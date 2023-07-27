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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Интер Эскальдес
1:0
Перерыв
Хиберниан
0'
1:0
15' Гол
Гальего Адриа
40' Желтая карточка
Дойл-Хейс Джейк
45' Желтая карточка
Ассубре Жан

Ход матча

15'
Гальего Адриа
1:0
40'
 
Дойл-Хейс Джейк
45'
Ассубре Жан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 112
Интер Эскальдес 12.5% (14)
X 21.4% (24)
Хиберниан 66.1% (74)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Эскальдес
Ничья
Хиберниан
7.31
4.65
4.30
Все Коэффициенты
25
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
14
Javi
Duro
12
Фехер
Рауль
4
Де
Нова
Иван
21
Ander
El
Haddadi
20
Niko
Kata
19
Мартинес
Виктор
8
Ассубре
Жан
9
Андреу
Саша
22
Кабалье
Марк
1
Маршалл
Дэвид
2
Миллер
Льюис
33
Бушири
Рокки
4
Хэнлон
Пол
16
Стивенсон
Льюис
8
Дойл-Хейс
Джейк
6
Левитт
Дилан
32
Кэмпбелл
Джош
20
Мелькерсен
Элиас
Хофф
19
Ле
Фондре
Адам
7
Йуан
Элье
Интер Эскальдес
4-4-2
Хиберниан
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гальего Адриа 1 0.33
Ander El Haddadi 1 0.33
Андреу Саша 1 0.33
Фехер Рауль 1 0.33
Хиберниан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабалье Марк 1 0
Ассубре Жан 1 0
Артигас Жерар 1 0
Фехер Рауль 1 0
Domi Berlanga 1 0
Хиберниан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дойл-Хейс Джейк 1 0

Результаты матчей

Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хиберниан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Эскальдес
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Викингур - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - Викингур 2:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2
Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 12:0
Хиберниан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4
Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Мазеруэлл 1:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Ливингстон - Хиберниан 1:4 Хиберниан - Килмарнок 2:0 Сент-Миррен - Хиберниан 0:1 Росс Каунти - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Абердин 6:0

Результаты матчей

Интер Эскальдес
Хиберниан

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Эскальдес
Хиберниан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
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Прогнозы 112
Интер Эскальдес 12.5% (14)
X 21.4% (24)
Хиберниан 66.1% (74)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Эскальдес
Ничья
Хиберниан
7.31
4.65
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Эскальдес 1:0 Хиберниан онлайн

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Прогнозы на матч Интер Эскальдес 1:0 Хиберниан

Исход игры
Интер Эскальдес
12.4% (14)
Ничья
21.2% (24)
Хиберниан
66.4% (75)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
66.36% (73)
Нет
33.64% (37)
Популярный счёт
1:2 Хиберниан
35.4% (40)
1:1 Ничья
17.7% (20)
0:1 Хиберниан
15% (17)
0:2 Хиберниан
9.7% (11)
2:1 Интер Эскальдес
8% (9)
2:0 Интер Эскальдес
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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