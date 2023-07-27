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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Акюрейри
3:1
Конец матча
Дандолк
0'
14' Желтая карточка
Слоггетт Грегори
1:0
28' Гол
Bjarni Adalsteinsson
1:1
32' Гол
Келли Дэниэл
2:1
37' Гол
Sveinn Hauksson
3:1
45' Гол
Sveinn Hauksson
57' Желтая карточка
Rodrigo Rios IV
60' Желтая карточка
Jakob Snaer Arnason
84' Желтая карточка
Хафстейнссон Даниэль
90' Желтая карточка
Эдмундссон Йоан
90' Желтая карточка
Лихи Даррах
90'+4

Ход матча

14'
 
Слоггетт Грегори
28'
Bjarni Adalsteinsson
(Hrannar Steingrimsson)
1:0
32'
1:1
Келли Дэниэл
37'
Sveinn Hauksson
(Хафстейнссон Даниэль)
2:1
45'
Sveinn Hauksson
(Asgeir Sigurgeirsson)
3:1
46'
 
О'Кейн Райан
Robert McCourt
57'
Rodrigo Rios IV
 
60'
Jakob Snaer Arnason
Петерсен Петур
 
60'
Jakob Snaer Arnason
 
63'
 
John Martin2
Или-Кокко Йоханнес
63'
 
Paul Doyle III
Слоггетт Грегори
81'
Эдмундссон Йоан
Sveinn Hauksson
 
81'
Elfar Arni Adalsteinsson
Asgeir Sigurgeirsson
 
81'
 
Cameron Elliot
Келли Дэниэл
84'
Хафстейнссон Даниэль
 
89'
Элиссон Алекс Фрейр
Hrannar Steingrimsson
 
90'
Эдмундссон Йоан
 
90'
 
Лихи Даррах

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 111
Акюрейри 27.9% (31)
X 47.7% (53)
Дандолк 24.3% (27)
Все прогнозы
12
Kristijan
Jajalo
22
Hrannar
Steingrimsson
3
Бркович
Душан
4
Rodrigo
Rios
IV
2
Birgir
Baldvinsson
30
Sveinn
Hauksson
77
Bjarni
Adalsteinsson
7
Хафстейнссон
Даниэль
8
Петерсен
Петур
11
Asgeir
Sigurgeirsson
10
Стейнгримссон
Хадльгримюр-Мар
1
Nathan
Sheppard
16
Мюллер
Хейден
4
Бойл
Энди
18
Robert
McCourt
3
Лихи
Даррах
27
Маллей
Коннор
10
Слоггетт
Грегори
20
Или-Кокко
Йоханнес
7
Келли
Дэниэл
9
Хобан
Патрик
2
Дэйвис
Арчи
Акюрейри
4-3-3
Дандолк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Акюрейри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хафстейнссон Даниэль 2 0.67
Sveinn Hauksson 2 0.67
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар 1 0.33
Elfar Arni Adalsteinsson 1 0.33
Bjarni Adalsteinsson 1 0.33
Hrannar Steingrimsson 0 0
Asgeir Sigurgeirsson 0 0
Jakob Snaer Arnason 0 0
Дандолк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хобан Патрик 1 0.33
Келли Дэниэл 1 0.33
John Martin2 1 0.33
Лихи Даррах 0 0

Карточки

Акюрейри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 1 0
Rodrigo Rios IV 1 0
Хафстейнссон Даниэль 1 0
Jakob Snaer Arnason 1 0
Birgir Baldvinsson 1 0
Дандолк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хобан Патрик 1 0
Слоггетт Грегори 1 0
Лихи Даррах 1 0
Маллей Коннор 1 0
Льюис Алфи 1 0

Результаты матчей

Акюрейри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дандолк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Акюрейри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дандолк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Акюрейри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дандолк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Акюрейри
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2 Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3
Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0 Акюрейри - Уппсвейтир 5:0 Акюрейри - Вестманнаэйяр 3:0
Дандолк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Дандолк - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Дандолк 0:0 Богемианс Дублин - Дандолк 3:2
Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2 Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0

Результаты матчей

Акюрейри
Дандолк

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Акюрейри
Дандолк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
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    Прогнозы 111
    Акюрейри 27.9% (31)
    X 47.7% (53)
    Дандолк 24.3% (27)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Акюрейри 3:1 Дандолк онлайн

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    Прогнозы на матч Акюрейри 3:1 Дандолк

    Исход игры
    Акюрейри
    27.9% (31)
    Ничья
    47.7% (53)
    Дандолк
    24.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (27)
    Меньше
    75% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45% (50)
    1:0 Акюрейри
    14.4% (16)
    1:2 Дандолк
    13.5% (15)
    2:1 Акюрейри
    9% (10)
    0:1 Дандолк
    7.2% (8)
    0:2 Дандолк
    2.7% (3)
    2:0 Акюрейри
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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