85% (56)
Популярный счёт
2:0 Гент
30.9% (34)
2:1 Гент
29.1% (32)
1:0 Гент
15.5% (17)
3:1 Гент
12.7% (14)
4:1 Гент
2.7% (3)
3:0 Гент
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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