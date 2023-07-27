Тур: 2. Стадион: Стадион футбольной академии.
1:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолЭза Вильфрид
1:1
20' ГолПальма Луис
42' Желтая карточкаХулио Хуниор
52' Желтая карточкаМвондо Жан
81' Желтая карточкаМорон Лоренцо
84' Желтая карточкаАванесян Артём
84' Желтая карточкаПальма Луис
90' Желтая карточкаГригорян Эдгар
90' Желтая карточкаХулиан Диас
90'+7
Ход матча
11'
1:0
20'
1:1
42'
52'
81'
84'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
2
Алемао
41
Шейд
Кассио
88
Эза
Вильфрид
15
Йенне
Тентон
23
Хулиан
Диас
30
Мвондо
Жан
10
Рупп
Лукас
17
Пальма
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
41 Шейд КассиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Эза ВильфридНападающий
-
15 Йенне ТентонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Андраде ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Минасян Вардан
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Пальма ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
История личных встреч
Арарат-Армения
Арис Салоники
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эза Вильфрид
|2
|0.67
|Каштаньейра Адриану
|1
|0.33
|Алемао
|1
|0.33
|Йенне Тентон
|1
|0.33
|Хулио Хуниор
|1
|0.33
|Серобян Артур
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|1
|1
|Дарида Владимир
|0
|0
Карточки
Арарат-Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казарян Геворг
|1
|0
|Мурадян Карен
|1
|0
|Обиеро Амос Нонди
|1
|0
|Хакобян Хакоб
|1
|0
|Аванесян Артём
|1
|0
|Лахни Алвун Тера
|1
|0
|Йенне Тентон
|1
|0
|Григорян Эдгар
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Хулио Хуниор
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулиан Диас
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Пальма Луис
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
Результаты матчей
Арарат-Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Арарат-Армения
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эгнатия - Арарат-Армения 4:4 Арарат-Армения - Эгнатия 1:1 Арарат-Армения - Западная Армения 6:0 Арарат-Армения - ФДС Виста 3:2
ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:5 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 0:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Ван 4:1 Ширак - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1 Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Арарат - Арарат-Армения 1:3
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм - Арис Салоники 2:0
ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2
Результаты матчей
Арарат-Армения
Арис Салоники
Точный счет
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
4:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
4:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арарат-Армения
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арарат-Армения 1:1 Арис Салоники
Исход игры
Арарат-Армения
29.4% (35)
Ничья
37.8% (45)
Арис Салоники
32.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (40)
1:2 Арис Салоники
16% (19)
0:1 Арис Салоники
12.6% (15)
2:1 Арарат-Армения
12.6% (15)
1:0 Арарат-Армения
10.1% (12)
2:0 Арарат-Армения
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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