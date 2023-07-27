Тур: 2. Стадион: Framvollur.
0'
14' Желтая карточкаСлоггетт Грегори
1:0
28' ГолBjarni Adalsteinsson
1:1
32' ГолКелли Дэниэл
2:1
37' ГолSveinn Hauksson
3:1
45' ГолSveinn Hauksson
57' Желтая карточкаRodrigo Rios IV
60' Желтая карточкаJakob Snaer Arnason
Ход матча
14'
28'
32'
1:1
37'
45'
57'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Халлгримур Йонассон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Черри ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 О'Кейн РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Бирн МаркПолузащитник
-
-
11 John Martin2
-
-
Главный тренер: Stephen O'Donnell
Бомбардиры внутри турнира
Акюрейри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хафстейнссон Даниэль
|2
|0.67
|Sveinn Hauksson
|2
|0.67
|Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
|1
|0.33
|Elfar Arni Adalsteinsson
|1
|0.33
|Bjarni Adalsteinsson
|1
|0.33
|Hrannar Steingrimsson
|0
|0
|Asgeir Sigurgeirsson
|0
|0
|Jakob Snaer Arnason
|0
|0
Дандолк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хобан Патрик
|1
|0.33
|Келли Дэниэл
|1
|0.33
|John Martin2
|1
|0.33
|Лихи Даррах
|0
|0
Карточки
Акюрейри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Birgir Baldvinsson
|1
|0
Дандолк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хобан Патрик
|1
|0
|Слоггетт Грегори
|1
|0
|Маллей Коннор
|1
|0
|Льюис Алфи
|1
|0
Результаты матчей
Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дандолк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Акюрейри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дандолк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Акюрейри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дандолк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Акюрейри
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2 Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3
Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0 Акюрейри - Уппсвейтир 5:0 Акюрейри - Вестманнаэйяр 3:0
Дандолк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Дандолк - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Дандолк 0:0 Богемианс Дублин - Дандолк 3:2
Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2 Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0
Результаты матчей
Акюрейри
Дандолк
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Акюрейри
Дандолк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогнозы на матч Акюрейри 3:1 Дандолк
Исход игры
Акюрейри
27.9% (31)
Ничья
47.7% (53)
Дандолк
24.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
25% (27)
Меньше
75% (81)
Обе команды забьют
Да
71.3% (77)
Нет
28.7% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45% (50)
1:0 Акюрейри
14.4% (16)
1:2 Дандолк
13.5% (15)
2:1 Акюрейри
9% (10)
0:1 Дандолк
7.2% (8)
0:2 Дандолк
2.7% (3)
2:0 Акюрейри
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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