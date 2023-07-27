Тур: 2. Стадион: Стадион футбольной академии.
1:1
Второй тайм: 46'
Ход матча
11'
1:0
20'
1:1
42'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
2
Алемао
41
Шейд
Кассио
88
Эза
Вильфрид
15
Йенне
Тентон
23
Хулиан
Диас
30
Мвондо
Жан
10
Рупп
Лукас
17
Пальма
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
41 Шейд КассиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Эза ВильфридНападающий
-
15 Йенне ТентонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Андраде ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Минасян Вардан
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Пальма ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
История личных встреч
Арарат-Армения
Арис Салоники
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эза Вильфрид
|2
|0.67
|Каштаньейра Адриану
|1
|0.33
|Алемао
|1
|0.33
|Йенне Тентон
|1
|0.33
|Хулио Хуниор
|1
|0.33
|Серобян Артур
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|1
|1
|Дарида Владимир
|0
|0
Карточки
Арарат-Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казарян Геворг
|1
|0
|Мурадян Карен
|1
|0
|Обиеро Амос Нонди
|1
|0
|Хакобян Хакоб
|1
|0
|Лахни Алвун Тера
|1
|0
|Йенне Тентон
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Хулио Хуниор
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Арарат-Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Арарат-Армения
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эгнатия - Арарат-Армения 4:4 Арарат-Армения - Эгнатия 1:1 Арарат-Армения - Западная Армения 6:0 Арарат-Армения - ФДС Виста 3:2
ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:5 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 0:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Ван 4:1 Ширак - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1 Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Арарат - Арарат-Армения 1:3
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм - Арис Салоники 2:0
ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2
Результаты матчей
Арарат-Армения
Арис Салоники
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Арарат-Армения
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арарат-Армения 1:1 Арис Салоники
Исход игры
Арарат-Армения
29.4% (35)
Ничья
37.8% (45)
Арис Салоники
32.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (40)
1:2 Арис Салоники
16% (19)
0:1 Арис Салоники
12.6% (15)
2:1 Арарат-Армения
12.6% (15)
1:0 Арарат-Армения
10.1% (12)
2:0 Арарат-Армения
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!