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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Арарат-Армения
1:1
Второй тайм: 46'
Арис Салоники
0'
1:0
11' Гол
Эза Вильфрид
1:1
20' Гол
Пальма Луис
42' Желтая карточка
Хулио Хуниор

Ход матча

11'
Эза Вильфрид
(Серобян Артур)
1:0
20'
1:1
Пальма Луис
(Дарида Владимир)
42'
Хулио Хуниор
 
46'
 
Моберг-Карлссон Давид
Jony Menendez

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 117
Арарат-Армения 29.1% (34)
X 38.5% (45)
Арис Салоники 32.5% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Арис Салоники
3.80
3.42
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Ермаков
Всеволод
2
Алемао
3
Хулио
Хуниор
41
Шейд
Кассио
16
Григорян
Эдгар
12
Обиеро
Амос
Нонди
7
Каштаньейра
Адриану
20
Лахни
Алвун
Тера
9
Серобян
Артур
88
Эза
Вильфрид
15
Йенне
Тентон
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
22
Одубаджо
Мозес
13
Матаррита
Рональд
16
Дарида
Владимир
30
Мвондо
Жан
10
Рупп
Лукас
27
Jony
Menendez
9
Грэй
Андре
17
Пальма
Луис
Арарат-Армения
4-3-3
Арис Салоники
4-3-3

История личных встреч

Арарат-Армения
Арис Салоники

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эза Вильфрид 2 0.67
Каштаньейра Адриану 1 0.33
Алемао 1 0.33
Йенне Тентон 1 0.33
Хулио Хуниор 1 0.33
Серобян Артур 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 1 1
Дарида Владимир 0 0

Карточки

Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казарян Геворг 1 0
Мурадян Карен 1 0
Обиеро Амос Нонди 1 0
Хакобян Хакоб 1 0
Лахни Алвун Тера 1 0
Йенне Тентон 1 0
Серобян Артур 1 0
Хулио Хуниор 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Арарат-Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Арарат-Армения
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эгнатия - Арарат-Армения 4:4 Арарат-Армения - Эгнатия 1:1 Арарат-Армения - Западная Армения 6:0 Арарат-Армения - ФДС Виста 3:2
ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:5 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 0:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Ван 4:1 Ширак - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1 Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Арарат - Арарат-Армения 1:3
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм - Арис Салоники 2:0
ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2

Результаты матчей

Арарат-Армения
Арис Салоники

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арарат-Армения
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Джонатан Менендес уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
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  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Арарат-Армения 29.1% (34)
X 38.5% (45)
Арис Салоники 32.5% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Арис Салоники
3.80
3.42
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Арарат-Армения 1:1 Арис Салоники онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арарат-Армения 1:1 Арис Салоники

Исход игры
Арарат-Армения
29.4% (35)
Ничья
37.8% (45)
Арис Салоники
32.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (40)
1:2 Арис Салоники
16% (19)
0:1 Арис Салоники
12.6% (15)
2:1 Арарат-Армения
12.6% (15)
1:0 Арарат-Армения
10.1% (12)
2:0 Арарат-Армения
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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