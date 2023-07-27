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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Акюрейри
3:1
Второй тайм: 62'
Дандолк
0'
14' Желтая карточка
Слоггетт Грегори
1:0
28' Гол
Bjarni Adalsteinsson
1:1
32' Гол
Келли Дэниэл
2:1
37' Гол
Sveinn Hauksson
3:1
45' Гол
Sveinn Hauksson
57' Желтая карточка
Rodrigo Rios IV
60' Желтая карточка
Jakob Snaer Arnason

Ход матча

14'
 
Слоггетт Грегори
28'
Bjarni Adalsteinsson
(Hrannar Steingrimsson)
1:0
32'
1:1
Келли Дэниэл
37'
Sveinn Hauksson
(Хафстейнссон Даниэль)
2:1
45'
Sveinn Hauksson
(Asgeir Sigurgeirsson)
3:1
46'
 
О'Кейн Райан
Robert McCourt
57'
Rodrigo Rios IV
 
60'
Jakob Snaer Arnason
Петерсен Петур
 
60'
Jakob Snaer Arnason
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 111
Акюрейри 27.9% (31)
X 47.7% (53)
Дандолк 24.3% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Акюрейри
Ничья
Дандолк
2.42
9.80
3.05
Все Коэффициенты
12
Kristijan
Jajalo
22
Hrannar
Steingrimsson
3
Бркович
Душан
4
Rodrigo
Rios
IV
2
Birgir
Baldvinsson
30
Sveinn
Hauksson
77
Bjarni
Adalsteinsson
7
Хафстейнссон
Даниэль
8
Петерсен
Петур
11
Asgeir
Sigurgeirsson
10
Стейнгримссон
Хадльгримюр-Мар
1
Nathan
Sheppard
16
Мюллер
Хейден
4
Бойл
Энди
18
Robert
McCourt
3
Лихи
Даррах
27
Маллей
Коннор
10
Слоггетт
Грегори
20
Или-Кокко
Йоханнес
7
Келли
Дэниэл
9
Хобан
Патрик
2
Дэйвис
Арчи
Акюрейри
4-3-3
Дандолк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Акюрейри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хафстейнссон Даниэль 2 0.67
Sveinn Hauksson 2 0.67
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар 1 0.33
Elfar Arni Adalsteinsson 1 0.33
Bjarni Adalsteinsson 1 0.33
Hrannar Steingrimsson 0 0
Asgeir Sigurgeirsson 0 0
Jakob Snaer Arnason 0 0
Дандолк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хобан Патрик 1 0.33
Келли Дэниэл 1 0.33
John Martin2 1 0.33
Лихи Даррах 0 0

Карточки

Акюрейри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Birgir Baldvinsson 1 0
Дандолк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хобан Патрик 1 0
Слоггетт Грегори 1 0
Маллей Коннор 1 0
Льюис Алфи 1 0

Результаты матчей

Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дандолк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Акюрейри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дандолк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Акюрейри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дандолк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Акюрейри
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2 Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3
Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0 Акюрейри - Уппсвейтир 5:0 Акюрейри - Вестманнаэйяр 3:0
Дандолк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Дандолк - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Дандолк 0:0 Богемианс Дублин - Дандолк 3:2
Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2 Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0

Результаты матчей

Акюрейри
Дандолк

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Акюрейри
Дандолк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Jakob Snaer Arnason получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Петерсен Петур уходит с поля. Jakob Snaer Arnason выходит вместо него
  • 57'
    Rodri получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Robert McCourt уходит с поля. О'Кейн Райан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Asgeir Sigurgeirsson сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 111
    Акюрейри 27.9% (31)
    X 47.7% (53)
    Дандолк 24.3% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Акюрейри
    Ничья
    Дандолк
    2.42
    9.80
    3.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Акюрейри 3:1 Дандолк онлайн

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    Прогнозы на матч Акюрейри 3:1 Дандолк

    Исход игры
    Акюрейри
    27.9% (31)
    Ничья
    47.7% (53)
    Дандолк
    24.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (27)
    Меньше
    75% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45% (50)
    1:0 Акюрейри
    14.4% (16)
    1:2 Дандолк
    13.5% (15)
    2:1 Акюрейри
    9% (10)
    0:1 Дандолк
    7.2% (8)
    0:2 Дандолк
    2.7% (3)
    2:0 Акюрейри
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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