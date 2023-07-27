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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Арарат-Армения
1:1
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
11' Гол
Эза Вильфрид
1:1
20' Гол
Пальма Луис
42' Желтая карточка
Хулио Хуниор
52' Желтая карточка
Мвондо Жан
81' Желтая карточка
Морон Лоренцо
84' Желтая карточка
Аванесян Артём
84' Желтая карточка
Пальма Луис
90' Желтая карточка
Григорян Эдгар
90' Желтая карточка
Хулиан Диас
90'+7

Ход матча

11'
Эза Вильфрид
(Серобян Артур)
1:0
20'
1:1
Пальма Луис
(Дарида Владимир)
42'
Хулио Хуниор
 
46'
 
Моберг-Карлссон Давид
Jony Menendez
52'
 
Мвондо Жан
55'
Мурадян Карен
Лахни Алвун Тера
 
59'
 
Морон Лоренцо
Грэй Андре
65'
Амбарцумян Армен
Каштаньейра Адриану
 
67'
 
Джурасек Невен
Мвондо Жан
67'
 
Павичич Домагой
Рупп Лукас
73'
Matthew Gbomadu
Серобян Артур
 
73'
Аванесян Артём
Эза Вильфрид
 
81'
 
Морон Лоренцо
84'
Аванесян Артём
 
84'
 
Пальма Луис
85'
 
Феррари Франко
Пальма Луис
90'
Григорян Эдгар
 
90'
 
Хулиан Диас

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Арарат-Армения 29.4% (35)
X 37.8% (45)
Арис Салоники 32.8% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Ермаков
Всеволод
2
Алемао
3
Хулио
Хуниор
41
Шейд
Кассио
16
Григорян
Эдгар
12
Обиеро
Амос
Нонди
7
Каштаньейра
Адриану
20
Лахни
Алвун
Тера
9
Серобян
Артур
88
Эза
Вильфрид
15
Йенне
Тентон
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
22
Одубаджо
Мозес
13
Матаррита
Рональд
16
Дарида
Владимир
30
Мвондо
Жан
10
Рупп
Лукас
27
Jony
Menendez
9
Грэй
Андре
17
Пальма
Луис
Арарат-Армения
4-3-3
Арис Салоники
4-3-3

История личных встреч

Арарат-Армения
Арис Салоники

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эза Вильфрид 2 0.67
Каштаньейра Адриану 1 0.33
Алемао 1 0.33
Йенне Тентон 1 0.33
Хулио Хуниор 1 0.33
Серобян Артур 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 1 1
Дарида Владимир 0 0

Карточки

Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казарян Геворг 1 0
Мурадян Карен 1 0
Обиеро Амос Нонди 1 0
Хакобян Хакоб 1 0
Аванесян Артём 1 0
Лахни Алвун Тера 1 0
Йенне Тентон 1 0
Григорян Эдгар 1 0
Серобян Артур 1 0
Хулио Хуниор 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулиан Диас 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Пальма Луис 1 0
Мвондо Жан 1 0

Результаты матчей

Арарат-Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Арарат-Армения
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эгнатия - Арарат-Армения 4:4 Арарат-Армения - Эгнатия 1:1 Арарат-Армения - Западная Армения 6:0 Арарат-Армения - ФДС Виста 3:2
ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:5 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 0:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Ван 4:1 Ширак - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1 Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Арарат - Арарат-Армения 1:3
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм - Арис Салоники 2:0
ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2

Результаты матчей

Арарат-Армения
Арис Салоники

Точный счет

1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

4:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
4:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арарат-Армения
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Арарат-Армения 29.4% (35)
    X 37.8% (45)
    Арис Салоники 32.8% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арарат-Армения 1:1 Арис Салоники

    Исход игры
    Арарат-Армения
    29.4% (35)
    Ничья
    37.8% (45)
    Арис Салоники
    32.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (40)
    1:2 Арис Салоники
    16% (19)
    0:1 Арис Салоники
    12.6% (15)
    2:1 Арарат-Армения
    12.6% (15)
    1:0 Арарат-Армения
    10.1% (12)
    2:0 Арарат-Армения
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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