Тур: 2. Стадион: Комуналь Андорра-ла-Велья.
1:0
Перерыв
Ход матча
15'
1:0
40'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
14
Javi
Duro
12
Фехер
Рауль
20
Niko
Kata
22
Кабалье
Марк
33
Бушири
Рокки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Javi DuroЗащитник
-
12 Фехер РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Niko KataПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кабалье МаркНападающий
- Запасные игроки
-
48 ЧетеЗащитник
-
23 Рока ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Otger Canals
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бушири РоккиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ньюэлл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бойл МартинНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Джонсон Ли
Бомбардиры внутри турнира
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гальего Адриа
|1
|0.33
|Ander El Haddadi
|1
|0.33
|Андреу Саша
|1
|0.33
|Фехер Рауль
|1
|0.33
Хиберниан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабалье Марк
|1
|0
|Ассубре Жан
|1
|0
|Артигас Жерар
|1
|0
|Фехер Рауль
|1
|0
|Domi Berlanga
|1
|0
Хиберниан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дойл-Хейс Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хиберниан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Эскальдес
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Викингур - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - Викингур 2:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2
Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 12:0
Хиберниан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4
Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Мазеруэлл 1:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Ливингстон - Хиберниан 1:4 Хиберниан - Килмарнок 2:0 Сент-Миррен - Хиберниан 0:1 Росс Каунти - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Абердин 6:0
Результаты матчей
Интер Эскальдес
Хиберниан
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Интер Эскальдес
Хиберниан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Интер Эскальдес 1:0 Хиберниан
Исход игры
Интер Эскальдес
12.4% (14)
Ничья
21.2% (24)
Хиберниан
66.4% (75)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
66.36% (73)
Нет
33.64% (37)
Популярный счёт
1:2 Хиберниан
35.4% (40)
1:1 Ничья
17.7% (20)
0:1 Хиберниан
15% (17)
0:2 Хиберниан
9.7% (11)
2:1 Интер Эскальдес
8% (9)
2:0 Интер Эскальдес
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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