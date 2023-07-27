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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Гент
5:1
Конец матча
Жилина
0'
1:0
23' Гол
Орбан Гифт
54' Желтая карточка
Samuel Gidi
2:0
55' Гол
Де Сар Жюльен
3:0
67' Гол
Кейперс Уго
68' Желтая карточка
Яворчек Доминик
73' Вторая желтая карточка
Яворчек Доминик
4:0
76' Гол
Ватанабэ Цуёси
4:1
79' Гол
Капралик Адриан
5:1
85' Гол
Кейперс Уго
90'+4

Ход матча

23'
Орбан Гифт
1:0
46'
 
Henry Addo
Eric Bille
54'
 
Samuel Gidi
55'
Де Сар Жюльен
2:0
64'
 
Яворчек Доминик
Руснак Матуш
67'
Кейперс Уго
(Самуаз Матисс)
3:0
68'
 
Яворчек Доминик
71'
 
Капралик Адриан
Ямбор Тимотей
71'
 
Мыслович Патрик
Зауэр Марио
73'
 
Яворчек Доминик
73'
Юльсагер Эндрю
Орбан Гифт
 
73'
Геркенс Питер
Кумс Свен
 
73'
Тиссудали Тарик
Фофанан Малик
 
76'
Ватанабэ Цуёси
4:0
79'
4:1
Капралик Адриан
85'
Кейперс Уго
(Тиссудали Тарик)
5:1
87'
Кандусс Исмаэль
Фортуна Нуриу
 
87'
Кастро-Монтес Алессио
Торунарига Джордан
 
90'
 
Xavier Adang
Дурис Давид

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 0
  • 14 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 110
Гент 97.3% (107)
X 2.7% (3)
Жилина 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
25
Фортуна
Нуриу
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
7
Хон
Хён-Сок
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
14
Eric
Bille
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
Гент
3-4-3
Жилина
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 2 2
Де Сар Жюльен 1 1
Ватанабэ Цуёси 1 1
Орбан Гифт 1 1
Тиссудали Тарик 0 0
Самуаз Матисс 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руснак Матуш 1 0.33
Дурис Давид 1 0.33
Капралик Адриан 1 0.33
Стойчевски Андрей 1 0.33
Мыслович Патрик 1 (1) 0.33
Samuel Gidi 0 0
Antoin Essomba 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яворчек Доминик 2 1
Samuel Gidi 2 0
Стойчевски Андрей 1 0
Henry Addo 1 0
Xavier Adang 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жилина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6
Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2
Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2

Результаты матчей

Гент
Жилина

Точный счет

5:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гент
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Гент 97.3% (107)
    X 2.7% (3)
    Жилина 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гент 5:1 Жилина

    Исход игры
    Гент
    97.3% (107)
    Ничья
    2.7% (3)
    Жилина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (52)
    Нет
    51.85% (56)
    Популярный счёт
    2:0 Гент
    30.9% (34)
    2:1 Гент
    29.1% (32)
    1:0 Гент
    15.5% (17)
    3:1 Гент
    12.7% (14)
    4:1 Гент
    2.7% (3)
    3:0 Гент
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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